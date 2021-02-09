На Марсе обнаружили запасы водяного льда

Ученые проекта Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) заявили о значительных запасах погребенного льда на Марсе. Исследование проводилось на основе данных космических аппаратов НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey и Mars Global Surveyor, сообщил журнал Nature Astronomy.

Информация с космических аппаратов была обработана по алгоритму, позволяющему оценить, в каких количествах и в каких широтах погребенный лед присутствует на Марсе. Оказалось, что значительные ресурсы водяного льда находятся в северном полушарии планеты, передает РИА «Новости».

«Марс – ледяная планета, и это хорошая новость. Задача состоит в том, чтобы найти лед на широте, подходящей для места высадки человека. Предыдущие исследования показали, что лед, погребенный на глубине до трех метров от поверхности, должен быть стабильным на широтах выше 50 градусов в каждом полушарии, но эти регионы более холодные и подвержены долгим сезонам продолжительной ночи. В более низких широтах теплее, здесь приемлемая продолжительность ночи и много солнечной радиации для выработки электроэнергии», – рассказал ученый Планетологического института США Гарет Морган.

Специалисты составили карту плотности льда, согласно которой в северном полушарии Марса есть области с достаточной широкой зоной стабильности льда. По их словам, он залегает на глубине от нескольких сантиметров до километра. Ученые отмечают, что проект SWIM запущен не для выбора конкретного места для марсианской базы, а для поиска наиболее подходящих к развертыванию базы областей. Как отмечают эксперты, лед критически важный ресурс, необходимый для функционирования марсианской базы в качестве источника воды для людей и растений, производства бытового метанового топлива и воздуха для дыхания, а также топлива для возвращения на Землю.

Ранее исследователи Университета Аризоны обнаружили большое количество воды в верхних слоях атмосферы Марса, что, по их словам, частично решает загадку исчезновения водоемов на планете.

В сентябре прошлого года на Марсе нашли озера с соленой водой.