В Кремле оценили перспективы возобновлении авиасообщения с Европой

В Европе сложилась более тяжелая ситуация с распространением COVID-19, чем в России, оперштаб по борьбе с инфекцией наверняка учитывает это при принятии решений о возобновлении авиасообщения с какими-либо странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это, скорее, вопрос для нашего штаба под руководством Татьяны Голиковой, конечно же, там и наши транспортники, и комиссия, они, штаб, очень внимательно отслеживают динамику заболеваемости, но вы видите, что в Европе пока ситуация крайне нестабильная. Тут у нас как раз, скажем так, более оптимистическая картина в этом плане», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».



«Что, однако, не дает нам возможности расслабляться. Наоборот, здесь надо быть начеку, потому что и разные штаммы, вы знаете, что наша санитарная служба находится постоянно в состоянии мобилизации с учетом этих новых возможных штаммов, а в Европе ситуация гораздо более напряженная, поэтому наверняка это учитывается нашим штабом при принятии таких решений», – добавил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Россия против политизации ситуации с вакцинами от коронавируса.

«Мы считаем, что всех вакцин должно быть как можно больше, чтобы все страны, включая бедные страны, получили возможность привить свое население. Это единственный способ оставить пандемию», – сказал он.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с Арменией, Азербайджаном и Латвией.

До этого было возобновлено авиасообщение с Грецией и Сингапуром. С лета 2020 года Россия частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Индию, Казахстан, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Финляндию, Японию, на Мальдивы и Кубу.

Также формально возобновлено авиасообщение с Вьетнамом, Грецией, Сингапуром, Эфиопией и Сейшелами.