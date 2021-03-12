В Москве задержан задолжавший по штрафам 3 млн рублей нарушитель ПДД

В Москве задержали нарушителя правил дорожного движения, за которым числится более 2 тыс. штрафов на 3 млн рублей и пеня на 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД города.

Злостного 35-летнего нарушителя задержали во время профилактической работы в Батайском проезде, его автомобиль Toyota Land Cruiser остановили полицейские, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«При проверке гражданина по базам данных установлено, что на автомобиль наложен арест в связи с неуплатой собственником штрафов на общую сумму около 3 млн рублей и более 1 млн руб. пени. Также установлено, что мужчина не сдал экзамен на знания правил дорожного движения и не восстановил свое специальное право на управление транспортными средствами по истечении срока лишения», – уточнили в ГУ МВД.

На место вызвали судебных приставов, они составили все необходимые документы для задержания автомобиля и помещения ее на специальную стоянку. Общение водителя и сотрудников ДПС происходило через приоткрытое окно, так как выходить он категорически отказался, и заблокировал двери.

«После неоднократных законных требований сотрудников полиции покинуть салон автомобиля, было принято решение разбить стекло передней двери, разблокировать замки и задержать агрессивно настроенного нарушителя. Прибывшими сотрудниками ППСП гражданин доставлен в отдел полиции по району Марьино города Москвы», – указали в ГУ МВД.

В отношении нарушителя составили административные протоколы по статьям КоАП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Мужчину посадили под административный арест на 10 суток, автомобиль арестован.

В январе правоохранители задержали жителя Миасса, который отказывался выходить из машины по требованию инспекторов ГИБДД. Полицейским пришлось выбивать ему окно с помощью огнетушителя.