В Роспотребнадзоре назвали условие для снятия масок в общественных местах

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8 февраля, понедельник | Последнее обновление — 13:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЛНР оценили желание Кравчука «вышвырнуть» Россию из Донбасса и Крыма
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Этот движ молодняка, созвучный американскому BLM своей алогичностью, антиисторичностью, хамством и агрессией, по-видимому, и является самой опасной линией разлома – цивилизационного.
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Баррикады сейчас проходят не по линии политических предпочтений. Линия разделения – готовность и призывы к насилию. Люди, которые пишут в интернете глупые и злые слова, вряд ли сами понимают, что творят.
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В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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В Роспотребнадзоре назвали условие для снятия масок в общественных местах
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В 2021 году граждане России смогут перестать носить маски в общественных местах, если сейчас продолжат соблюдать меры профилактики, заявила замдиректора по клинико-аналитической работы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Самое главное сейчас не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски, и во многом это зависит от нас самих», – цитирует Пшеничную ТАСС.
Она добавила, что эпидемия остановится, когда иммунитет к заболеванию выработается у 60-70% населения.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом 2021 года достигнет 60%. Представитель Кремля уверен, что это позволит в августе вернуться к жизни «с открытым забралом».
МИД оценил заявление Литвы о вакцине «Спутник V»
Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните стала участницей кампании по дезинформации о российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявили в МИД в ответ на публикацию Шимоните, сравнившей препарат с «гибридным оружием».
«Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели «Спутника V», признанные на международном уровне, говорят сами за себя», – написано в Twitter ведомства.
Также в сообщении подчеркивается, что главным фактором является то, что «в России уже идет массовая вакцинация», а в Литве она пока не началась и сроки начала еще не уточнены.
В субботу, 6 февраля, Шимоните опубликовала пост в своем Twitter о том, что вакцину от коронавируса «Спутник V» Россия предлагает миру как «еще одно гибридное оружие, помогающее Москве разделять и властвовать».
Эксперты ВОЗ нашли в Ухане «важные улики» о возникновении COVID-19
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Научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), исследующая происхождение новой коронавирусной инфекции, обнаружила во время обследования рынка морепродуктов и мяса в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения COVID-19, сообщил Bloomberg.
Ученые посетили несколько наиболее опасных мест, где мог возникнуть SARS-CoV-2. Сделав несколько интересных находок, эксперты пришли к выводам, что рынок морепродуктов не был первоисточником коронавируса, поскольку дальнейшие исследования выявили случаи COVID-19, не связанные с ним. Вместе с тем ученые нашли на рынке «подсказки», проливающие свет на происхождение инфекции, передает РИА «Новости».
«То, что я видел, уже говорит мне, что есть реальные подсказки о произошедшем. Надеюсь, что мы сможем дать точное объяснение к концу этой поездки», – рассказал член научной группы Петер Дашак.
Ожидается, что результаты исследований будут опубликованы до 10 февраля. Как отметил Дашак, вирусы передаются «довольно запутанно», для отслеживания их пути нужно много времени.
Ранее эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков усомнился в возникновении коронавируса на уханьском рынке.
Напомним, уханьский рынок «Хуанань», на котором продавались овощи, морепродукты и даже мясо диких животных, закрылся 1 января 2020 года, когда эпидемиологическое расследование вспышки неизвестного на тот момент заболевания привело к нему.
Первые заболевшие работали именно на этом рынке. Однако ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу относительно роли, которую он сыграл в распространении вируса.
Ранее американский телеканал CNN сообщал о якобы наличии доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19.
Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности.
Избранный президент США Джозеф Байден в свою очередь заявлял, что не считает нужным принимать в отношении КНР меры из-за распространения по миру COVID-19.
В Японии отреагировали на вакцинацию населения на Южных Курилах
Японская телерадиокомпания NHK опубликовала материал, посвященный вакцинации россиян от коронавируса на Южных Курилах. Читатели публикации в комментариях призвали Токио признать, что острова Японии «уже и не очень-то» и нужны.
«Сегодня, 7 февраля, в Японии «День северных территорий». А Россия на этих территориях активно проводит вакцинацию их населения русской вакциной и укрепляет на островах медицинскую базу», – приводит текст статьи РИА «Новости».
В материале также отмечается, что российские власти уделяют особое внимание развитию медицины в отдаленных районах страны, включая и Курильские острова.
Публикация вызывала активный отклик в комментариях, читатели, в частности, отметили, что в Японии вакцинация до сих пор не началась.
«Ожидать, что Россия нам вернет острова – глупо… Вон на островах людям делают прививки от COVID-19, а у нас?» – задался вопросом mac.
«Нужны действия, а не разговоры! Или так и будем каждый год повторять одно и то же с разными нюансами?!» – возмутился hk9.
«Эти «дни северных территорий» я помню еще со школы. И вот я уже взрослый, а даже состарившийся. И что? Воз и ныне там! Какое-то путаное возникает у меня в связи с этим ощущение!» – заявил s4a.
«Ничего нам уже не вернется. Время ушло. Да нужно признать, что оно нам уже и не очень-то надо! Просто привыкли твердить, что «северные острова» принадлежат Японии», – заметил oya.
Накануне японский премьер-министр Есихидэ Суга раскрыл стратегию переговоров с Россией о мирном договоре. В январе Суга заявлял о распространении суверенитета Японии на Южные Курилы. В ноябре 2019 года глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в декларации 1956 года четко сказано, что сначала Япония должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над всеми своими землями, включая и эти территории. Основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией.
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Главный инфекционист США поддержал применение «Спутника V»
Руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи поддержал применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после публикации данных о ее эффективности в научном журнале The Lancet.
«Если Россия или Китай имеют надежные вакцины, то они могут обеспечить ими и себя, и некоторые другие страны! Это путь к всеобщей защите всего человечества!» – заявил Фаучи в интервью JAMA Network, передает РИА «Новости».
Он признал, что ситуация с вакцинами превратилась в гонку, победу в которой стоит желать каждому, будь то Россия или Китай.
Ранее канцлер Австрии призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса и заявил, что готов сделать прививку от COVID-19 российской или китайской вакциной.
В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.
Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после пандемии коронавируса
Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил, что угрозами человечеству после пандемии коронавируса являются изменение климата и биотерроризм.
«Одна из них – изменение климата», – передает РИА «Новости» ответ Гейтса в интервью YouTube-каналу Veritasium на вопрос об опасностях, к которым мир не подготовлен. По его мнению, каждый год уровень смертности из-за этого фактора будет «даже больше», чем во время пандемии.
Второй угрозой , как считает мультимиллиардер, является биотерроризм. «Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней», – добавил Гейтс.
Ранее Гейтс опроверг публикации о якобы его причастности к пандемии, отметив, что распространение фейков о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса.
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Премьер Чехии заявил о возможности прямых закупок «Спутника V»
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Чехия рассмотрит вопрос прямых закупок российской вакцины против коронавируса «Спутник V» без предварительной регистрации препарата в Евросоюзе, так как стране нужны вакцины прямо сейчас, сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
«Мы хотим, чтобы «Спутник V» прошел регистрацию в Европейском агентстве по лекарственным препаратам, – приводит слова Бабиша ТАСС. – Вопрос в том, обратятся ли производители «Спутника V» насчет регистрации [в Европейское агентство по лекарственным препаратам] ввиду недостатка этой вакцины [из-за растущего в мире спроса]. Вопросом также является, станет ли наш Государственный институт контроля за лекарственными препаратами заниматься рассмотрением темы [выдачи разрешения на применение российской вакцины в Чехии], если производители «Спутника V» не обратятся насчет регистрации в Европейское агентство по лекарственным препаратам».
Бабиш подчеркнул, что получает письма от соотечественников с рекомендациями властям закупить «Спутник V» для применения в Чехии, так как российская вакцина является безопасной и продемонстрировала свою высокую эффективность. «Мы рассмотрим этот вопрос. Нам нужны вакцины прямо сейчас – в феврале, марте, апреле», – заверил он.
По словам главы правительства Чехии, во втором квартале 2021 года республика должна получить 10,4 млн доз различных препаратов. Он отметил, что в настоящее время в Чехии ощущается острая нехватка препарата. При этом Бабиш утверждает, что в Чехию уже поступило 511710 доз вакцины. Прививки сделаны 346439 жителям страны, из которых 91059 уже получили вторую дозу. Вакцинацию прошли 98985 из 440 тыс. граждан старше 80 лет.
В республику поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской фирмы Moderna и британско-шведской компании AstraZeneca. Из-за проблем при производстве препарата Pfizer и BioNTech объемы его поставок в страну значительно сократились.
«Эпидемия [коронавируса в Чехии] пока не идет на спад. Не уменьшается число госпитализированных [с COVID-19]. В республике большое число заразившихся, распространяется британский штамм коронавируса», – подчеркнул премьер. Власти, тем не менее, планируют изучить возможность постепенного возобновления занятий в школах и вузах. При соблюдении максимальных мер эпидемиологической безопасности это может произойти в течение ближайших недель. «Это, конечно, большой риск, и мы должны все продумать», – сказал Бабиш.
Он также проинформировал, что на этой неделе власти могут разрешить вакцинацию жителей республики старше 60 лет. Пока ее проходят только граждане в возрасте от 80 лет, медики и сотрудники служб, находящихся на передовой в борьбе с коронавирусом.
В прошлую субботу стало известно, что министерство здравоохранения Чехии изучает правовые аспекты возможной прямой закупки российской вакцины «Спутник V» без предварительной регистрации препарата в Евросоюзе. Ранее Бабиш заявлял, что Чехия в этом вопросе могла бы пойти тем же путем, что и Венгрия, где, по словам премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, вакцинация может начаться на этой неделе.
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Песков спрогнозировал возвращение к жизни «с открытым забралом»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом 2021 года достигнет 60%, что позволит в августе вернуться к жизни «с открытым забралом».
По словам Пескова, возвращение к нормальной, допандемийной жизни во многом будет зависеть от появления иммунитета к коронавирусу у населения Земли, а он может сформироваться уже к середине лета. «Я думаю, что к середине лета, – приводит слова представителя Кремля ТАСС. – То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом».
Песков напомнил: согласно расчетам иммунологов, необходимо, чтобы иммунитет появился примерно у 60% населения планеты, причем как естественным, так и искусственным путем. «Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить», – добавил пресс-секретарь президента России. По его словам, над этим, хоть и разновекторно, работают многие страны, ощутимо набирая обороты. В частности, он отметил успехи Израиля, а также наращивание темпов вакцинации в России и в США.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сказал, что Россия является единственной страной, где все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса до июня. В США и Европе это может произойти только осенью 2021 года.
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Британский штамм коронавируса стремительно распространился в США
Британский штамм нового коронавируса стремительно распространяется по территории США, говорится в неопубликованном научном исследовании, выдержки из которого приводит The Washington Post.
По мнению ученых, темпы распространения в стране британского штамма опережают на 35% – 45% аналогичные показатели других мутаций заболевания. Авторы работы отмечают, что появившийся в Великобритании так называемый вариант B.1.1.7 более заразный и также может приводить к большему количеству летальных исходов. Они призывают американское правительство принять меры по борьбе с этим штаммом, передает ТАСС.
«Наше исследование показывает, что США движутся по такой же траектории, что и другие страны, где B.1.1.7 быстро стал доминирующим вариантом SARS-CoV-2, что требует немедленных и решительных действий для сведения к минимуму уровня заболеваемости и смертности от COVID-19», – отмечается в исследовании.
При этом специалисты отмечают, что защитные маски и социальное дистанцирование будут продолжать ограничивать его распространение, а разработанные за последнее время вакцины также эффективны против этого штамма. Ученые подчеркивают, что наибольшее количество случаев заболевания этим штаммом выявлено в штате Флорида.
По мнению экспертов, вирус при таком высоком уровне распространения в США и во всем мире продолжит мутировать, реагируя на различные методы лечения. В связи с этим они подчеркивают необходимость масштабной вакцинации населения.
Британский штамм коронавируса был впервые выявлен в сентябре прошлого года, однако привлек пристальное внимание экспертов лишь в декабре, когда начал становиться доминирующим в Англии. Согласно предварительным оценкам экспертов, он может быть до 70% более заразным, чем ранее встречавшиеся в стране генетические варианты вируса, а его летальность может быть выше на 30%.
Ранее американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали, что в марте 2021 года «британский» штамм коронавируса, вероятно, станет наиболее распространенным в Соединенных Штатах. Тем временем в конце января в Соединенных Штатах впервые выявили «бразильский» штамм коронавируса. Кроме того, в Калифорнии обнаружили новую разновидность коронавируса (CAL.20C). Помимо этого, ученые из университета Огайо выявили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.
21 января 46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США. В январе инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предсказала Штатам 500 тыс. жертв COVID-19 к середине февраля. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
Венгрия одобрила применение «Спутника V»
Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для массовой вакцинации населения, заявил министр трудовых ресурсов республики Миклош Каслер.
По словам министра, Национальный центр общественного здравоохранения полностью исследовал вакцину и сделал вывод о том, что «вакцина соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может использоваться на людях», передает ТАСС.
«Согласно решению компетентного органа, после вакцин против коронавируса компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca для использования в Венгрии одобрена еще одна вакцина. Таким образом, теперь у нас есть четыре вакцины для борьбы с коронавирусом», – сообщил Каслер.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что вакцинация «Спутником V» в стране может стартовать на следующей неделе.
Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Пригожин рассказал, как переболел коронавирусом в тяжелой форме
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Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о том, как переболел коронавирусом в тяжелой форме и прошел лечение в клинике в Дубае.
Коронавирусом Пригожин с супругой певицей Валерией заразились в Дубае. У артистки COVID-19 протекал в легкой форме, а продюсеру спустя неделю после начала болезни стало хуже.
«Первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу. Подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже. … Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных, близких и друзей, я выжил и сегодня пишу эти строки», – написал Пригожин в Instagram.
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Продюсер также признался, что расплакался, когда болезнь отступила. «Когда я первый раз смог самостоятельно встать, я, взрослый мужик, расплакался от осознания того, как это прекрасно – просто жить. Первый нормальный завтрак привел меня в состояние экстаза. Поход в душ – праздник. Вернулся я из больницы другим человеком. На многие вещи сегодня я смотрю иначе – все суета. Надо жить и радоваться самому факту, что мы живы», – добавил Пригожин, поблагодарив медиков клиники в Дубае, которые спасли его жизнь.
«Главный посыл моего сегодняшнего поста таков: я очень жалею, что тянул до последнего с вакциной. Не делайте моей ошибки, которая может стоить вам жизни. Делайте прививку при первой возможности», – заключил продюсер.
Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Жириновский предложил номинировать создателей «Спутника V» на Нобелевскую премию
Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил номинировать разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Нобелевскую премию, назвав создание препарата эпохальным событием.
«Создание вакцины «Спутник V» – эпохальное событие. Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле, также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины», – написал Жириновский в Twitter.
Осенью прошлого года создателей вакцины «Спутник V» предложили выдвинуть на Нобелевскую премию в комитете Госдумы по охране здоровья. С аналогичной инициативой выступал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, – эффективность вакцины оказалась близка к 100%. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.
Китай призвал искать источник коронавируса по всему миру
Специалистам следует искать источник распространения нового коронавируса по всему миру, а не только в Китае, заявил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай в эфире телеканала CNN.
«В настоящее время группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) работает в Ухане со своими китайскими коллегами. Они работают очень активно. Они пытаются получить всю имеющуюся информацию. Мы очень поддерживаем их работу», – приводит слова дипломата ТАСС.
Посол заострил внимание на том, что «были сообщения СМИ о более ранних случаях [заражения] в других частях мира». «Так что, безусловно, есть необходимость далее вести поиски по всему миру, чтобы действительно установить источник распространения вируса, чтобы человечество было лучше подготовлено, когда мы вновь столкнемся с другим вирусом», – подчеркнул Цуй Тянькай.
Говоря об экспертах ВОЗ, он отметил: «Они уже в Ухане. Они уже не один день там. Мой вопрос в следующем: позволят ли им приехать сюда (в США), чтобы делать то же самое?»
Дипломат призвал «не политизировать» вопрос о происхождении вируса и «позволить ученым выполнять свою работу». Комментируя утверждения ряда официальных лиц США о том, что вирус якобы мог начать распространяться из лаборатории в китайском Ухане, Цуй Тянькай сказал: «Когда люди выступают с обвинениями, им следует представить доказательства». Он призвал «не выступать с безосновательными обвинениями».
Ранее в воскресенье стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции. Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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Переболевших COVID-19 предупредили о риске развития туберкулеза
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Перенесшие коронавирусную инфекцию пациенты имеют повышенный риск развития туберкулеза, следует из десятой версии рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
«После перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем. Таким образом, туберкулез может возникнуть до, одновременно или уже после перенесенного COVID-19», – приводит выдержку из рекомендаций РИА «Новости».
Для предупреждения развития сочетанной патологии и исключения туберкулезной инфекции на начальном этапе ведения пациента с подозрением на COVID-19 необходимо проведение обследования на туберкулез одновременно с тестированием на коронавирус. При этом последствия заражения COVID-19 у больных туберкулезом до конца неясны, но уже появляются первые публикации, свидетельствующие о том, что наличие туберкулезной инфекции, в том числе латентной, утяжеляет течение COVID-19, отмечается в документе.
Напомним, в апреле 2020 года группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила, что в странах с программами вакцинации от туберкулеза в десять раз меньше случаев заражения коронавирусом по сравнению с государствами, где такая программа не проводится.
Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян отмечал, что среди жителей стран, где проводят массовую вакцинацию противотуберкулезной прививкой БЦЖ, был отмечен более низкий уровень распространения новой коронавирусной инфекции. При этом американские и японские математики усомнились, что вакцина БЦЖ снижает вероятность заражения коронавирусом.
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В России выявили 16 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 15 916 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 15 916 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1728, Санкт-Петербурге – 1551, Московской области – 912. Всего в стране выявлено 3 983 197 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 472 091 человека, из них 15 881 человек вылечился за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 407 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 77 068 человек.
Накануне, 7 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 16 048. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 132.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Глава ЕК призвала пожертвовать Украине вакцины от COVID-19
Страны Евросоюза должны пожертвовать часть вакцин от коронавирусной инфекции Украине, с таким призывом выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«В дополнение к COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине», – цитирует РИА «Новости» видеообращение фон дер Ляйен, записанное для всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».
Глава ЕК добавила, что Украина получит первые вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX в феврале. «Еще миллионы доз вакцин поступят на Украину до лета», – уточнила она.
В январе президент Украины Владимир Зеленский в беседе с фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики. Он также проинформировал президента Еврокомиссии о том, что выделенных в рамках фонда COVAX препаратов не хватит для прививки в 2021 году критически необходимой прослойки населения.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он.
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