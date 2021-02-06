Эксперт: Образ Навального расходится с его реальной биографией

В уголовных делах против Алексея Навального был экономический состав, но окружение блогера устраивает нагнетание на политической почве. Однако любым комментаторам всегда важно смотреть в суть и называть вещи своими именами, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук ЭИСИ Дарья Кислицына.

«Навальный отыгрывает линию, что возбужденные против него уголовные дела были политическими. Для него такая линия единственно выгодная и возможная, чтобы не только «отмазаться», но и прогреметь. Исключительно на экономическом деле так не прогремишь. А придав всему этому политический окрас, он хочет хайпануть. А если посмотреть на суть его уголовных дел, то они лежат не в политической плоскости, а в экономической», – считает руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук ЭИСИ Дарья Кислицына.

Эксперт напомнила, что по делу «Кировлеса» Навальный организовал схему, благодаря которой заработал денег, а регион – Кировская область – потерял существенную часть бюджетных средств. «Учитывая, что регион небогатый, это ощутимо отразилось на ситуации в отрасли. Навальный похитил порядка 10 тыс. кубометров леса за счет организации компании-прослойки, на которую оформлялись контракты и которая покупала лес по заниженным ценам», – напомнила эксперт.

Когда Навальный утверждал, что дело «Кировлеса» политическое, то его состав говорил обратное – оно лежит в плоскости экономических взаимоотношений, «потому что когда причиняется ущерб бюджету конкретного региона – это коррупция», подчеркивает эксперт.

Навальный и бизнесмен Петр Офицеров организовали в 2009 году заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием «Кировлес» на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего, по данным следствия, растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 млн рублей.

Дело «Кировлеса» рассматривалось судом дважды. В ходе первого процесса Навальный получил пятилетний условный срок, Офицеров – четыре года колонии. Приговор был отменен Верховным судом России после постановления Европейского суда по правам человека, обнаружившего нарушения прав подсудимых. При этом ЕСПЧ не нашел политической мотивации в судебном разбирательстве. В итоге Навальный получил пять лет условно, в мае 2017-го этот приговор был признан законным. Офицерову реальный срок был заменен на условный. В 2018 году Офицеров скоропостижно скончался.

Что касается дела «Ив Роше», то сама косметическая компания недавно напомнила о том, подчеркнула Кислицына, что оно находится в совершенно аполитической логике и касается экономических интересов. «Навальный вместе с братом Олегом создал коррупционную схему, при которой обогатилась семья Навального, а компании был причинен ущерб порядка 26 млн рублей», – напомнила эксперт.

Дело в отношении братьев Алексея и Олега Навальных было заведено в декабре 2012 года по заявлению гендиректора российского подразделения «Ив Роше» Бруно Лепру. Их обвинили в мошенничестве при заключении договора ООО «Главное подписное агентство» (ГПА) с «Автоматизированными сортировочными центрами», филиалом ФГУП «Почта России», где Олег Навальный возглавлял департамент внутренних почтовых отправлений. По версии следствия, ООО «Главное подписное агентство», учрежденное братьями через кипрскую фирму Alortag Management Ltd, совершило в 2008-2011 годах хищение 55 млн руб. у ООО «Ив Роше Восток», с которым заключило договор на пересылку товаров. По версии следствия, услуги «Ив Роше» оказывались по завышенной стоимости и через посредника, так как ГПА не имело для этого материальной базы.

Осенью 2013 года СКР предъявил братьям Навальным окончательное обвинение по делу о хищении более 26 млн руб. у компании «Ив Роше». В декабре 2014 года Алексей и Олег Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея Навального – к трем с половиной годам условно.

Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по этому делу сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.