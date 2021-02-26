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Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским
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Соединенные Штаты продолжают поддерживать Киев и никогда не признают Крым российской территорией, заявил президент США Джо Байден.
«Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров сегодня, как и с самого начала этого конфликта. (…) Мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина», – говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.
«США не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России», – сказано в сообщении.
По словам Байдена, Вашингтон намерен продолжать работу, чтобы «привлечь Россию к ответственности».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Причиной гибели группы Дятлова могла стать фотобомба США
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Погибших зимой 1959 года туристов из группы Дятлова якобы могла убить американская фотобомба, которую сбросили самолеты-разведчики США, такую версию событий предложил руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич.
Ранее ряд СМИ опубликовал новость о том, что в первой половине 1959 года в небе над Северным Уралом якобы были замечены самолеты-разведчики ВВС США. Один из них мог сбросить бомбу в то место, где находились туристы, считает исследователь Андрей Шепелев, сообщает Rambler. Кунцевич напомнил, что тот не первый, кто предположил сброс фотобомбы.
«Некоторые другие исследователи высказывали похожие мнения. С этим надо разбираться... Надо спросить у ученых. Это знание высокого класса. Когда я услышал эту версию, я ее сходу отрицать не стал», – сказал глава Фонда в беседе с РИА «Новости».
Ранее Следственный комитет раскрыл тайну гибели группы Дятлова, обнародовав не публиковавшиеся материалы расследования криминалистов Следственного комитета России в 2015 году. В них сказано, что туристы погибли из-за экстремальных условий, в которых оказались, а в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей.
Шведские исследователи отправились на Северный Урал, чтобы понять, с какими препятствиями могла столкнуться туристическая группа под руководством Игоря Дятлова в 1959 году, и выдвинули свою версию гибели студентов. В России версию шведов раскритиковали.
Депутат Рады от оппозиции заявил о массовых арестах сотрудников партии Медведчука
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Служба безопасности Украины вечером в четверг массово задерживает сотрудников офиса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», заявил депутат Рады от ОПЗЖ Илья Кива.
«Сейчас я нахожусь в офисе «Оппозиционной платформы – За жизнь». Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. Об этом еще никто не знает. Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся. Арестовывают сотрудников офиса «Оппозиционной платформы – За жизнь», – цитирует ТАСС заявление Кивы телеканалу «Россия-1». По словам депутата, происходящее на Украине является «агонией режима, который проиграл, предал страну, народ».
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.
Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет.
Эксперт объяснил объявление ФБР о крупной награде за поимку «офицера ГРУ»
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«Это лишь отголосок Russiagate. Новая администрация США просто решила еще немного «покачать» российскую тематику для разнообразия», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя сообщение Федерального бюро расследований США о награде в 250 тыс. долларов за поимку россиянина Константина Килимника, обвиняемого во вмешательстве в американские выборы 2016 года.
«Константина Килимника обвиняли как одного из фигурантов дела Russiagate, который якобы вмешивался в американские выборы и политику. В свое время он работал вместе с Полом Манафортом на Украине, который также проходил по делу Russiagate во время расследования Роберта Мюллера. Напомню, в 2010 году Манафорт активно помогал украинской «Партии Регионов» как приглашенный политтехнолог и получил за свою работу 1,5 млн долларов. Эти деньги он вывез и скрыл от американского правительства, за что в итоге в 2018 году сел в тюрьму, ведь в реальности никаких доказательств его связей с Россией не было», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
Килимник и Манафорт находились в дружеских отношениях, и именно это стало причиной обвинений со стороны Мюллера в том, что российская власть и спецслужбы влияют на американские выборы 2016 года. «Манафорт стал начальником предвыборного штаба Трампа, и именно это, по мнению Мюллера, позволило коварным русским внедрится на самые верхи и манипулировать выборами, завербовав Манафорта через его друга Килимника. Разумеется, никаких конкретных доказательств этому нет, но такая теория стала единственной, которая обосновывала связь Дональда Трампа с Россией», – объяснил собеседник.
По мнению Дудакова, обвинения в адрес Константина Килимника – чистая формальность, ведь он вряд ли когда-нибудь окажется на территории США. «Тот факт, что сейчас за его поимку объявили награду в 250 тыс. долларов – это лишь отголосок Russiagate. Новая администрация США просто решила еще немного «покачать» российскую тематику для разнообразия», – считает эксперт.
«В истории США это чуть ли не первый случай, когда за такого человека, якобы сотрудника ГРУ, обещают вознаграждение. До этого такие меры в адрес россиян принимались только по отношению к террористам российского происхождения, например, из регионов Северного Кавказа», – заключил Дудаков.
Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило награду в 250 тыс. долларов за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Константина Килимника, обвиняемого по делу о якобы имевшем место «вмешательстве» в выборы в США.
Килимник уже находится в розыске в США с июня 2018 года, передает РИА «Новости».
Килимник был деловым партнером экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Американские спецслужбы заявляли, что он якобы связан с российской разведкой, сам Килимник это отрицал.
Россиянин обвиняется в сговоре с целью препятствия правосудию. В обвинительном заключении утверждается, что он сознательно и умышленно пытался склонить некое лицо на свою сторону с намерением вызвать задержку во время официального судебного разбирательства и предотвратить дачу показаний.
Килимник якобы выступал в качестве посредника между украинскими и российскими политиками и бизнесменами. По предположению ФБР, он «оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства Украины, и при этом не предоставил требовавшихся по закону документов, раскрывающих данную информацию».
При этом комитет сената США по разведке не нашел свидетельств того, что избирательный штаб президента Дональда Трампа перед выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования.
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Зеленский назвал условие прекращения ненависти к России на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, заявив, что для прекращения ненависти между русскими и украинцами Москва должна «вернуть» Киеву Крым.
«Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевают, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хороших отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить», – сказал Зеленский, слова которого приводит портал «Обозреватель» в своем Telegram.
Президент Украины добавил, что подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма, в том числе по поддержке крымско-татарской культуры и защите прав жителей полуострова.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
ФБР пообещало 250 тыс. долларов за поимку россиянина Килимника
Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило награду в 250 тыс. долларов за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Константина Килимника, обвиняемого по делу о якобы имевшем место «вмешательстве» в выборы в США.
ФБР сообщило о награде в учетной записи Twitter своего вашингтонского офиса.
Килимник уже находится в розыске в США с июня 2018 года, передает РИА «Новости».
Килимник был деловым партнером экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Американские спецслужбы заявляли, что он якобы связан с российской разведкой, сам Килимник это отрицал.
Россиянин обвиняется в сговоре с целью препятствия правосудию. В обвинительном заключении утверждается, что он сознательно и умышленно пытался склонить некое лицо на свою сторону с намерением вызвать задержку во время официального судебного разбирательства и предотвратить дачу показаний.
Килимник якобы выступал в качестве посредника между украинскими и российскими политиками и бизнесменами. По предположению ФБР, он «оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства Украины, и при этом не предоставил требовавшихся по закону документов, раскрывающих данную информацию».
При этом комитет сената США по разведке не нашел свидетельств того, что избирательный штаб президента Дональда Трампа перед выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования.
Эксперт сказал, почему Байден решил нанести авиаудар по Сирии
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«Это попытка успокоить Израиль и страны Персидского залива, которые боятся проиранской позиции США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя нанесенный американцами авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии.
«Возможно, этот авиаудар является сигналом, адресованным не столько Тегерану, сколько партнерам и союзникам США в регионе, поскольку сейчас многие и в Израиле, и в странах Персидского залива нервничают», – полагает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его словам, «есть опасение, что Джо Байден займет проиранские позиции и ради договоренности с Тегераном пойдет на слишком большие уступки, в том числе и по таким вопросам, как сирийский».
Как убежден эксперт, этот удар можно расценивать как подтверждение лидером США того, что «мы не намерены терпеть иранскую активность в Сирии и будем продолжать линию наших предшественников, хотя мы серьезно расходимся в нашем видении ситуации с Дональдом Трампом».
«Это попытка сбалансировать протягивание оливковой ветви иранскому руководству с готовностью все же жестко реагировать на те действия Ирана вне границ этой страны, которые вызывают озабоченность США», – резюмировал собеседник.
Ранее США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным СМИ, в результате авиаудара США погибли не менее 17 человек.
При этом Москва осудила удар Вашингтона по Сирии, поскольку действия США являются недопустимым нарушением норм международного права. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российском МИД.
По его словам, Иран в Сирии «вместе с регулярной армией борется против боевиков ИГИЛ* (группировка запрещена в РФ)». «Они там находятся за тем, чтобы помогать легитимному правительству и народу Сирии бороться с террористами», – подчеркнул он.
Между тем власти Сирии выпустили официальное заявление по поводу атаки со стороны США. Так, государственный телеканал «Ас-Сурия» сообщает, что «США совершили агрессивную акцию против Сирии, атаковав наземные объекты в восточной провинции Дейр-эз-Зор», передает ТАСС.
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», сокращал численность войск США в Ираке, Сирии, Афганистане. Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Как пояснил сделавший это депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон, Трамп – первый американский лидер за 30 лет, который во время президентства не начал ни одной войны.
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Шарий: Обвинения против меня опозорят Украину
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Обвинения в государственной измене, выдвинутые против меня украинскими властями, абсурдны. Если с ними ознакомятся в Европе, то это будет позор для украинского государства, заявил газете ВЗГЛЯД известный блогер Анатолий Шарий.
«То, что СБУ объявила меня в розыск, я оцениваю абсолютно нормально: уже девять лет я в розыске у этого недогосударства, теперь побуду еще. Ведь, по мнению СБУ, я «совершал подрывную деятельность путем пропаганды многоязычия», «вызывал недоверие к действующей власти и к Службе безопасности Украины путем размещения видео, где назвал ее сотрудников «тупыми свиньями», «вызывал сомнение во внешнеполитическом и внутриполитическом курсе Украины», в котором вообще ни у кого сомнений быть не должно. Это все цитаты! Если бы я такую фигню читал в СССР, возможно, у меня не было бы разрыва с реальностью. Но то, что я это вижу сейчас, этот бред сумасшедшего. Кто это пишет – борцы с «совком»?» – высказался украинский блогер, лидер Партии Шария Анатолий Шарий.
Если украинские власти «вышлют это в Европу, мне будет плевать – я максимально унижу это государство», заявил Шарий. «Не просто одного Зеленского, а все государство целиком. Если государственная машина в лице СБУ пошла на дно и предъявляет такое людям, это государство надо максимально опозорить. И вот тогда пусть действительно считают меня государственным изменником», – сказал он.
Собеседник подчеркнул – риска экстрадиции с территории Евросоюза, а также угрозы для партии по закону нет. «Даже если бы у меня не было статуса беженца, никакой экстрадиции по такому поводу не бывает. Я покидать ЕС не собираюсь, а про экстрадицию они пусть расскажут своим бабушкам в колхозных селах. На партии тоже это никак не должно отразиться, но так как украинские власти поступают беззаконно, в реальности может быть все что угодно», – считает Шарий.
По мнению блогера, если правительство позволяет себе поступать «по беспределу», то с самим президентом Зеленским тоже скоро так расправятся. «С другой стороны, я всегда стою на принципах законности, поэтому считаю, что он должен будет просто отсидеть свои 50 лет срока, а еще лучше, пожизненное заключение. То, что он сейчас делает – это уголовное преступление, узурпация власти. Его команда говорит ему: «Делай, Вовчик, делай!», а он тупой, поэтому все это подписывает», – полагает Шарий.
Точно в таком же стиле был создан и законопроект о коллаборационизме, считает политик. «Этот законопроект создавался специально под меня и под мою партию. По нему, партия запрещается, если ее функционер осужден по 111-й статье Уголовного кодекса – измена Родине. Эту статью «нарисовали» мне, а в нынешних условиях могут предъявить вообще любому гражданину Украины, даже если он немой», – констатировал он.
Ранее пропрезидентская украинская партия «Слуга народа» внесла в Раду два проекта закона о наказании за сотрудничество с Россией, республиками Донбасса и властями Крыма.
СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.
В четверг он не явился на допрос в Службу безопасности Украины, его объявили в государственный розыск, сообщила пресс-служба СБУ. Журналист находится за пределами Украины, поэтому к следователям для ознакомления с материалами дела явились его защитники.
Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.
«Зеленский может запретить любую партию, запретить высказываться против власти. Но он никогда не сможет запретить людям думать, что он преступник. Оппозиции необходимо добиваться импичмента любым законным способом, вредить этой власти везде, где только можно. Если еще два года этот психически больной человек продержится у власти, он сможет просто отменить выборы, объявить себя императором, обложиться эсбэушниками, ввести военную диктатуру и расстреливать людей на улицах за инакомыслие. Пока этого не произошло, его нужно остановить», – заключил Шарий.
Порошенко объяснил причины потери Украиной Крыма
Экс-президент Украины Петр Порошенко в статье для «Украинской правды» пояснил, какие причины привели к тому, что Киев потерял Крым в 2014 году.
«Драма 2014 года оказалась финалом почти тридцатилетней истории, в которой ошибка за ошибкой, просчет за просчетом Украина делала шаг за шагом к тому, чтобы Крым был захвачен», – цитирует статью Порошенко РИА «Новости».
По словам экс-президента Украины, Россия после распада СССР начала создавать «пророссийские» автономии на территории СНГ. Однако Киев не смог помешать этому процессу, поскольку был сильно зависим от Москвы.
Из-за этого, продолжил Порошенко, Украине пришлось согласиться на размещение баз ВМФ России в Севастополе. «Власть закрывала глаза на то, что Крым стал настоящим полигоном для обкатки идеологем так называемого Русского мира», – заявил он.
Бывший президент считает, что жители Крыма не увидели врагов в российских военных в 2014 году из-за их «глубокой укорененности» в жизни крымчан.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Москвичка отсудила у посольства США почти 7 млн рублей за увольнение
Мосгорсуд взыскал с посольства США в Москве в пользу жительницы столицы Юлии Поповой 6,8 млн рублей за незаконное увольнение, сообщили в пресс-службе суда.
«Суд постановил взыскать с посольства США в Москве в пользу Поповой Юлии Владимировны 6,5 млн рублей в счет заработной платы за период вынужденного прогула с 24 мая 2019 года по 13 января 2021 года включительно, 244 тыс. рублей в счет компенсации за неиспользованный отпуск и 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Также с посольства США в бюджет города Москвы взыскать государственную пошлину в размере 48 тыс. рублей», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.
В материалах дела говорится, что Попова ранее работала главным бухгалтером Общественной ассоциации посольства США в Москве. Женщина ушла в декрет, а вскоре после возвращения была уволена с формулировкой «за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей».
Сотрудница заявила, что по закону она не могла быть уволена с такой формулировкой, так как никаких дисциплинарных взысканий на нее наложено не было, и информация в ее трудовой книжке об этом отсутствует.
Мосгорсуд подтвердил, что факт привлечения Поповой к дисциплинарной ответственности не был установлен, к тому же якобы имевшее место неисполнение бухгалтером обязанностей, согласно приказу об увольнении, произошло за полтора года до ее увольнения. Это значит, что срок давности привлечения к дисциплинарной ответственности истек. Мосгорсуд постановил взыскать с посольства компенсацию и изменить формулировку приказа, указав, что женщина уволилась по собственному желанию.
Представители американского посольства в суд не явились, хотя были извещены о заседании. Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.
Ранее Верховный суд России признал незаконным увольнение из-за вынужденного прогула в связи со снегопадом сотрудницы Научно-исследовательского института стали в Москве.
Россия осудила удар США по Сирии
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Москва осуждает удар Вашингтона по Сирии, действия США являются недопустимым нарушением норм международного права, сообщил источник в российском МИД.
«Удар был нанесен по территории суверенного государства – члена ООН. Это недопустимое нарушение норм международного права. Надо разбираться, по кому они там били», – сказал источник РИА «Новости».
По его словам, Иран в Сирии «вместе с регулярной армией борется против боевиков ИГИЛ* (группировка запрещена в РФ)». «Они там находятся за тем, чтобы помогать легитимному правительству и народу Сирии бороться с террористами», – подчеркнул он.
Между тем власти Сирии выпустили официальное заявление по поводу атаки со стороны США. Так, государственный телеканал «Ас-Сурия» сообщает, что «США совершили агрессивную акцию против Сирии, атаковав наземные объекты в восточной провинции Дейр-эз-Зор», передает ТАСС.
Сведений о потерях среди сирийских войск и материальном уроне не приводится.
Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным СМИ, в результате авиаудара США несколько человек погибли.
В Крыму заявили о намерении преследовать организаторов блокады полуострова
Власти Крыма будут преследовать организаторов водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад полуострова, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, комментируя выдвинутые против него обвинения со стороны Киева.
«Все действия украинских властей после того, как Крым самоопределился, нанесли полуострову – и республике, и городу Севастополю – колоссальный многомиллиардный ущерб, связанный с водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокадами, а также хищением банковских средств со счетов крымчан. И делалось это не по чьему-то недомыслию, а целенаправленно, чтобы нанести Крыму и крымчанам максимальный ущерб. Эти действия носят явные признаки уголовного преступления, потому что все это – политика геноцида, которую осуществляет официальный Киев против Крыма. Мы намерены преследовать организаторов этих преступлений», – передает его слова ТАСС.
В ближайшее время, по словам Константинова, комиссия по оценке нанесенного Крыму украинскими властями ущерба завершит свою работу. После будут объявлены все суммы убытков региона. «Все вопросы компенсации нанесенного нам ущерба за все эти годы мы намерены обсуждать с новой украинской властью, которая будет сформирована законным путем, а не в результате или вследствие государственного переворота. С людьми, живущими в иллюзиях, полностью оторвавшимися от реальности, иначе бы они не стали упрекать кого бы то ни было в «нарушении законов и обычаев войны», которую они при этом «забыли» объявить, нам говорить не о чем», – отметил председатель Госсовета Крыма.
Напомним, созданная на Украине «прокуратура Автономной Республики Крым» ранее сообщила в Facebook, что объявила подозрение главе Крыма Сергею Аксенову и председателю Госсовета республики Владимиру Константинову в «оккупации» и «нарушении законов и обычаев войны».
Аксенов назвал новостями из сумасшедшего дома сообщения о предъявленных ему подозрениях со стороны украинской прокуратуры, а саму прокуратуру «автономной республики Крым» – фейковой.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Стало известно о падении рейтинга президента США
Рейтинг американского лидера Джо Байдена снизился на 4 процентных пункта (п. п.) по сравнению с первыми днями его президентства, опустившись ниже 60%, сообщила газета The Hill, опубликовавшая результаты опроса общественного мнения, который она провела 23–24 февраля совместно с аналитической службой HarrisX.
Так, деятельность Байдена на посту главы государства в настоящее время одобряют 59% американских избирателей, не одобряет 41%. Аналогичный опрос, проведенный в конце января, зафиксировал поддержку хозяина Белого дома в 61%, передает ТАСС. Начинал же он свое президентство, напомнило издание, с рейтингом в 63%. То есть в течение одного месяца, прошедшего с момента введения Байдена в должность 20 января, он потерял 4 п. п. поддержки, в среднем лишаясь 1% в неделю.
По сравнению с концом января, как следует из результатов последнего опроса, снизилась и поддержка американского лидера сторонниками Демократической партии – с 94% до 91%. Показатель недовольства его работой среди сторонников республиканцев не изменился, оставшись на уровне 73%, но это на 6 п. п. меньше, чем месяц назад.
Таким образом, согласно анализу The Hill и HarrisX, поддержка Байдена американскими избирателями пока неуклонно снижается.
Напомним, в начале февраля рейтинг 46-го президента США Джо Байдена опустился на два процентных пункта (п. п.) по сравнению с первыми днями политика в должности главы новой американской администрации.
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Лавров заявил о нежелании США уходить из Сирии
Москва напрямую поинтересуется у американских коллег насчет их планов о постоянном присутствии в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сообщения о планах США «вообще никогда из Сирии не уходить».
«Слышим в последнее время разные сведения из разных источников, пока мы их не можем подтвердить, хотим напрямую у американцев поинтересоваться, якобы они принимают решение вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить. Мы имеем каналы общения с американцами, по линии военных это деконфликтинг. Они там присутствуют, это реальность, и деконфликтинг нужен, чтобы избежать столкновений, но по политико-дипломатической линии нам очень важно возобновить контакты. Надеемся, что новая администрация вскоре сформирует свои команды для этой цели», – сказал министр.
Лавров также уточнил, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе по Сирии за четыре или пять минут до его нанесения. «Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюцию СБ ООН по сирийскому урегулированию.
Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.
Украинцы пожаловались на побочные эффекты от вакцины AstraZeneca
Несколько сообщений о неблагоприятных последствиях после прививки от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca зарегистрированы на Украине, заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
«По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас семь, они все несерьезные», – сказал Ляшко, передает РИА «Новости».
Один случай зафиксировали в Черниговской области и шесть – в Черкасской.
В вторник утром в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Первым укол сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. Всего за два дня привились 1338 человек.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
Посольство в Вашингтоне посоветовало США не запугивать мир «российской угрозой»
Российское посольство в Вашингтоне посоветовало американскому генералу Тоду Уолтерсу внимательно ознакомиться с инициативами Москвы по снижению напряженности, а не запугивать других «угрозой» со стороны России.
«Похоже, что Россия заставляет генерала Уолтерса находиться в напряжении. Вместо того чтобы запугивать других и накалять атмосферу, высокопоставленному офицеру лучше уделить пристальное внимание российским инициативам по снижению напряженности по линии Россия – НАТО», – передает ТАСС сообщение российского диппредставительства.
Глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс выступил в среду на форуме ассоциации ВВС с утверждением, что Россия, несмотря на введенные против нее экономические санкции, якобы остается угрозой существования для Вашингтона и его европейских союзников.
Ранее США пообещали Украине помощь в борьбе с «российской агрессией», назвали ВМФ России реальной угрозой для НАТО и не исключили начала ядерной войны с Россией.