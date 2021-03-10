Российские ученые опровергли замедление Гольфстрима

Выводы немецких климатологов о замедлении Гольфстрима не соответствуют действительности, они не подтверждаются инструментальными высокоточными измерениями, проводившимися 50 лет в том числе российскими учеными, заявил директор Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук (ИО РАН) Алексей Соков.

«Это только один взгляд на проблему – немецкого океанолога. Наши исследования, прямые, причем, измерения, показывают, что это совершенно не так. За период инструментальных измерений – это с 1950-х до 2000-х годов нет тренда изменения интенсивности Гольфстрима, есть колебания, примерно 12-15-летние, но эти колебания вокруг тренда», – цитирует директора института ТАСС.

По его словам, инструментальные высокоточные измерения гидрологической структуры в Северной Атлантике начались в конце 50-х годов XX века, после были программы 70-х и 90-х годов.

«В рамках этих программ были проведены высокоточные измерения всех параметров Мирового океана, в частности, в Северной Атлантике в районе системы Гольфстрима. То есть, нельзя вырвать одну статью из контекста, которая, прежде всего, связана с исследованием на основании палеоданных и моделирования, надо анализировать весь комплекс статей, другие мнения учитывать», – указал Соков.

25 февраля пресс-служба Потсдамского института изучения климата (PIK) сообщила, что, по данным европейских климатологов, Гольфстрим и другие компоненты "конвейера течений" в Северной Атлантике вышли на минимум активности, который не наблюдался на протяжении как минимум тысячи лет. Их ослабление может привести к похолоданию климата в Европе и Америке. Профессор Потсдамского университета (Германия) Штефан Рамшторф сообщил также, что круговорот течений в Атлантике оставался стабильным до середины XIX века, но с тех пор начал слабеть.

Ранее европейские ученые заявили, что течение Гольфстрима стало слабее, чем когда-либо за последние 1000 лет.