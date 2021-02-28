Медсестра пульмонологической больницы избила ребенка в Перми В Москве школьники разработали «цифрового помощника» для воспитателей 28 февраля 2021, 12:40 Текст: Елена Мирошниченко

Ученики инженерных и IT-классов школы № 2065 в Москве создали программу, которая способна помочь воспитателям в саморазвитии и быстром решении их вопросов, сообщил столичный комплекс социального развития. «Воспитатели школы № 2065, работающие с малышами, получили планшеты с программой «Цифровая среда воспитателя». Она помогает проанализировать занятия с дошкольниками, оценить, что получилось, какие были ошибки, на что стоит обратить внимание. Программа поможет скорректировать образовательный процесс и сделать его гибким», – говорится в Telegram комплекса. Помимо этого, воспитателям больше не придется долго искать полезную информацию для работы, в программе собраны необходимые ссылки на все образовательные ресурсы Москвы. Также на планшете есть специальная кнопка SOS. Сообщение воспитателя о любой проблеме моментально получат администрация школы и техническая служба для принятия срочных мер. Уточняется, что в дальнейшем программа будет усовершенствована. Ранее сообщалось, что российские школьники покажут послания ветеранов в виде проекций на стенах домов.

Дети пропали в 40-градусный мороз в Красноярском крае 27 февраля 2021, 07:04 Текст: Наталья Ануфриева

Полиция Таймыра поднята по тревоге на поиски двух 11-летних девочек, которые не вернулись домой с прогулки в Дудинке, сообщили в ГУ МВД Красноярского края. При этом в городе прогнозируется мороз до минус 41 градуса. В сообщении на сайте ведомства указывается, что в ОМВД России по Таймырскому району «обратилась 30-летняя жительница города Дудинка с сообщением о том, что ее дочь 2009 года рождения ушла из дома и до настоящего времени не вернулась». Также в полицию обратился «35-летний местный житель, который сообщил полицейским о том, что его 11-летняя дочь также не вернулась домой после прогулки». По данным краевого ГУ МВД, на поиски ориентирован практически весь личный состав полиции Таймыра. Отмечается, что в субботу в Дудинке 41 градус мороза, передает ТАСС. Полиция просит всех владеющих информацией о местонахождении детей позвонить по телефону 8 (39191) 5-12-65, 8 (39191)5-12-40 или 102. Внучка скульптора Вучетича: Дзержинский не должен вернуться на Лубянку 25 февраля 2021, 22:06 Текст: Елизавета Булкина

Внучка скульптора Евгения Вучетича, являющегося автором монумента Феликсу Дзержинскому, заявила, что этот памятник не должен вернуться на Лубянскую площадь. «Этот злосчастный памятник не должен вернуться на Лубянку. Никогда. Он – порождение времени и должен в том времени остаться», – написала внучка Евгения Вучетича Татьяна Валериус в своем Facebook. По словам Татьяны, ее дед, скорее всего, ни секунды не верил в праведность своего героя. «Работая над памятником, он исходил из конъюнктуры и наличия заказа. Если ты сын дворянина, белого офицера в советской России и при этом, почему-то, до сих пор жив, единственный твой путь — изо всех сил верно служить. Что он и делал. Каждый раз, когда заходит речь о возвращении Дзержинского, мне кажется, что дедова душа на том свете страдает и мается от грехов своих», – добавила внучка скульптора.



Говоря об установке памятника на Лубянке она заявила, что лучше там установить «фонтан какой-нибудь или дерево». Евгений Вучетич в 1958 году стал автором известного монумента Феликсу Дзержинскому, который более 30 лет находился на одноименной площади (ныне – Лубянская площадь). Железного Феликса воздвигли под окнами здания бывшего страхового общества «Россия», в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее – ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Несмотря на несомненную художественную ценность, памятник был низвергнут с пьедестала 22 августа 1991 года как один из главных символов рухнувшего коммунистического режима. Напомним, голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей. На ваш взгляд Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше? Александру Невскому

Ивану III

Феликсу Дзержинскому

Юрию Андропову

Восстановить фонтан

Оставить площадь свободной

Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. В голосовании по памятнику на Лубянке Александр Невский лидирует с небольшим перевесом 25 февраля 2021, 15:52

Фото: Художник Юрий Пантюхин

Текст: Елизавета Булкина

За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей, в голосовании с небольшим отрывом пока лидирует Александр Невский, свидетельствуют данные портала «Активный гражданин». По данным на 15.15 мск, в голосовании приняли участие 101 714 человек. Лидирует вариант с памятником Александру Невскому, свой голос за него отдали 52 055 человек (51%), за памятник Феликсу Дзержинскому – 49 659 (49%), передает РИА «Новости». Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. На ваш взгляд Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше? Александру Невскому

Ивану III

Феликсу Дзержинскому

Юрию Андропову

Восстановить фонтан

Оставить площадь свободной

Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. В Москве ищут на работу специалистов по подсчету котиков 26 февраля 2021, 16:48 Текст: Елизавета Булкина

Благотворительный Фонд защиты городских животных начал поиски специалистов по подсчету бездомных котов в Москве в рамках проекта Зоомониторинг, вакансия размещена на одном их популярных сайтов по поиску работы. «Москве нужны считатели котиков! (…) Проект Зоомониторинг – победитель грантов мэра Москвы, совместно с Институтом экологии и эволюции им. Северцова запускает подсчет городских кошек! Все лето 2021 мы будем считать московских котиков по всем округам Москвы!» – говорится в сообщении, размещенном на сайте HeadHunter. Волонтерам предстоит опрашивать бабушек, подкармливающих кошек во дворах. За каждым волонтером будет закреплена своя территория площадью до 1 кв км. В рамках проекта планируется выяснить, сколько кошек обитает в московских дворах, а также какой типичный окрас столичной кошки, какова плотность популяции в разных районах города, в зависимости от типа среды обитания. Отмечается, что волонтеры ловить котов не будут, а только будут обозначать точное местообитание на карте, все данные будут только в виде графических материалов, плотности популяции и общей средней численности. Для счета котиков будут использоваться также фотоловушки. От кандидата в волонтеры требуется быть ответственным, коммуникабельным и внимательным к деталям. Ранее руководство города Зеленоградск в Калининградской области объявило конкурс на звание «котоболита» – ветеринара, который начнет заниматься здоровьем уличных котов. Собянин указал возможные сроки снятия некоторых ограничений в Москве 25 февраля 2021, 17:33

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Московское правительство может в течение одного–двух месяцев снять несколько ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы видим устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500–600 человек укладывается в больницы каждый день. Но тем не менее их было еще недавно 1700 [в сутки]. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», – заявил мэр в эфире «России 1», передает ТАСС. В середине февраля Сергей Собянин отмечал, что пандемия коронавируса идет на спад, система здравоохранения города выдержала экстремальную нагрузку. В начале прошлого месяца губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение об отмене ограничений на посещение ночных клубов. В Подмосковье сняты почти все ограничения. Ученые обнаружили необычное влияние яблок на мозг человека 27 февраля 2021, 15:39 Текст: Вера Басилая

Употребление яблок влияет на развитие памяти у человека, высокая концентрация фитонутриентов в этих фруктах стимулируют процесс образования новых нейронов, говорится в исследовании специалистов из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний. Исследователи провели эксперимент на мышах, культивировав стволовые клетки из мозга взрослых особей, а затем добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту – фитонутриенты, содержащиеся в яблоках. Согласно результатам исследования, высокая концентрация фитонутриентов в яблоках стимулируют нейрогенез – процесс образования новых нейронов. «Такие фитонутриенты, как ресвератрол и эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), могут оказывать положительное влияние на различные органы, включая мозг», – говорится в исследовании, передают РИА «Новости»со ссылкой на журнал Stem Cell Reports. По словам специалистов, полученный эффект был сопоставим с эффектом от физических упражнений, которые, как известно, способствуют образованию новых нейронов. Ранее исследователи заявляли, что клубника способна оказывать положительное влияние на память. По мнению ученых, содержащееся в клубнике вещество может быть использовано даже для лечения болезни Альцгеймера. Правда, проведя ряд опытов, ученые выяснили, что при неправильном употреблении этой ягоды со здоровьем могут возникнуть серьезные проблемы. На раскопках в Помпеях обнаружили повозку для торжеств I века 27 февраля 2021, 14:19 Текст: Вера Басилая

Уникальная повозка, украшенная декором на эротическую тему, была обнаружена при раскопках в погибшем во время извержения вулкана Везувия древнеримском городе Помпеи. Транспортное средство полностью сохранилось с I века н.э. Четырехколесная повозка украшена декоративными элементами на эротическую тему, сохранились следы поводьев, подушек и даже отпечаток колоса пшеницы. Исследователи предполагают, что она могла использоваться в древнеримском городе во время религиозных процессий, посвященных Церере, богине плодородия, или Венере, богине любви и красоты, либо служила свадебной повозкой аристократической богатой семьи, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА. Отмечается, что такой богато украшенный экземпляр ученые обнаружили впервые. Находка была сделана на месте археологических изысканий за древним ограждением Помпеи. Они были начаты в 2017 году в рамках кампании по пресечению незаконных раскопок и контрабанды артефактов из Помпеи. Ранее ученые обнаружили в Помпеях уличный киоск, в котором продавали еду – как сырую, так и готовые блюда. Синоптик рассказал о погоде в Москве 27 февраля 2021, 09:39 Текст: Ксения Панькова

Похолодание придет в Москву в субботу, ожидается снегопад с порывами ветра, атмосферное давление будет расти, однако останется ниже нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Если в Москве ночью была еще плюсовая температура, то уже в утренние часы начал прорываться холодный атмосферный фронт, который откроет путь к вторжению более студеного воздуха. Наметится обратный суточный ход температуры, то есть днем станет холоднее, чем минувшей ночью, а осадки от дождя перейдут в заряды снега. И температура понизится в Москве до минус 1 – минус 3, а в Подмосковье нуля – минус 5 градусов», – цитирует РИА «Новости» Тишковца. По его словам, вся слякоть замерзнет, и на дорогах образуется гололедицу толщиной несколько миллиметров. «Поэтому сегодня Москва и столичный регион покроются коркой льда, на дорогах и тротуарах будет очень скользко «, – сказал он. Тишковец добавил, что ветер северный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. Кроме того, как отметил синоптик, минувшая ночь в Москве стала самой теплой за текущую зиму. Ранее синоптики сообщили, что облачная погода, небольшие осадки, сильная гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу. В РПЦ высказались за памятник святому на Лубянской площади 25 февраля 2021, 20:02 Текст: Алексей Дегтярев

На Лубянской площади в Москве необходимо установить памятник святому князю Александру Невскому, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. «В ситуации выбора между святым князем Александром Невским и железным Феликсом [Дзержинским] никакого выбора, конечно, нет. Страница истории с ФЭ (Феликсом Эдмундовичем - прим. ВЗГЛЯД) должна быть перевернута (но не забыта). А на Лубянке должен появиться памятник святому благоверному князю», – заявил Легойда в своем Telegram-канале. Между тем заместитель главы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов заявил, что на Лубянской площади можно было бы поставить скульптурную композицию, отражающую «что-то среднее» между тем, что символизируют Александр Невский и Феликс Дзержинский. На ваш взгляд Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше? Александру Невскому

Ивану III

Феликсу Дзержинскому

Юрию Андропову

Восстановить фонтан

Оставить площадь свободной

«Первая позиция – Александр Невский, враг внешней угрозы, вторая позиция – Дзержинский, враг внутренней «пятой колонны». Вот я бы думал, что должно быть что-то среднее, что их объединяет. А это щит и меч», – цитирует депутата РИА «Новости». Он отметил, что не участвовал в голосовании по этому вопросу, поскольку его «варианта не было». Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей. Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. Полиция раскрыла, кто нанял напавших на магазин детей-«единорогов» 27 февраля 2021, 13:57 Текст: Вера Басилая

Напавших на ювелирный магазин детей-«единорогов» в Южно-Сахалинске наняли сами владельцы торговой точки для рекламы и привлечения внимания в соцсетях, сообщила пресс-служба областного УМВД России. «В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску 27 февраля поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров подростки разбили молотком витрину в ювелирном магазине. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции в течение нескольких часов установили, что данный инцидент был инсценирован самой владелицей и сотрудницей магазина для привлечения внимания в социальных сетях», – приводит РИА «Новости» сообщение. В полиции уточнили, что детей, сыгравших роль хулиганов, наняли в рекламном агентстве. После проверки будет принято процессуальное решение. Организаторы будут привлечены к ответственности. В том числе юридическая оценка будет дана и действиям агентства, предоставившего несовершеннолетних актеров для сомнительной акции, добавили в УМВД. Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске дети в костюмах единорогов напали на ювелирный магазин и разбили витрины, однако ничего в итоге не пропало, рассказала владелица торговой точки. Медсестра пульмонологической больницы избила ребенка в Перми 27 февраля 2021, 18:42 Текст: Абдулла Шакиров

Следственное управление СК по Пермскому краю начало проверку после избиения ребенка медсестрой фтизиопульмонологичесого медицинского центра, сообщило ведомство. Установлено, что ребенок находился на лечении в одном из отделений центра с 16 сентября 2020 года по 20 января 2021 года, говорится на сайте краевого управления СК. Сейчас следователи опрашивают руководство и медицинский персонал больницы, законных представителей пострадавшего, а также проводят осмотр в больнице, в том числе с целью изъятия интересующей следствие документации. В ноябре прошлого года медсестру одной из новосибирских больниц отстранили от работы после грубого обращения с ребенком. В Южно-Сахалинске дети-«единороги» напали на ювелирный магазин 27 февраля 2021, 09:16 Текст: Ксения Панькова

В Южно-Сахалинске дети в костюмах единорогов напали на ювелирный магазин и разбили витрины, однако ничего в итоге не пропало, рассказала владелица торговой точки. По ее словам, молодые люди, предположительно школьники, забежали в магазин и ударили молотком по витрине, после чего скрылись. «Сейчас оцениваем ущерб, на месте уже работала полиция, собирали отпечатки, записи с камер», – рассказала девушка ИА Sakh.com. Она также отметила, что в нападавшие ничего не похитили, они достали из витрины только кольцо за 20 тыс., но потом его нашли в коридоре ТЦ. «Я подозреваю, что это был какой-то спор или они записывали видео для соцсетей – на головах у них была такая намотка, как будто камера», – добавила владелица магазина. В начале февраля подростки обстреляли машину скорой помощи из пневматики в Ангарске. Водитель такси сбил пешехода с коляской в Москве 27 февраля 2021, 14:41 Текст: Вера Басилая

Водитель такси в Москве наехал возле пешеходного перехода на мужчину с коляской, в которой находился полугодовалый ребенок, сообщил столичный дептранс. «На Саянской улице в районе дома 2А водитель такси совершил наезд на пешехода с коляской, в которой находился ребенок возрастом 6 месяцев. Перекрыта правая полоса. Затруднений движения нет. На месте работает экипаж скорой помощи», – говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся. Под колеса автомобиля попала женщина с коляской в Казани, когда перебегала магистраль в неположенном месте. Продавшую девятерых новорожденных преступную группу разоблачили в России 25 февраля 2021, 14:12 Текст: Алексей Дегтярев

В Красноярске нашли предназначенных на продажу девятерых младенцев, правоохранители задержали четверых подозреваемых в преступлении, сообщили в региональном Главном следственном управлении СК. По предварительным данным следствия, в 2019 году 33-летний подозреваемый организовал деятельность по привлечению женщин, готовых выносить и рожать детей для продажи иностранцам, сообщается на сайте ведомства. Злоумышленник также брался за оформление необходимых документов, позволяющих ему забирать новорожденных детей из роддомов. «По его указанию неустановленное лицо подыскало женщину – гражданку республики Казахстан, готовую родить ребенка и отдать его подозреваемым для последующей передачи ими ребенка третьим лицам. После этого на территории Королевства Камбоджа гражданка республики Казахстан прошла организованную подозреваемыми медицинскую процедуру, в результате которой наступила беременность», – добавили в СК. В марте 2020 года уроженка Казахстана по указанию подозреваемых приехала в Красноярск для родов, ей предоставили квартиру, обеспечили продуктами и другими бытовыми условиями, сопровождали в медучреждения и заключили договор на платные услуги в роддоме. В апреле она родила мальчика, после чего по указанию подозреваемых получила свидетельство о рождении, оформила в нотариальной конторе доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять ее интересы в государственных органах. «Тем самым гражданка Казахстана фактически передала в распоряжение подозреваемых своего новорожденного ребенка. После этого она покинула территорию Российской Федерации, выехав в республику Казахстан, где получила деньги в размере 13 тыс. долларов США за передачу рожденного ею ребенка. Затем 33-летний подозреваемый забрал из роддома новорожденного мальчика, которого соучастники планировали передать третьим лицам и получить за это денежное вознаграждение», – добавили в ведомстве. На данный момент установлено местонахождение девяти детей, которые, предположительно, рождены за денежное вознаграждение и переданы подозреваемым. Сейчас все дети помещены в дом малютки, личности и местонахождение рожениц устанавливается. Всех четверых подозреваемых поместили под стражу, возбуждено уголовное дело по факту продажи двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии. Напомним, в ноябре следователи возбудили уголовное дело после продажи матерью новорожденного ребенка на северо-западе Москвы за 500 тыс. рублей. По делу о растрате 1 млрд рублей задержаны два экс-руководителя банка в Москве 25 февраля 2021, 13:53 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве по подозрению в растрате свыше 1 млрд рублей задержали двух руководителей одного из банков, сообщили в пресс-центре МВД. «Они подозреваются в растрате активов кредитной организации, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Предварительно установлено, что в 2016 году фигуранты организовали передачу подконтрольным структурам прав собственности на принадлежащие банку здания и земельные участки. Ущерб от незаконного отчуждения недвижимости составил более 1 млрд рублей», – цитирует ТАСС сообщение ведомства. В МВД пояснили, что в офисных и жилых помещениях в Москве и в Татарстане оперативники провели свыше 40 обысков, была изъята компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Присвоение или растрата». Задержанным предъявлено обвинение, Тверским районным судом города Москвы им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в ведомстве. Позднее стало известно, что задержаны трое, а не двое бывших руководителей. «Задержаны трое бывших руководителей ООО «РАМ Банк». Они подозреваются в хищении денежных средств, полученных по кредитным договорам», – цитирует сообщение МВД РИА «Новости». Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в московском отделении «Алеф Банк» неизвестные похитили валюту и драгоценности почти на 30 млн рублей.