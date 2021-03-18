«Сухой», «МиГ», «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут» станут одним юрлицом

В 2021 году компании «Сухой» и «МиГ» перестанут существовать как самостоятельные юрлица, они вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) станут единым юрлицом под названием Корпоративный центр самолетостроения, который расположится в Москве. Информацию, появившуюся в СМИ, подтвердили в пресс-службе «Ростеха».

Решение было принято по итогам прошедшего 16 марта в Ростехе совещания о дальнейшей реформе авиастроения с участием главы госкорпорации Сергея Чемезова, руководства и генеральных конструкторов ОАК, передает РБК.

В подчинение новому центру также перейдут компании «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут».

На совещании также было объявлено о создании Единого инженерно-конструкторского центра ОАК, в составе которого в перспективе будут объединены все авиационные конструкторские бюро. Он разместится в районе традиционного Центра самолетостроения на Ходынском поле.

Для контроля проводимых преобразований Чемезов намерен сам возглавить совет директоров входящей в Ростех ОАК.

В феврале стало известно, что глава Ростеха поручил подготовить план объединения ОАК с конструкторскими бюро и управлением программами. Предполагалось, что авиационные КБ и дирекции авиационных программ будут объединены с ОАК.

«Планируется также перенос юридических адресов всех управляющих компаний в авиапроме по месту нахождения серийных заводов. Для МиГ это, например, Луховицы или Нижний Новгород, для «Сухого» – Комсомольск-на-Амуре или Новосибирск, для «Ильюшина» – Ульяновск, для «Туполева» – Казань», – утверждал источник в авиапромышленности.

В Ростехе заверили, что кадровая оптимизация является неизбежной для многочисленного административно-управленческого аппарата ОАК, но она не затронет мозговой центр авиастроения – конструкторский блок.

При этом там не согласились с формулировкой некоторых российских СМИ, согласно которой «Сухой» и «МиГ» прекратят «свое существование», передает РИА «Новости».

«Да, организационная форма юридических лиц изменится, но бренды и люди, которые делают эти бренды, никуда не исчезнут», – пояснили в организации.

Согласно сообщению, цель проводимых преобразований – повышение экономической устойчивости ОАК, оптимизация административно-управленческого аппарата, снижение непроизводственных издержек и долговой нагрузки.

Ожидается, что совокупный оптимизационный эффект от проводимых преобразований должен составить до 130 млрд рублей.

Отмечается, что в Москве в штате ОАК числятся около 20 тыс. сотрудников, 15 тысяч – это конструкторы, «то есть тот состав, который трогать не будут».

«Где-то порядка пяти тысяч – это управленцы в чистом виде. А классическая управляющая холдинговая компания в составе Ростеха – это где-то около 500 человек. То есть к этому будут стремиться», – утверждает источник.

В Ростехе также заверили, что оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры. Научные школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате единого инженерно-конструкторского центра на Ходынском поле.

Принятию данных решений предшествовали длительные консультации с властями и авиастроителями. Реформа будет реализована поэтапно, в течение нескольких лет.

«Еще предстоит проработка всех ключевых изменений с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ, производственными площадками», – подытожили в пресс-службе Ростеха.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Ростеху 92,31% акций ОАК, в июле 2019 года Сергей Чемезов сообщил о необходимости докапитализировать компанию на 300 млрд рублей, это было одобрено. В марте 2020 года стало известно, что процесс вхождения ОАК в Ростех завершился.

В августе того же года индустриальный директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков заявил, что долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей. Источник в оборонно-промышленном комплексе отмечает, что с тех пор долг вырос: «Только на его обслуживание уходит около 80 млн рублей в день».

По словам Сердюкова, 530 млрд рублей – это старые долги ОАК, образовавшиеся в результате выполнения государственных задач.

«ОАК вынужденно кредитовалась под решение этих задач на очень невыгодных условиях, которые были в то время», – пояснил глава авиакластера.

Чемезов также заявлял, что это фактически невозвратные кредиты, полученные еще в конце 1990-х – начале 2000-х годов.

Согласно плану оздоровления ОАК, компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд рублей, средства пойдут на погашение долгов перед банками. Долги на сумму еще около 150 млрд рублей будут реструктурированы.

Курирующий оборонную промышленность вице-премьер Юрий Борисов объявил, что часть долга ОАК будет реструктурирована в течение 15 лет. Источник РБК, близкий к ОАК, уточнил, что реструктуризация будет осуществляться под 2% годовых.

Указывается также, что основными кредиторами ОАК являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Новикомбанк.

Чемезов, комментируя итоги совещания 16 марта, заявил, что государство, оказывая отрасли помощь, ждет радикальных реформ, которые помогут решить накопившиеся финансовые проблемы и повысить конкурентоспособность отечественных самолетов в стране и мире.

Реформа ОАК призвана убрать избыточные уровни управления, сделать административную структуру корпорации более компактной и гибкой, сократить непроизводственные издержки, добавили в пресс-службе Ростеха.

Ранее сообщалось, что с начала весны Ростех планирует объединить все авиационные конструкторские бюро на одной площадке и начать оптимизацию Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).