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Эксперт: Образ Навального расходится с его реальной биографией
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В уголовных делах против Алексея Навального был экономический состав, но окружение блогера устраивает нагнетание на политической почве. Однако любым комментаторам всегда важно смотреть в суть и называть вещи своими именами, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук ЭИСИ Дарья Кислицына.
«Навальный отыгрывает линию, что возбужденные против него уголовные дела были политическими. Для него такая линия единственно выгодная и возможная, чтобы не только «отмазаться», но и прогреметь. Исключительно на экономическом деле так не прогремишь. А придав всему этому политический окрас, он хочет хайпануть. А если посмотреть на суть его уголовных дел, то они лежат не в политической плоскости, а в экономической», – считает руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук ЭИСИ Дарья Кислицына.
Эксперт напомнила, что по делу «Кировлеса» Навальный организовал схему, благодаря которой заработал денег, а регион – Кировская область – потерял существенную часть бюджетных средств. «Учитывая, что регион небогатый, это ощутимо отразилось на ситуации в отрасли. Навальный похитил порядка 10 тыс. кубометров леса за счет организации компании-прослойки, на которую оформлялись контракты и которая покупала лес по заниженным ценам», – напомнила эксперт.
Когда Навальный утверждал, что дело «Кировлеса» политическое, то его состав говорил обратное – оно лежит в плоскости экономических взаимоотношений, «потому что когда причиняется ущерб бюджету конкретного региона – это коррупция», подчеркивает эксперт.
Навальный и бизнесмен Петр Офицеров организовали в 2009 году заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием «Кировлес» на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего, по данным следствия, растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 млн рублей.
Дело «Кировлеса» рассматривалось судом дважды. В ходе первого процесса Навальный получил пятилетний условный срок, Офицеров – четыре года колонии. Приговор был отменен Верховным судом России после постановления Европейского суда по правам человека, обнаружившего нарушения прав подсудимых. При этом ЕСПЧ не нашел политической мотивации в судебном разбирательстве. В итоге Навальный получил пять лет условно, в мае 2017-го этот приговор был признан законным. Офицерову реальный срок был заменен на условный. В 2018 году Офицеров скоропостижно скончался.
Что касается дела «Ив Роше», то сама косметическая компания недавно напомнила о том, подчеркнула Кислицына, что оно находится в совершенно аполитической логике и касается экономических интересов. «Навальный вместе с братом Олегом создал коррупционную схему, при которой обогатилась семья Навального, а компании был причинен ущерб порядка 26 млн рублей», – напомнила эксперт.
Дело в отношении братьев Алексея и Олега Навальных было заведено в декабре 2012 года по заявлению гендиректора российского подразделения «Ив Роше» Бруно Лепру. Их обвинили в мошенничестве при заключении договора ООО «Главное подписное агентство» (ГПА) с «Автоматизированными сортировочными центрами», филиалом ФГУП «Почта России», где Олег Навальный возглавлял департамент внутренних почтовых отправлений. По версии следствия, ООО «Главное подписное агентство», учрежденное братьями через кипрскую фирму Alortag Management Ltd, совершило в 2008-2011 годах хищение 55 млн руб. у ООО «Ив Роше Восток», с которым заключило договор на пересылку товаров. По версии следствия, услуги «Ив Роше» оказывались по завышенной стоимости и через посредника, так как ГПА не имело для этого материальной базы.
Осенью 2013 года СКР предъявил братьям Навальным окончательное обвинение по делу о хищении более 26 млн руб. у компании «Ив Роше». В декабре 2014 года Алексей и Олег Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея Навального – к трем с половиной годам условно.
Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по этому делу сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
В Европе заговорили об опасности поддержки Навального
Международному сообществу необходимо задаться вопросом, действительно ли следует делать ставку на Алексея Навального, так как он исповедует отвергаемые Брюсселем и Вашингтоном расизм и ксенофобию, считает журналист популярной в Италии газеты La Serenissima, издаваемой в Сан-Марино, Джулиано Бифольки.
«Его (Навального – прим. ВЗГЛЯД) политика может дестабилизировать Россию изнутри, поощряя рост межэтнических и межконфессиональных конфликтов (православные русские и мигранты/этнические меньшинства, исповедующие ислам), тем самым давая превосходную почву для распространения пропаганды джихадистов, что приведет к политическому и социально-экономическому кризису, который в эпоху глобализации может стать угрозой международной безопасности на всей евразийской геополитической арене», – пишет Бифольки.
Журналист в своем материале описал биографию и политическую карьеру блогера. Она, по словам автора, началась в 2000 году в партии «Яблоко», на тот момент в адрес Навального выдвигались обвинения в национализме. В 2006 году он высказался за организацию «Русского марша» в Москве, в котором принимали участие несколько экстремистских и ксенофобских группировок.
В 2007 году, продолжает Бифольки, Навальный основал движение «Народ», вдохновленное национал-демократическими идеями в поддержку прав этнических русских, оно образовало альянс с движениями, выступающими против иммиграции из бывших советских республик, таких как Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан.
«В настоящее время Алексей Навальный является лидером партии «Россия будущего», которая среди своих задач называет децентрализацию власти, сокращение числа государственных чиновников, сокращение полномочий президента и возможный переход к парламентской республике, приватизацию экономики и средств массовой информации, в то время как в области внешней политики партия ратует за введение визового режима со странами Центральной Азии, чтобы способствовать разрыву с советским прошлым в пользу большей открытости в сторону Европы», – описал журналист программу Навального.
По мнению Бифольки, Навальный поддерживает антиимиграционную политику, результатом которой могут стать серьезные социальные потрясения. «Сильная антииммиграционная политика, проводимая Навальным и его партией в стране, где проживают около 6 млн мигрантов, и общество которой полиэтнично и многоконфессионально, может не только вызвать и разжечь социальные волнения, а также отвергаемые Брюсселем и Вашингтоном расизм и ксенофобию, но и дать жизнь тем сепаратистским движениям, которые в прошлом вызвали Первую чеченскую войну (1994–1996 гг.) на Северном Кавказе и последовавшее усиление вооруженных боевиков, со временем превратившееся в терроризм», – указал автор.
Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
Симоньян ответила Навальному на обвинения в продажности журналистов RT
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила сотрудникам телеканала обратиться к юристам после обвинений в продажности со стороны блогера Алексея Навального.
В ходе заседания суда Навальный заявил, что дело о клевете на ветерана Игната Артеменко якобы было сфабриковано «пиарщиками RT». Кроме того, он оскорбил сотрудников телеканала RT, заявив: «Когда я говорю, что на RT работают продажные люди, я что, соврал?»
Этот комментарий не остался без внимания главреда RT Маргариты Симоньян. «Конечно, соврал. Соврал и оклеветал. Тысячи достойных людей. Звоните юристам, коллектив. Прямо руки чешутся еще чего-нибудь сфабриковать», – написала она в Telegram.
В комментарии стриму «Прекрасная Россия бу-бу-бу» она сыронизировала относительно внимания Навального к ее персоне. «Мне, как сорокалетней женщине с тремя детьми, даже лестно, что такой симпатичный, почти еще не старый почти блондин уже десять лет так зафиксирован моей особой. Я рожаю, я старею, то толстею, то худею, а он все больше фиксируется и фиксируется. Я даже не могла себе представить в юности, что буду пользоваться таким колоссальным успехом, мне очень лестно», – заявила главред RT.
«Мы, как вы помните, сделали просто ролик, в котором был этот ветеран, и ветерану никто не платил. Навальный увидел этот ролик. А он вообще все, что видит с таким зелененьким логотипчиком RT... у него начинается внутренний мандраж», – добавила Симоньян.
В ходе заседания в пятницу ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Навальный в суде несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана.
Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов не исключил, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
Германия отреагировала на высылку европейских дипломатов из России
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ФРГ выступает за хорошие отношения с Россией, при этом Германия «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС решение Москвы о высылке нескольких европейских дипломатов, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас.
«Россия сама выбирает, какие отношения она хочет иметь с остальной Европой. <...> Мы всегда подчеркивали, что не хотим, чтобы нить разговора с Россией оборвалась, и несмотря на все трудности, хотим хороших, по крайней мере разумных отношений», – сказал министр в интервью медиагруппе Funke, передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что Германия после высылки из России дипломатов «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС свои дальнейшие шаги.
Маас также назвал «важным сигналом» заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон собирается согласовать подход к России с европейскими союзниками.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти осуждают высылку из России европейских дипломатов.
В пятницу в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы.
На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
Ректор ВШЭ заявил об информационной атаке сторонников Навального
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Высшая школа экономики (ВШЭ) подверглась информационной атаке сторонников Алексея Навального, вуз второй день получает угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань и ультимативные требования, заявил ректор Ярослав Кузьминов.
«Настоящий университет не должен становиться площадкой политической борьбы, и это ключевой залог академической свободы в наших стенах. Этот принцип касается университетов в России, США, Италии, Германии или Корее – он универсален и наднационален. Сегодня я вижу попытки вовлечь Вышку в политику или как минимум ее расколоть», – приводится обращение Кузьминова на сайте вуза.
Комментируя ситуацию с выходом студентов и преподавателей вуза на несогласованные акции, Кузьминов отметил, что ответственность за свои действия вне университета каждый студент, сотрудник, преподаватель должен нести самостоятельно. По его словам, этим руководствуется администрация ВШЭ – рассматривает каждый кейс в рамках общих правил, исходя из интересов образовательного процесса и научной деятельности.
Ректор добавил, что ВШЭ не может и никогда не будет подстраиваться под расписание уличных протестов и ориентироваться на график тех или иных гражданских акций, тем более находящихся вне рамок существующего правового поля.
«В результате реализации такой политики Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Алексея Навального. НИУ ВШЭ второй день получает в свой адрес грубые угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань, различные ультимативные требования. По своей риторике и эстетике эти угрозы мало отличаются от того, что мы получали в свой адрес от «новых черносотенцев», – отметил Кузьминов.
По его словам, эти информационные атаки – «отнюдь не приглашение к уважительному диалогу», а «типичный сетевой хейт», цель которого – вывести сообщество вуза из состояния психологического равновесия, спровоцировать на эмоциональные поступки.
Кузьминов добавил, что университет по-прежнему открыт, готов обсуждать все проблемы, но не на трибуне митинга и не в жанре публичных кампаний, «ориентированных на поднятие градуса эмоционального настроя широкой общественности». «Университет не должен соглашаться жить ни по закону площади, ни по закону казармы. У него свой путь, и давайте оставаться на нем. Берегите наш университет. И берегите себя», – заключил ректор.
Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, почему численность воскресных митингов оказалась значительно меньше той, на которую рассчитывали организаторы.
Соратник Навального отказался комментировать встречу с предполагаемым агентом MI6
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Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов) Владимир Ашурков отказался комментировать видеозапись своей встречи с предполагаемым сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6.
«Владимир Ашурков, исполнительный директор ФБК, в прямом эфире «Эха Москвы» отказался комментировать видеозапись, на которой предположительно он встречается с британским дипломатом (предположительно в 2012 году) и рассказывает последнему о финансировании фонда», – написал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в Telegram.
«У меня есть принцип не комментировать ту грязь, которая на меня и моих коллег вываливает государственная пропаганда. ... Конечно, публикация этого видео связана с возвращением Алексея, массовыми протестами, приговором», – сказал сам Ашурков в эфире «Эха Москвы».
Журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин, комментируя ответ Ашуркова, назвал его позицию «не комментировать грязь» бледной и неубедительной. «Он же даже не опровергает это видео. У меня вопросы к Ашуркову остались: узнаете ли себя на кадрах RT, если да, кем был его собеседник, при каких условиях была организована эта встреча, встречался ли Ашурков с представителями британских или других западных министерств иностранных дел, прочих ведомств и спецслужб в 2012 году, раньше или позже? Если встречался, насколько регулярными были эти контакты?», – отметил журналист.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал отказ Ашуркова от комментария промахом. «На самом деле, Ашурков, отказываясь комментировать и объяснять аудитории видео с его участием на основании неких моральных «принципов», занял политически неверную и даже вредную для соратников позицию», – написал он в Telegram.
По словам Чеснакова, таким образом Ашурков во-первых признал факт встречи и разговора, а во-вторых, «не дал необходимую интерпретацию случаю, который почти гарантированно будет использован как аргумент по ужесточению законодательства и дискредитации протеста». «Сами себя по глупости закапывают. И, конечно, такими промахами власть не может не воспользоваться», – добавил он.
Напомним, 1 февраля телеканал RT опубликовал видеозапись разговора Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6. Запись была сделана в 2012 году. Ашурков на видеозаписи намекает на то, что оппозиционный проект следует проспонсировать, а также пытается получить данные британских спецслужб по связям некоторых крупных российских бизнесменов.
На видео обратила внимание официальный представитель МИД Мария Захарова. «В средствах массовой информации был опубликован сенсационный материал, не уверена, что он дошел до всех, кто писал твиты (западных политиков о судебном решении по Навальному), которые вы сейчас цитировали, относительно того, как британские дипломаты были вовлечены в обсуждение финансовых вопросов с ближайшими соратниками Навального», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».
Тех, кому интересно, «а что бы было, если бы такое себе позволили российские дипломаты», представитель МИД призвала не задавать себе таких вопросов. «Российские дипломаты себе такого никогда не позволяют. Это альфа и омега нашего подхода, нашей позиции: невмешательство во внутренние дела суверенных государств. А это и есть уважение демократии и соблюдение демократии», – заявила Захарова.
В то же время в посольстве Великобритании в Москве заявили, что не комментируют «слитые кем бы то ни было» видеоматериалы. В свою очередь, бывший британский дипломат сообщил, что сотрудники посольства регулярно встречаются с политиками, включая представителей оппозиции, что «является стандартным элементом дипломатических отношений».
В МИД сыронизировали по поводу присутствия дипломатов на суде по делу Навального
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Министерство иностранных дел сыронизировало по поводу присутствия иностранных дипломатов в Бабушкинском суде Москвы на процессе против Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
«Приветствуем стремление британского, французского и других посольств поддержать на заседании суда ветерана Второй мировой войны», – заявили в МИД, передает ТАСС.
В пятницу утром представитель посольства Великобритании прибыл в Бабушкинский суд Москвы, где будет рассмотрено дело Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает.
Навального доставят в суд по делу о клевете на ветерана
Блогер Алексей Навальный будет доставлен в суд в рамках рассмотрения дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.
«Доставка Алексея Навального будет», – передает ее слова РИА «Новости». Дело слушает мировой суд, заседание пройдет здании Бабушкинского суда, чтобы обеспечить доступ журналистов.
Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
Дипломаты проигнорировали суд над участвовавшим в акции в Москве гражданином Франции
Представители посольства Франции не приехали в Тимирязевский суд Москвы, где рассматривается административный протокол в отношении гражданина Пятой республики Сириля Даниелу за участие в несогласованной акции – в отличие от суда по делу Алексея Навального 2 февраля.
У суда не было замечено автомобилей с дипломатическими номерами. Пресс-секретарь инстанции Мария Прохорычева рассказала, что в суде с Даниелу находятся два адвоката, о других лицах, заинтересованных в судьбе француза, информации у суда не было, передает РИА «Новости».
По данным France Presse, у Даниелу есть не только французское, но и российское гражданство. В Москву, как пишет агентство, он приехал на день рождения к бабушке. В суде подтвердили, что в материалах дела имеется заграничный паспорт гражданина Российской Федерации.
Полиция задержала гражданина Франции Сириля Даниелу за участие в несанкционированной акции протеста 2 февраля в центре Москвы. По статье КоАП о нарушении порядка проведения массовой акции мужчине грозит штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток, передает ТАСС.
Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает.
Боррель: Ни одна страна ЕС не предложила новые санкции против России из-за Навального
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Ни одна страна – член Евросоюза пока не внесла предложений о новых санкциях в отношении Москвы из-за ареста Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«На данный момент ни одно государство – член Евросоюза не внесло своих предложений, но обсуждение будет продолжаться на Совете министров иностранных дел, а также на заседании в марте, где состоится общее обсуждение отношений между Евросоюзом и Россией», – сказал он, передает ТАСС.
Со своей стороны, Лавров, комментируя возможные санкции Евросоюза по делу Навального, заявил, что это внутреннее дело ЕС, но для России альянс является ненадежным партнером, передает РИА «Новости».
«Мы к этому относимся, как к внутреннему делу Европейского союза. Мы привыкли к тому, что ЕС, как я уже упоминал, все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания. Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере, на данном этапе. Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве», – сказал Лавров.
Министр также заявил, что если страны Евросоюза считают, что Россия не заслуживает предъявления доказательств «отравления» Алексея Навального, это останется на их совести.
«Многочисленные наши заходы насчет того, чтобы получить все-таки результаты этих анализов (Навального), ни Германия, ни Франция, ни Швеция, ни ставший уже таким ручным и послушным технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нам не дают ответов. Просто не дают: «Вы сами все знаете». Ну это же невежливо, мягко говоря», – сказал министр.
По его словам, такая аррогантность со стороны культурной Европы абсолютно неприемлема и категорически недопустима. «Но если наши партнеры считают, что мы не заслуживаем информации, которая подтверждала бы их обвинения в адрес российского руководства, то это пускай остается на их совести. Поэтому мы за честность, за транспарентность. Не будем эти принципы пересчитывать», – добавил Лавров.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
В Кремле прокомментировали окончание незаконных акций
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В Кремле решительно осуждают любые незаконные акции и считают, что отсутствие таковых должно являться нормой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы решительно осуждаем любые незаконные, нелегитимные акции. Из этого надо исходить. Мы решительно осуждаем любые незаконные акции», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
На вопрос, удовлетворены ли в Кремле заявлением об их окончании, Песков напомнил, что отсутствие незаконных акций должно являться нормой. «Отсутствие таковых собственно должно являться нормой. А не предметом каких-то анонсов», – сказал он.
Песков добавил, что анонсирование нелегитимных акций не коррелируется с законом. «Вы знаете, не применительно к конкретно взятому заявлению, а в целом, наша позиция хорошо известна. Анонсирование каких-либо противоправных действий, анонсирование нелегитимных акций само по себе уже не коррелируется с законом», – сказал Песков.
Он также напомнил, что есть определенные процедуры согласования различных акций, к которым можно прибегнуть, оставаясь в правовом поле, в этом и заключается позиция Кремля.
Комментируя заявление об использовании внешнеполитических методов, чтобы «доставать из тюрьмы Навального» и оказывать давление на российское руководство, Песков отметил, что были и более ранние заявления, где адресатом выступали зарубежные государства. «Полная демонстрация статуса иноагента... собственно, тут даже не нуждается в каких-то разъяснениях. Поэтому я, наверное, оставлю без каких-либо дальнейших комментариев эту тему», – заявил он.
Песков добавил, что в Кремле не видят необходимости в специальных режимах согласования акций на период COVID-19. «В большинстве стран вообще все запретили в связи с ковидными ограничениями. Поэтому, конечно, какие-то специальные режимы выдумывать для ковида нет смысла. Здесь нужно принимать решительные меры, чтобы не допускать расползания инфекции. Люди же не могут выражать собственное мнение таким образом, чтобы ставить под угрозу жизнь и здоровье целых городов. Наверное, так не должно быть», – сказал он.
Комментируя замечание журналиста о том, что другие массовые мероприятия (в частности, парад Победы) проводились в период пандемии, Песков подчеркнул, что «это более упорядоченное мероприятие». «Здесь опять же может быть разная практика от региона к региону. Подаются заявки на проведение акций, согласовываются, какие-то регионы в соответствии с эпидемиологической обстановкой дают на это разрешение, какие-то нет. Опять же не забывайте, что здесь действуют и особые полномочия, от региона к региону ситуация разнится», – добавил Песков.
Ранее в пятницу руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной.
Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
NYT познакомила читателей с Юлией Навальной
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Американская газета The New York Times опубликовала статью, посвященную супруге Алексея Навального – Юлии, которая, по мнению автора материала, после изменения наказания блогеру оказалась в центре общественного внимания, привлекая поклонников и «нападки госпропаганды».
«После вынесения приговора Алексею Навальному его жена Юлия Навальная неохотно оказалась в центре внимания общественности, привлекая восхищенных поклонников и нападки госпропаганды. … Теперь, когда ее мужу грозит двухлетний тюремный срок, многие задаются вопросом, займет ли женщина, которую иногда называют первой леди оппозиции, более заметную роль и войдет ли она в политику», пишет The New York Times.
Издание также приписывает супруге Навального «заслуги» в насмешках над главой Росгвардии Виктором Золотовым в 2018 году. Тогда Юлия Навальная раскритиковала внешний вид Золотова в ответ на видеообращение главы Росгвардии, вызвавшего блогера на поединок после обвинений в коррупции. Кроме того, газета выражает Навальной сочувствие за «сексистские нападки» от государственных медиа, которые якобы называют Навальную «властной женой».
NYT также обратило внимание на распространенные в СМИ сообщения, согласно которым Юлия Навальная «возьмет на себя руководство оппозицией, как это произошло в Белоруссии в прошлом году, когда Светлана Тихановская решила баллотироваться на пост президента вместо арестованного мужа».
Такую версию поддерживают сразу несколько экспертов. Так, политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД также заявила, что Запад использует Юлию Навальную в качестве Тихановской. «Ситуацию с Навальным корректно сравнивать с белорусским сценарием. Его заключение под стражу в России даст возможность использовать в качестве Тихановской его жену Юлию», – сказала эксперт.
Политолог Андрей Манойло предположил, что после прихода к власти президента США Джо Байдена Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального со Светланой Тихановской, лидером белорусской оппозиции.
Лидер движения «Патриоты Великого Отечества», публицист Николай Стариков выразил мнение, что Навальный осознанно возвращается в Россию, чтобы его задержали в аэропорту, а его супруга Юлия на этом фоне объявила о приходе в политику по принципу Светланы Тихановской.
Изначально о планах Запада заменить Навального женой сообщил автор немецкого издания Abendlich Hamburg со ссылкой на источники. По его словам, западные спецслужбы после провала истории с отравлением Алексея Навального якобы решили заменить блогера его супругой Юлией, выдвинув ее кандидатом в Госдуму от Москвы. Однако такие перемены могут вызвать недовольство среди российской оппозиции.
Оскорбленному Навальным ветерану стало плохо во время суда
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Ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко, который является потерпевшим по делу в отношении Алексея Навального о клевете, стало плохо во время судебного заседания, ему вызвали скорую.
Ветеран участвует в заседании по видеосвязи, рядом с ним находятся судья и родственники. «Потерпевшему стало плохо, ему вызвана скорая помощь», – сообщила судья, передает РИА «Новости».
После этого суд объявил перерыв.
Ранее ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Навальный в суде несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана.
Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов не исключил, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
Сторонники Навального отложили несанкционированные акции до весны
Соратники блогера Алексея Навального в ближайшие несколько недель не будут организовывать несанкционированные акции протеста в России, заявил руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков.
«Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов –прим. ВЗГЛЯД), точнее сеть штабов Навального не будет в ближайшие несколько недель организовывать новые всероссийские акции, но обязательно будет это делать весной», – цитирует РИА «Новости» Волкова.
Он отметил, что добиваться освобождения Навального его сторонники намереваются внешнеполитическими методами. По словам Волкова, они планируют оказывать давление на Кремль через зарубежных лидеров.
Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Песков рассказал об отношении Путина к участникам незаконных акций
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Президент Владимир Путин воспринимает ведущих себя мирно участников незаконных акций в первую очередь как граждан России, но и как тех, кто нарушает закон, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Как тех, кто участвует в незаконной акции, тех, кто нарушает закон Российской Федерации – и, конечно, главное, как граждан России», – сказал Песков. Так он ответил на вопрос о том, как Путин воспринимает тех людей, кто выходит на несогласованные акции, но при этом ведет себя мирно, передает РИА «Новости».
Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Президент ФРГ выступил против разрушения сотрудничества России и ЕС
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Энергетические отношения являются «чуть ли не последним» мостом между Россией и Европой, который не следует разрушать, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, комментируя призывы к прекращению строительства «Северного потока – 2».
«После устойчивого ухудшения отношений в последние годы энергетические отношения стали чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься о том, стоит ли полностью и безвозвратно разрушать этот мост. Я считаю, что разрушение мостов - не признак силы. Как нам оказывать влияние на ситуацию, которую мы считаем неприемлемой, если мы разрубим последние связи?» – сказал Штайнмайер в интервью газете Rheinische Post, передает РИА «Новости».
Штайнмайер добавил, что в германо-российских отношениях были как периоды «плодотворного партнерства», так и периоды «ужасного кровопролития». В этой связи он указал, что, несмотря на «сложные отношения» между странами в настоящем, «есть прошлое до этого и будущее после».
Президент ФРГ заявил также, что арест и осуждение Алексея Навального «не имеют ничего общего с правовым государством».
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток – 2» не такие большие, как кажется. Она также сообщила, что Германия и ЕС оставляют за собой право расширить санкции против России на фоне последних событий, но подчеркнула, что Европа и Россия должны и далее оставаться в диалоге из «стратегической необходимости».
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу газопровода «Северный поток – 2» и подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы.
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.