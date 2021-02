ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Дагестане Мужчина жестоко избил школьника в центре Москвы 6 февраля 2021, 11:43 Текст: Вера Басилая

В Москве полиция задержала мужчину, избившего школьника. Подростка доставили в больницу с переломами, ушибами и гематомами. «В полицию поступило заявление от отца несовершеннолетнего, который сообщил, что его сын избит неизвестным. Полицейские установили, что в Театральном проезде в районе дома 3, строение 2, мужчина избил ученика 11-го класса во время прогулки со знакомой – школьницей. Подросток с переломами, ушибами и гематомами был госпитализирован в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. В данный момент личность подозреваемого установлена, он задержан», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои». Ранее в полицию в Москве обратилась женщина с сообщением, что после посещения театра на Тверском бульваре ее 12-летний сын ослеп на один глаз. Она пояснила, что во время спектакля неизвестная женщина светила в него лазером.

В Европе заговорили об опасности поддержки Навального 5 февраля 2021, 17:07 Международному сообществу необходимо задаться вопросом, действительно ли следует делать ставку на Алексея Навального, так как он исповедует отвергаемые Брюсселем и Вашингтоном расизм и ксенофобию, считает журналист популярной в Италии газеты La Serenissima, издаваемой в Сан-Марино, Джулиано Бифольки. «Его (Навального – прим. ВЗГЛЯД) политика может дестабилизировать Россию изнутри, поощряя рост межэтнических и межконфессиональных конфликтов (православные русские и мигранты/этнические меньшинства, исповедующие ислам), тем самым давая превосходную почву для распространения пропаганды джихадистов, что приведет к политическому и социально-экономическому кризису, который в эпоху глобализации может стать угрозой международной безопасности на всей евразийской геополитической арене», – пишет Бифольки. Журналист в своем материале описал биографию и политическую карьеру блогера. Она, по словам автора, началась в 2000 году в партии «Яблоко», на тот момент в адрес Навального выдвигались обвинения в национализме. В 2006 году он высказался за организацию «Русского марша» в Москве, в котором принимали участие несколько экстремистских и ксенофобских группировок. В 2007 году, продолжает Бифольки, Навальный основал движение «Народ», вдохновленное национал-демократическими идеями в поддержку прав этнических русских, оно образовало альянс с движениями, выступающими против иммиграции из бывших советских республик, таких как Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. «В настоящее время Алексей Навальный является лидером партии «Россия будущего», которая среди своих задач называет децентрализацию власти, сокращение числа государственных чиновников, сокращение полномочий президента и возможный переход к парламентской республике, приватизацию экономики и средств массовой информации, в то время как в области внешней политики партия ратует за введение визового режима со странами Центральной Азии, чтобы способствовать разрыву с советским прошлым в пользу большей открытости в сторону Европы», – описал журналист программу Навального. По мнению Бифольки, Навальный поддерживает антиимиграционную политику, результатом которой могут стать серьезные социальные потрясения. «Сильная антииммиграционная политика, проводимая Навальным и его партией в стране, где проживают около 6 млн мигрантов, и общество которой полиэтнично и многоконфессионально, может не только вызвать и разжечь социальные волнения, а также отвергаемые Брюсселем и Вашингтоном расизм и ксенофобию, но и дать жизнь тем сепаратистским движениям, которые в прошлом вызвали Первую чеченскую войну (1994–1996 гг.) на Северном Кавказе и последовавшее усиление вооруженных боевиков, со временем превратившееся в терроризм», – указал автор. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Грузия раскритиковала Россию за приговор стрелявшему по российским военным грузина 5 февраля 2021, 13:14 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Грузия возложила на Россию ответственность за осуждение Верховным судом Южной Осетии на 12,5 лет гражданина Грузии Зазы Гахеладзе, задержанного в прошлом году за незаконное пересечение границы и стрельбу в сторону российских военных, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. МИД Грузии выразил «глубочайшее возмущение» в связи с «провокационным решением российского оккупационного режима» - после войны 2008 года Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию «территориями, оккупированными Россией». «Это реальное проявление деструктивных планов России с целью дестабилизации в Грузии, и это происходит на фоне деклараций Москвы о желании диалога и сотрудничества», – заявили в МИД Грузии. Грузинское внешнеполитическое ведомство также отметило, что этот приговор «несет опасность эскалации, целенаправленно мешает процессу мирных переговоров, осложняет на месте вопросы безопасности». Грузия в этом заявлении, в частности, призвала Россию «прекратить тяжелые нарушения прав человека на оккупированных территориях». Тбилиси призвал международное сообщество помочь в освобождении приговоренного грузина. Выступила с заявлением и Служба госбезопасности Грузии, и она также возложила ответственность на российскую сторону, которая «осуществляет эффективный контроль» в Южной Осетии. В этом заявлении обвинения Гахеладзе названы «выдуманными, абсурдными». Верховный суд Южной Осетии приговорил гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Гахеладзе признали виновным по обеим статьям обвинения – ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы). Российские военные задержали Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они ранили Гахеладзе в ногу. Грузина обвинили, что он пытался скрыться и произвел около десять выстрелов в сторону российских военнослужащих. Симоньян ответила Навальному на обвинения в продажности журналистов RT 5 февраля 2021, 15:59

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила сотрудникам телеканала обратиться к юристам после обвинений в продажности со стороны блогера Алексея Навального. В ходе заседания суда Навальный заявил, что дело о клевете на ветерана Игната Артеменко якобы было сфабриковано «пиарщиками RT». Кроме того, он оскорбил сотрудников телеканала RT, заявив: «Когда я говорю, что на RT работают продажные люди, я что, соврал?» Этот комментарий не остался без внимания главреда RT Маргариты Симоньян. «Конечно, соврал. Соврал и оклеветал. Тысячи достойных людей. Звоните юристам, коллектив. Прямо руки чешутся еще чего-нибудь сфабриковать», – написала она в Telegram. В комментарии стриму «Прекрасная Россия бу-бу-бу» она сыронизировала относительно внимания Навального к ее персоне. «Мне, как сорокалетней женщине с тремя детьми, даже лестно, что такой симпатичный, почти еще не старый почти блондин уже десять лет так зафиксирован моей особой. Я рожаю, я старею, то толстею, то худею, а он все больше фиксируется и фиксируется. Я даже не могла себе представить в юности, что буду пользоваться таким колоссальным успехом, мне очень лестно», – заявила главред RT. «Мы, как вы помните, сделали просто ролик, в котором был этот ветеран, и ветерану никто не платил. Навальный увидел этот ролик. А он вообще все, что видит с таким зелененьким логотипчиком RT... у него начинается внутренний мандраж», – добавила Симоньян. В ходе заседания в пятницу ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Навальный в суде несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана. Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов не исключил, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана. Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. СБУ заявила о переходе спецназовцев на «сторону России» 5 февраля 2021, 22:57

Фото: Михаил Палинчак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Утверждается, что в состав агентурной сети входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины. Группа якобы действовала в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях. «В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для осуществления диверсий на территории Николаевской области», – отметили в СБУ. Также агенты якобы собирали данные о дислокации и перемещениях украинских войск, выполняли вербовочную работу. В числе прочего предполагаемым агентам приписывают намерение похитить одного из бывших командующих сил специальных операций. За это якобы предлагалось вознаграждение в 100 тыс. долларов. Отмечается, что у якобы «завербованных ФСБ агентов» изъяли четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, около четырех тысяч патронов и примерно три килограмма тротила. Ране Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсонской области мужчину, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда. Россия выслала дипломатов ЕС за участие в незаконных акциях 5 февраля 2021, 17:24

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального, сообщил МИД. «Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены персонами нон грата. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте МИДа. Уточняется, что речь идет об участвовавших в митингах дипломатических сотрудниках генконсульств Швеции, Польши в Петербурге и об участвовавшем в митинге в Москве после Германии. В МИД вызвали послов Германии, Швеции и временного поверенного в делах Польши, им заявили протест в связи с участием дипломатов в незаконных митингах. «Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права», – заключили в ведомстве. Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. В Германии предложили ввести мораторий на строительство «Северного потока – 2» 5 февраля 2021, 15:16

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Ретген выступил за введение моратория на строительство газопровода «Северный поток – 2» для проведения переговоров между Россией, Евросоюзом и США. «Вероятно, решение могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США могли бы ввести мораторий на строительство («Северного потока – 2»), но на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для вступления в переговоры. Таким образом, будет устранена серьезная озабоченность Запада, а именно то, что этот газопровод будет использоваться как геополитическое оружие против государств Восточной Европы», – отметил Ретген, передает ТАСС. По мнению политика, введение моратория позволит достигнуть долгосрочного сотрудничества между ЕС, Россией и США. Во вторник СМИ сообщили, что США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2», но требуют выполнения ряда предварительных условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию Nord Stream 2 в случае сокращения транзитных поставок через Украину. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о планах Германии поставить «выключатель» на «Северный поток – 2» 6 февраля 2021, 00:25

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Правительство Германии рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся, сообщили СМИ. «В действительности ни канцлер Ангела Меркель, ни глава МИД социал-демократ Хайко Маас не готовы выйти из спорного проекта – и в этом ничего не изменила смена власти в Белом доме. Правда, сейчас обсуждается идея снабдить трубопровод «механизмом отключения», – пишет журнал WirtschaftsWoche. Издание отмечает, если Россия заявит Украине о намерении сократить поставки топлива, то германская сторона сможет прервать транспортировку газа по «Северному потоку – 2», передает ТАСС. Министерство иностранных дел ФРГ заявило, что «механизм отключения» позволит исключить использование газопровода как средства давления на украинскую сторону. При этом прекращение применения «Северного потока – 2» как рычаг давления на Киев является одним из «важных требований США». Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что расхождения позиций разных стран Запада по проекту газопровода «Северный поток – 2» не такие большие, как кажется. Французский лидер Эммануэль Макрон выразил солидарность с позицией Меркель. До этого СМИ сообщали, что США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2», но требуют выполнения ряда предварительных условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию «Северного потока – 2» в случае сокращения транзитных поставок через Украину. Слуцкий о высылке дипломатов: Мы не позволим раздавать печеньки Госдепа на российских улицах 5 февраля 2021, 19:10

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. «Высылка иностранных дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве, – необходимая мера в ответ на откровенное и показательное нарушение международного права и российского законодательства. Кроме того, это еще и реакция на попытки вмешательства во внутренние дела и юрисдикцию РФ», – сказал Слуцкий ТАСС. Он добавил, что дипломатические работники должны поддерживать «достойный уровень двустороннего диалога». «Кейс [блогера Алексея] Навального не имеет никакого отношения к этому. Наоборот, он стал беспричинным раздражителем во взаимодействии с Германией и рядом других стран коллективного Запада», – указал парламентарий. «Мы подали вполне отчетливый и ясный сигнал европейским столицам о том, что никто не позволит раздавать печеньки Госдепа на российских улицах и политизировать несанкционированные акции», – заключил Слцкий. В пятницу в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Умер актер из «Бригады» Виталий Альшанский 5 февраля 2021, 15:05

Фото: «Игра мимо нот»/Синебридж

Текст: Алина Назарова

Актер Виталий Альшанский, известный по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Бригада», умер в возрасте 52 лет, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность, сообщила актриса Ольга Сидорова. «Он умер. Я точно не знаю, что произошло, говорят, что сердечная недостаточность», – сказала Сидорова, передает РИА «Новости». Она отметила, что смерть Альшанского стала для нее большой неожиданностью. «Виталик был совершенно здоровый, по крайней мере, как я его знала. Меньше месяца назад мы виделись, он пел, танцевал, мы с ним общались, никаких намеков на то, что человеку нехорошо, не было», – добавила актриса. Виталий Альшанский родился в 1968 году в Новочеркасске, окончил режиссерский факультет Театрального института имени Щукина. Снимался в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Бригада», «Молодежка», «Наваждение» и других. Умерла актриса Татьяна Иваненко 5 февраля 2021, 14:45

Фото: «Впереди день»/К/ст им.Горького

Текст: Алексей Дегтярев

Советская актриса, возлюбленная Владимира Высоцкого, Татьяна Иваненко скончалась на 80-м году жизни, сообщают СМИ. «В Москве ушла из жизни Татьяна Васильевна Иваненко. Ей было 79 лет», – сказал источник в правоохранительных органах столицы АГН «Москва». От чего скончалась артистка, не уточняется. Иваненко проживала в спальном районе столицы и редко выходила из квартиры. Иваненко родилась в 1941 году в семье военного. Она поступила в Театральное училище имени Щукина, проучилась там год, после этого перевелась на актерский факультет ВГИКа, окончила вуз в 1966 году. В том же году была принята в труппу Театра драмы и комедии на Таганке, где служила до конца 90-х годов. В студенчестве была замужем, но рассталась с супругом из-за отношений с Высоцким. Исследователи нашли недостающее вещество галактики 5 февраля 2021, 15:49 Текст: Алексей Дегтярев

Ученые разработали методику, позволяющую найти недостающие объемы холодного газа в Млечном Пути, исследования опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Астрофизики на текущий момент смогли установить не более половины барионного (привычная форма материи – прим. ВЗГЛЯД) вещества от расчетного количества в Млечном Пути, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал. Исследователи из Австралии и США создали метод, который помог найти невидимый до этого холодный сгусток газа в десяти световых годах от Земли. Это скопление имеет порядка триллиона километров в длину и 10 млрд километров в ширину, масса материи не превышает массы Луны. Именно в таких облаках способно скрываться доселе не найденное вещество нашей галактики. «Мы подозреваем, что большая часть «отсутствующей» барионной материи находится в форме облаков холодного газа либо в галактиках, либо между галактиками. Этот газ невозможно обнаружить с помощью традиционных методов, поскольку он не излучает собственный видимый свет и слишком холодный для радиоастрономии», – отметила исследователь, аспирантка Ван Юаньмин (Yuanming Wang) из Школы физики. Астрофизики применили для определения местоположения холодных газов радиосигналы от далеких мерцающих галактик. «Мы обнаружили пять мерцающих радиоисточников, расположенных на гигантской линии в небе. Наш анализ показывает, что их свет должен был пройти через один и тот же холодный сгусток газа», – указала Ван. Ранее американские и британские астрофизики выявили в короне Солнца тонкие, похожие на перья структуры, которые формируют потоки солнечного ветра. Германия отреагировала на высылку европейских дипломатов из России 6 февраля 2021, 09:19

Фото: Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

ФРГ выступает за хорошие отношения с Россией, при этом Германия «очень подробно» обсудит с партнерами по ЕС решение Москвы о высылке нескольких европейских дипломатов, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти осуждают высылку из России европейских дипломатов. В пятницу в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы. На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. В США заявили о превосходстве Су-35 над F-15 5 февраля 2021, 13:06

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Российский истребитель четвертого поколения Су-35 обходит американский самолет F-15 по многим показателям и «удерживает корону лучшего истребителя», пишет издание The National Interest. Эксперт Себастьян Роблин решил рассмотреть характеристики двух конкурирующих истребителей из России и США – Су-35 и F-15. Он подчеркнул, что российский образец поколения 4++ является глубокой модернизацией самолета Су-27, оснащенной современной электроникой, технологией «стелс» и двигателями с управляемым вектором тяги, что делает машину высокоманевренной, пишет ФАН. Су-35 оборудован мощной радиолокационной станцией «Ирбис-Э», способной обнаруживать цели на удалении 400 километров, пишет эксперт. Однако, по мнению Роблина, РЛС APG-63(V)3, установленная на F-15, имеет большее разрешение, а также повышенную устойчивость к помехам и отслеживанию радарами противника. Также Су-35 имеет инфракрасную систему поиска и слежения, отметил аналитик, при помощи которой пилот может обнаруживать самолеты в радиусе 50 километров. По его словам, такое оборудование позволяет засекать вражеские стелс-самолеты, причем на F-15 таких приборов попросту нет. Роблин также отметил, что российский истребитель превосходит своего американского конкурента в плане радиолокационной малозаметности. Он напомнил, что F-15 не разрабатывался в качестве стелс-истребителя, тогда как в Су-35 изначально заложены такие возможности, что делает Су-35 менее заметным для вражеских радаров. Вопрос вооружения также был рассмотрен экспертом, который отметил, что у Су-35 имеется 12 узлов подвески ракетного вооружения, а у F-15 их всего лишь восемь. Российский и американский самолеты несут ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности – К-77М и AIM-120D соответственно. Оба боеприпаса обладают схожими характеристиками, однако у российского образца радиус действия достигает 200 километров, а у ракеты из США – 160 километров. Су-35 может быть оборудован сверхдальней ракетой Р-37М, способной бить на 400 км, что, по мнению Роблина, будет эффективно против самолетов-заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. «Су-35 имеет 12 или более жестких точек для установки ракет по сравнению с восемью на F-15C. Это явное преимущество для Су-35, который, скорее всего, выпустит несколько ракет одновременно, чтобы увеличить вероятность попадания», – пишет автор материала. Самолет российского производства оснащен системой радиоэлектронной борьбы «Хибины», которая защищает Су-35 от ракет AIM-120, констатировал Роблин. Аналитик добавил, что подобное оборудование F-15, разработанное еще в 1970-х годах, весьма устарело. F-15, как и его российский конкурент, обладает неплохой маневренностью, однако реактивные двигатели с управляемым вектором тяги Су-35 позволят машине из РФ «закрутить» американский истребитель в ближнем бою. Также эксперт отметил возможность самолета из России эффективно бороться с наземными целями, в отличие от F-15, который не имеет такой возможности, так как предназначен лишь для завоевания господства в воздухе. «Су-35 удерживает корону лучшего истребителя, а также остается очень боеспособной и универсальной ракетной платформой как против воздушных, так и против наземных целей», – констатировал Роблин. В прошлом году издание The National Interest сообщало обратило внимание на видео с российскими истребителями поколения Су-35, опубликованное Минобороны. По словам журналистов, видео продемонстрировало, что российские истребители являются «убийцами». Стали известны способы получения мошенниками информации о балансе банковской карты 6 февраля 2021, 08:24 Текст: Наталья Ануфриева

Мошенники могут узнать баланс банковской карты несколькими способами, не только с помощью метода социальной инженерии, выведав у граждан эти данные, но и через уязвимости в приложениях, а добытая информация может быть использована для дальнейших схем по хищению средств граждан, рассказали эксперты. Руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин заявил, что ошибки приложений, из-за которых мошенники могут получить конфиденциальную информацию о других пользователях, встречаются постоянно, передает РИА «Новости». «По нашим данным, проблемы, связанные с недостаточной авторизацией, мы встречали в каждом третьем приложении (31%), а годом ранее – в 63% банковских приложений. Часто эти уязвимости приводят к тому, что злоумышленник может узнать сумму счетов других клиентов, посмотреть выписки, узнать шаблоны операций или предыдущие переводы», – указал он. Однако проблема может быть не только в онлайн-банкинге, но и в любом другом приложении, которое разработал банк: «Например, был случай, когда в сервисе card2card (переводы с карты на карту) можно было ввести номер карты и сумму, а в ответ сервис мог указать, что сумма на счету недостаточна для перевода или условно «все ок, такие деньги тут есть, можно переводить». Таким образом, мошенникам предоставлялась возможность узнать не только номера всех карт банка, но и их баланс». При этом в данном случае клиент ничего не может сделать, чтобы избежать этого, так как все зависит от банка, который должен выстраивать процесс информбезопасности, следить за каждой системой в инфраструктуре и непрерывно проводить анализ защищенности приложений. Злоумышленники имеют и другие возможности узнать баланс карт. Самый простой – это втереться в доверие человеку или добыть информацию, манипулируя им, отметил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов. При этом информация, необходимая злоумышленникам для того, чтобы выйти на клиента банка и попытаться выведать у него баланс карты, попадает в их руки из-за утечек персональных данных. Подобные инциденты, например, возможны при пользовании гражданами различными сервисами, будь то доставка, такси, каршеринг или площадки товарного маркетплейса. Кроме того, не все банковские сотрудники отличаются добросовестностью: они могут состоять в преступном сговоре с мошенниками и предоставлять им информацию о своих клиентах, но такие случаи «все больше уходят в историю», так как наносят существенный ущерб репутации банка, и даже лояльные клиенты уходят после этого. Одним из наиболее банальных способов узнать, сколько денег на карте, по его словам, является «подглядывание из-за спины», когда гражданин выводит баланс счета на экран банкомата или использует банковское приложение в людных местах. В данный момент банки начали этому противодействовать, вводя в свои приложения функцию «скрыть остатки». Ранее стало известно, что в России активизировались мошенники под видом брокеров. Лавров назвал ЕС ненадежным партнером 5 февраля 2021, 15:36

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Комментируя возможные новые санкции стран Запада из-за дела Алексея Навального, Лавров признал, что в Москве уже привыкли к односторонним рестрикциям ЕС, не имеющим легитимного основания. «Поэтому мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе», – цитирует министра ТАСС. По его словам, принцип солидарности между странами ЕС привел к их единой позиции по делу Навального. «Но уверен, что нелепость такого подхода прекрасно понимает большинство политиков в Европе, – отметил он. – Римское право гласит: бремя доказательства лежит на обвинителе. Ровно этого мы и просим, больше ничего». «Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве, – указал Лавров. – Надеюсь, что сегодняшние переговоры помогут выйти на более конструктивную траекторию. Мы к этому готовы». Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.