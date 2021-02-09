Вирусолог раскрыл вероятный механизм создания COVID-19 в лабораторных условиях

С помощью обычных селекций возможно «приучить вирус к новому хозяину», то есть создать новый вариант вируса в лаборатории. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя одну из гипотез попадания COVID-19 к человеку.

Глава группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек рассказал, что специалисты на данный момент выделили четыре потенциальные гипотезы того, как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть к человеку. Согласно одной из версий, вирус мог распространиться в результате инцидента, связанного с лабораторией, но данная теория считается маловероятной.

«Иногда создать вирус в лаборатории сложно, а иногда не очень. Я даже имею ввиду не молекулярно-биологические манипуляции, тем более, что вирус обычно после них не очень жизнеспособен, а направленную селекцию, которая очень часто позволяет создавать вирусы. Просто потому, что это соответствует происходящему в природе», – говорит Чепурнов.

Он приводит пример: у ученых существует понятие «адаптация к новому хозяину». Это метод, который вирусологи часто используют. В частности, он был применен при изучении вируса «Эбола» – он обладает высокой патогенностью только для человекообразных (для приматов и человека), а все остальные животные исходно не подвержены не только смерти, но и этой болезни. Но ученым необходимо работать с вирусом, поэтому его адаптируют для того, чтобы он мог заражать животных.

«В России вирус адаптировали к морским свинкам, причем добиться этого удалось в достаточно короткие сроки (несколько месяцев). Американцы проделали похожую работу, но в отношении мышей. Это демонстрация того, что в ходе обычных селекций, создавая мутации вируса в определенном направлении, можно «приучить» вирус к новому хозяину», – рассказывает собеседник.

Вирусолог поясняет, что таким образом теоретически могла произойти способная поражать человека мутация COVID-19. «Я предполагаю, что искусственно или случайно что-то такое произошло и в отношении коронавируса. Полагаю, что кто-то нашел штамм и не очень умело работал с ним, в результате чего случайным образом заболел и вынес из лабораторных условий», – говорит Чепурнов.

Ранее Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев описал сценарий искусственного происхождения коронавирусной инфекции.