Названа вероятная причина исчезновения воды на Марсе

Исследователи Университета Аризоны обнаружили большое количество воды в верхних слоях атмосферы Марса, что частично решает загадку исчезновения водоемов на планете.

В частности, выяснилось, что во время пыльных бурь вода с поверхности планеты достигает верхних слоев атмосферы. Там она превращается в атомарный водород и в таком виде покидает атмосферу планеты, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Science.

Причем количество воды в верхних слоях атмосферы изменялось в зависимости от сезона, достигая пика в южное лето и увеличивалось во время пыльных бурь.

По мнению ученых, этот процесс повлиял на эволюцию климата на красной планете, в результате которой Марс потерял слой океана миллиард лет назад толщиной почти полметра.

Ранее итальянские ученые обнаружили сеть соленых озер под ледниками на южном полюсе Марсе.