В Кремле заявили о готовности Москвы к диалогу с другими странами

Россия открыта к диалогу с другими странами по самым острым вопросам, в том числе с США, однако не все страны готовы к этому, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент [Владимир] Путин неоднократно говорил о своей готовности настолько динамично восстанавливать и развивать наши [российско-американские] отношения, насколько к этому будет готова американская сторона», – передает слова представителя Кремля ТАСС.

Песков при этом отметил, что «пока уровень готовности разный».

«Путин был, есть и остается открытым к диалогу со всеми странами, в том числе и с США, и открыт к тому, чтобы даже самые острые разногласия урегулировать в ходе общения», – сказал пресс-секретарь президента, добавив, что «не все страны пока имеют аналогичную политическую волю».

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европейскому союзу необходимо искать пути для конструктивного диалога с Москвой.