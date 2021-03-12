Названы партии, отказавшиеся от участия в программе подготовки наблюдателей к выборам

Политические партии КПРФ и «Яблоко» в отличии от других 15 партий отказались направить своих представителей для обучения в программе Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) по подготовке общественных и партийных наблюдателей. При этом НОМ готов вести диалог со всеми политическими силами, заявил газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации Александр Брод.

К участию в программе были приглашены представители всех политических партий. Большинство партий, включая представленные в парламенте «Единую Россию», ЛДПР и «Справедливую Россию» приняли решение направить своих представителей для обучения. В то же время представители КПРФ, как и партии «Яблоко», от участия в проекте пока воздерживаются, уточили в НОМ.

Глава НОМ, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод подчеркивает, что ассоциация готова к диалогу со всеми полтическими силами: «Мы проводим масштабную работу, адресованную тем гражданским активистам, кто заинтересован в обеспечении законности избирательных процессов и готов выступить в качестве наблюдателей. Что особенно важно – к учебным семинарам приглашаются люди самых разных взглядов и предпочтений. Региональные общественные штабы открыты к диалогу со всеми политическими партиями». При этом он отдельно обратил внимание на необходимость «обеспечения равенства возможностей для всех участников избирательного процесса».



По словам Брода, в обществе наблюдается запрос на прозрачные выборы. «Граждане заинтересованы в том, чтобы их голоса были учтены, а их избранники в органах власти работали над повышением качества жизни населения», – отметил глава Ассоциации НОМ.



Масштабная программа по обучению наблюдателей была разработана Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» совместно с Координационным советом по общественному контролю за голосованием при ОП России. По этой программе в регионах проводятся образовательные мероприятия по подготовке организаторов обучения и наблюдателей в субъектах России. В настоящее время завершается первый этап программы. На следующей неделе пройдут обучающие семинары в Смоленской и Оренбургской областях, Карелии и Приморском крае. Таким образом, завершится цикл из 56 семинаров для преподавателей и начнется второй этап программы, когда выпускники семинаров приступят к обучению наблюдателей на местах.

К сентябрю 2021 года предполагается подготовить более 100 тыс. независимых наблюдателей, которые будут следить за чистотой и законностью выборов в Госдуму по всей стране.