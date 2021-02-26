Глава ЦИК призвала обеспечить «тотальное наблюдение» на выборах в Госдуму

На предстоящих парламентских выборах необходимо обеспечить «тотальное наблюдение», партии должны максимально вовлечь в него своих сторонников и членов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе встречи с российскими политологами.

«Мы уже 30 лет под пристальным вниманием, и с нас требуют больше, чем с самих себя. Но сейчас у нас все максимально прозрачно, двери открыты широко как никогда. Заинтересованы? Идите, наблюдайте», - заявила председатель ЦИК. Она призвала политические партии максимально мобилизовать своих членов и сторонников для участия в наблюдении за выборами. «Если нет у партии наблюдателей, значит, и партии нет», – заявила глава ЦИК в ходе заседания.

Памфилова заметила, что, вероятнее всего, пандемические риски сохранятся на протяжении всего 2021 года и многодневное голосование позволит значительно снизить опасность распространения инфекции. Она отметила, что сейчас важно понять, какие в предлагаемых системах есть «дырочки, которые еще нужно закрыть», чтобы обеспечить полную прозрачность процесса голосования.

Говоря об электронном сборе подписей, она подчеркнула – главное преимущество этого решения в том, что всегда принимаются 100% подписей, и сообщила, что сейчас ведется работа над созданием системы электронной проверки живых подписей. При этом она призвала любые сомнения при проверке подписей трактовать в пользу кандидатов.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов отметил, что многодневное голосование успешно прошло апробацию и получило одобрение граждан. Что касается электронного сбора подписей, то это решение, по мнению Шаповалова, идет в тренде внедрения цифровых технологий в избирательный процесс.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод отметил, что согласно данным опроса ВЦИОМ по итогам единого дня голосования в 2020 году, 74% принявших участие в выборах граждан одобрительно отнеслись к многодневному голосованию.

«Избиратель получает возможность совместить работу, отдых, какие-то другие дела с процессом волеизъявления. Люди считают это очень удобным», – заметил он.

Он также отметил, что многодневное голосование «требует от наблюдателей большого умения, времени и тщательности в работе». Говоря об электронном сборе подписей, Брод отметил, что такая процедура позволяет «избежать подделок, необъективного толкования избирательного процесса».

Председатель Координационного совета при Общественной по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев уверен, что «рано или поздно, выборы будут проходить с полным задействованием коммуникационных возможностей, прогресс остановить нельзя».

Электоральный юрист Гарегин Митин в ходе встречи призвали популяризировать электронный сбор подписей на выборах в Госдуму. При этом эксперт отметил, что «существует ряд вопросов относительно регулирования данной процедуры», например – нужно предусмотреть подтверждение тех подписей, которые избиратели уже отдали, если что-то произойдет с системой.

Генеральный директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин выразил убежденность в том, что в современных реалиях ограничение электронного сбора подписей 50% справедливо и оправдано. Эксперт также призвал ЦИК «конкретизировать противодействие иностранному вмешательству» в парламентские выборы и уделить большее внимание обеспечению равного доступа кандидатов к информации в социальных сетях, цензура которых в настоящее время осуществляется из-за рубежа и которые в сегодняшней ситуации имеют едва ли не больший вес, чем зарегистрированные СМИ.