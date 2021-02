В Подмосковье для репетиции к параду Победы приехала колонна «Ярсов» Россия направила ноту Риге в связи с вандализмом в отношении советского памятника 26 февраля 2021, 16:30 Текст: Елизавета Булкина

Российское посольство в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста в связи с вандализмом в отношении советского памятника в Екабпилсе, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. «24 февраля в Латвии совершен очередной акт вандализма в отношении советского памятника освободителям в городе Екабпилс.... Наше посольство в Риге незамедлительно отреагировало на этот варварский акт, направило в МИД Латвийской Республики ноту протеста, потребовало от латвийских властей принять все необходимые меры для расследования данного преступления, привлечения виновных лиц, а также устранения его последствий в соответствии с российско-латвийским межправительственным соглашением», – передает слова дипломата РИА «Новости». Напомним, ранее было заявлено о начале уголовного процесса по факту кражи пушки с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в латвийском городе Екабпилс. Об исчезновении пушки с постамента на Мемориале сообщила председатель общества поддержки ветеранов Екабпилса Лидия Амосова. Посольство России в Риге расценило кражу пушки с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в латвийском городе Екабпилс как проявление самого настоящего неонацистского реваншизма. Мемориал освободителям и Героям Советского Союза расположен в Крустпилсском парке. Он был сооружен в 1973–1976 годах и торжественно открыт 7 ноября 1976 года. Здесь установлен памятник с барельефом – картой боев за город, а также 10 гранитных пилонов в честь освободивших город воинских частей и девяти Героев Советского Союза. Неподалеку находится братская могила, на которой и установлен памятник с пушкой. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как спасти советские монументы в Прибалтике.

23 февраля 2021, 19:26

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В Японии удивились российским военнослужащим, несущим службу в холодных арктических условиях, пользователь портала Yahoo News Japan Тамаки Сакимура подчеркнул, что в этом регионе фиксируются запредельно низкие температуры. «Обеспечение в этих условиях устойчивости и безопасности службы боевых истребителей остается пока уравнением со многими неизвестными», – цитирует Сакимуру РИА «Новости». Он отметил, что Россия улучшает оборону в Арктике, потому в этот регион направлен экспериментальный отряд с тяжелыми истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ. «Взлетно-посадочная полоса на военном аэродроме острова Южный, как и положено, бетонная. Но зимой она покрывается плотным слоем снега и льда, который постоянно утрамбовывается, превращаясь во второе покрытие ВПП. При температурах около минус 50 градусов Цельсия авиационное топливо густеет. Поэтому приходится постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам его хранения, доставки к истребителям и их заправки», – пояснил японский пользователь. Ранее в Китае высоко оценили характеристики российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», назвав ее лучшей в мире. Генштаб США заявил о нежелании воевать с Россией 24 февраля 2021, 03:30

Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вашингтон отслеживает «вложения» Москвы и Пекина в ракетные технологии для их сдерживания, потому что не хочет войны с Россией и Китаем, заявил замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Он ценил «практическую проблему» соотношения «российских ядерных сил и имеющегося у них потенциала» с «возможностями» США для «эффективного реагирования». По его словам, если смотреть «на региональные потенциалы России и Китая, их вложения в ракеты средней дальности (крылатые, гиперзвуковые и баллистические), то это является вызовом». Хайтен заявил о необходимости «изучить данную обстановку, защитить себя, противодействовать этим угрозам, сдерживать». «Потому что последнее, что мы хотим, так это войны с Россией и Китаем», – приводит его слова ТАСС. Как заявил Хайтен, китайские ракеты средней дальности угрожают США в западной части Тихого океана. По его словам, Россия и Китай делают «значительные вложения в ракетные технологии», поэтому «абсолютно необходим усердный анализ того, как лучше этому противодействовать». Хайтен указал, что «потенциал» американской системы ПРО «в данный момент явно сосредоточен на Северной Корее, а не на Китае, России и Иране». США «начинают пристально следить за Ираном, потому что Иран значительными темпами продолжает строительство ракет». Хайтен заявил, что «противники США наблюдали» за Америкой «в течение 25 лет, разрабатывали стратегии противодействия сильным сторонам» США. ВС США «всегда по отдельности рассматривали свою ядерную доктрину, ПРО, космос». Генерал призвал «начать рассматривать стратегическое сдерживание так, чтобы принимать во внимание все в целом». Хайтен сказал, что Вашингтон, размещая ПРО, «удерживает противников от развертывания вооружений», так как «они не думают, что их оружие будет в полной мере эффективно». Однако «есть проблемы» на «стадии уничтожения», поскольку системы Patriot – это «ограниченный ресурс», их «всегда недостаточно», сказал генерал, добавив, что даже на продажу другим странам этих комплексов не хватает. Хайтен заявил: «Если посмотреть, как люди покупают системы ПВО и ПРО в мире, они хотели бы купить Patriot , но у нас по большей части нет Patriot для продажи, кроме того, что мы уже продали», – приводит его слова РИА «Новости». Генерал заявил, что коронавирус показал слабые стороны логистической системы в США: «Мы увидели огромные уязвимости в цепи поставок». Он не стал «вдаваться в засекреченные подробности», но заверил, что «цепь поставок слаба».По его словам, ситуация с поставками материалов для борьбы с пандемией напрямую отражает и ситуацию с поставками для оборонных нужд: «Это не только перчатки, маски и защитные костюмы, но это материалы, которые нужны для производства вакцины, а это напрямую перетекает в материалы, которые нужны нам для наших систем вооружений, для разработок. У нас просто нет прочной устойчивой цепи поставок». Напомним, Пентагон признал наличие проблем в системе ПРО США. В сентябре 2019 года американские системы ПВО не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки беспилотников. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США рассказали, как учения НАТО чуть не привели к ядерной войне с СССР 24 февраля 2021, 14:44

Фото: Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Советский Союз из-за масштабных учений Североатлантического альянса Able Archer в 1983 году готовился к ядерной войне с США, пишет The Drive со ссылкой на рассекреченные материалы Госдепартамента США. Документ включает в себя множество подробностей возникшей в 1983 году нестабильной ситуации, а также почти полностью неотредактированный текст высокопоставленного чиновника американской разведки генерал-лейтенанта Леонарда Перрутса. Согласно этим данным, 2 ноября 1983 года находящаяся в ГДР 16-я воздушная Краснознаменная армия перевела самолеты в повышенную боеготовность. Оснащенные ядерным оружием самолеты должны были уничтожать цели противника на первой линии, передает РИА «Новости». Эксперты объяснили подготовку СССР к войне серьезным недопониманием, возникшим из-за учений НАТО Able Archer. Их целью была «проверка способности сил альянса в Европе и за ее пределами вести ядерные войны в реалистичной манере». Согласно отчету Президентского консультативного совета по внешней разведке (PFIAB), реакция СССР и ОВД на учения Able Archer была беспрецедентной. «В 1983 году мы могли непреднамеренно поставить наши отношения с Советским Союзом на волосок от ядерной войны», – заключили в PFIAB. Ранее автор портала Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, раскрыл сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области, который включает уничтожение ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400, блокаду Балтийска и ликвидацию войск. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему планы США по «разгрому» ПВО Калининграда лишены смысла. Во Франции рассказали о российском оружии «на грани научной фантастики» 25 февраля 2021, 14:35 Текст: Алина Назарова

Европейское руководство Европы затерялось между незнанием недавних событий и застарелыми стереотипами, оно не осознает, что российское вооружение гораздо мощнее, чем кажется, пишет Ксавье Рофе во французском издании Atlantico. Автор привел в пример Россию и ее военный потенциал: по его словам, ленивая европейская общественность «сонно покоится на удобном представлении о ржавых российских танках и ядерных ракетах в полуразвалившихся ангарах». Однако, как подчеркнул Рофе, эксперты на протяжении десяти лет видят иную картину, поэтому он предложил рассмотреть российский арсенал, который, по его словам, более высокотехнологичный, чем кажется на первый взгляд. Автор напомнил об организованной Польшей в конце прошлого года симуляции боевых действий, которая шокировала Варшаву. «На первой неделе войны с Россией «польская армия прекратила бы существование», потеряв от 60% до 80% личного состава и техники», – пишет Рофе, передает РИА «Новости». Эксперты объяснили это тем, что Москва за последние десятилетия разработала высокотехнологичный арсенал «на грани научной фантастики». При этом специалисты утверждают, что аналогов этому вооружения у Германии, Франции и Великобритании нет. Также автор привел в пример ситуацию, возникшую в Черном море в апреле 2014 года: бомбардировщик Су-24 с комплексом «Хибины» пролетел над эсминцем «Дональдом Куком» – в итоге «электронный мозг» корабля умер. Похожая ситуация произошла с двумя французскими фрегатами в 2018 году. Прибытие российских сил в Сирию, как пишет Рофе, изменило всю расстановку сил. Так, средства радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» создали для средств НАТО непроницаемый пузырь, а радары, связь со спутниками-шпионами, сотовая связь, Wi-Fi перестали работать. «В условиях перенасыщения электронными контрмерами и фальшивой информацией противник должен попытаться поставить помехи для работы хорошо зашифрованных и многочисленных российских систем», – отметил автор. По его словам, такие «невидимые щиты», как «Москва-4», «Ртуть-БМ», «Инфауна», не дают увидеть, как взлетают и приземляются самолеты. Боевые сухопутные роботы типа «Уран-9» автор назвал «жемчужиной российского арсенала»: они созданы для разведки, а также огневой поддержки и ликвидации целей. Кроме того, роботы могут нести ракеты, пулемет, пушку и огнемет. Управлять «Ураном-9» можно удаленно. Кроме того, Рофе напомнил о существовании роботизированных комплексов «Платформа М» и «Арго», боевого робота «Нерехта», а также подводного робота «Гном». Ранее китайские СМИ сообщили, что российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника. В ноябре президент Владимир Путин заявил, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил. ЧФ взял под наблюдение тральщики ВМС Испании и Греции в Черном море 25 февраля 2021, 15:55

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Силы и средства Черноморского флота следят за тральщиками ВМС Испании и Греции, зашедшими в четверг в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной России. «Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков – искателей мин «Тахо» ВМС Испании и «Эуропи» ВМС Греции, зашедших в акваторию Черного моря 25 февраля», – сказали в центре, передает ТАСС. В середине февраля Североатлантический альянс заявил о намерении усилить свое присутствие в Черном море – и в это в добавление к регулярному присутствию американских эсминцев у берегов Крыма. Военные корабли стран НАТО подходят вплотную к российским границам чуть ли не каждый месяц. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему они себе позволяют такое и что ВМФ России мог бы этому противопоставить. В США обеспокоились возможностью закупки Египтом Су-35 у России 23 февраля 2021, 21:35 Текст: Алексей Дегтярев

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонной беседы с главой МИД Египта Самехом Шукри выразил обеспокоенность возможной покупкой Каиром российских Су-35. «Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу прав человека, которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение в двусторонних отношениях между США и Египтом, и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России», – цитирует заявление главы пресс-службы госдепа Неда Прайса ТАСС. В октябре 2019 года стало известно, что Египет предпочел российские танки Т-90МС, которые отлично зарекомендовали себя в Сирии и Ираке, американским Abrams для замены советских Т-55 и Т-62. В Пентагоне сочли Россию угрозой для США и союзников в Европе 25 февраля 2021, 04:57 Текст: Наталья Ануфриева

Россия, несмотря на введенные против нее санкции, остается угрозой существования для США и их европейских союзников, считает глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс. Уолтерс заявил на форуме ассоциации ВВС, что «мы живем во время конкуренции великих держав», и сейчас победа «гарантирует, что конкуренция великих держав не перерастет в глобальную войну», передает ТАСС. «Несмотря на сохраняющиеся экономические санкции, Россия проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой», – указал он Уолтерс также перечислил набор стандартных обвинений в отношении российской стороны: в частности, Москва, по его мнению, пытается «разделить и ослабить партнеров и союзников США». «Россия остается постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников», – приводит его высказывания пресс-служба Пентагона. Вместе с тем генерал считает, что Россия и Китай «продолжают милитаризацию Арктики» и пытаются создать экономический плацдарм для регионального влияния. Напомним, Россия неоднократно отмечала конфронтационность идеи США о соперничестве великих держав и призывала отказаться от подобной концепции. Ранее начальник штаба сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл заявил о соперничестве с Россией в Европе и Арктике. Начались серийные поставки в армию комплексов противотанковой обороны «Завет» 25 февраля 2021, 10:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) начал серийные поставки в Вооруженные силы комплексов управления противотанковой обороной «Завет», повышающих эффективность борьбы с бронетехникой противника, сообщила пресс-служба корпорации. «Росэлектроника» начала серийные поставки комплексов автоматизированного управления противотанковыми формированиями «Завет», которые обеспечивают целеуказание противотанковым соединениям и позволяют организовать отражение атаки бронетехники противника. Автоматизированные системы управления повышают эффективность различных видов вооружения в 1,5-2 раза», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха. Командно-наблюдательная машина из состава комплекса «Завет» представлена на стенде «Росэлектроники» в рамках проходящей в Абу-Даби международной оружейной выставки IDEX-2021. С помощью разведывательной оптико-электронной системы и выносной РЛС она способна обнаруживать цели на дистанции до 7 километров и распознавать на расстоянии до 5 км. После определения координат противника и обработки данных «Завет» автоматически распределяет бронетанковые цели между средствами поражения. «Завет» принимает и передает сообщения подчиненным и вышестоящим пунктам управления с помощью радиосвязи и по проводным каналам. «Возможности изделия позволяют производить обмен информацией на расстоянии до 100 км. Обмен информацией идёт в режиме времени, близком к реальному», – говорится в релизе. В корпорации добавили, что в случае выхода из строя пунктов управления «Завет» передаёт их функции подчиненным или вышестоящим инстанциям, за счет чего обеспечивается непрерывность управления и боевая устойчивость противотанковой обороны Напомним, ранее в четверг источник в ОПК сообщил, что система управления огнем танка Т-14 «Армата» впервые в истории танкостроения оказалась способна без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цели на поле боя, при этом решение о поражении по-прежнему принимает человек. Модуль «Барнаул-Т» для сетецентрических войн впервые показали за рубежом 24 февраля 2021, 07:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил на выставке IDEX 2021 экспортный вариант модуля «Барнаул-Т» из состава единой системы управления войсками в тактическом звене, сообщили в пресс-службе холдинга. «Модуль обеспечивает современными средствами автоматизации, связи и обмена данными батарейный командирский пункт тактических воинских формирований противовоздушной обороны. Оборудование позволяет повысить эффективность управления силами и оружием ПВО, координацию их действий, повышает мобильность и живучесть техники в боевой обстановке», – передает ТАСС сообщение «Росэлектроники». Как уточнили в пресс-службе, ранее модуль разведки и управления выполнялся на гусеничном шасси. Планируется, что использование колесной базы повысит экспортный потенциал изделия, так как подразделения, с которыми обычно взаимодействует модуль, в армиях потенциальных инозаказчиков не используют гусеничную технику. Модуль разведки и управления на колесном шасси из состава единой системы управления войсками в тактическом звене «Барнаул-Т» разработан и производится НПП «Рубин» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»). Единая система управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) разрабатывается для реализации концепции сетецентрической войны. ЕСУ ТЗ существенно повышает эффективность применения вооружений за счет обеспечения возможности решения огневых задач в режиме реального времени и организации взаимодействия при маневре огнем и подразделениями. Напомним, в субботу Росэлектроника анонсировала показ за рубежом системы автоматизации управления боем для ПВО. В Госдуме ответили на заявления об угрозе существованию США со стороны России 25 февраля 2021, 13:26 Текст: Алина Назарова

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова командующего силами США в Европе и верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса, заявил, что сегодня «призрак российской угрозы» – это стабильный доход для корпораций, зарабатывающих на продаже вооружений. По словам Бальбека, именно США активно вмешиваются во внутренние дела других государств. «Именно в США авианосец – это главный довод в любых разговорах, так что зря американский командующий строит из себя миротворца. Соединенные Штаты и их союзники вынуждают нас защищать свои интересы и усиливать оборонный потенциал, что, конечно же, приведет к последующим заявлениям о растущей «милитаризации» России», – пояснил парламентарий. Кроме того, депутат добавил, что сегодня «призрак российской угрозы» – это стабильный заработок корпораций, зарабатывающих на продаже вооружений. «Потерять такой денежный поток они боятся, используют все свои возможности для поддержания этого тренда», – заключил он, передает RT. Ранее глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия, несмотря на введенные против нее санкции, остается угрозой существования для США и их европейских союзников. Генерал отметил, что Россия пытается сохранить сферу влияния времен советской эпохи и использует силу для «принуждения соседних стран». На Украине назвали реформы по стандартам НАТО приоритетными в 2021 году 24 февраля 2021, 12:24 Текст: Алина Назарова

Достижение совместимости украинской армии с военными формированиями Североатлантического альянса, а также получение помощи в рамках трастовых фондов организации являются приоритетами в текущей работе 2021 года, заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Корнейчук. «Для нас важно практическое достижение совместимости наших сил и средств с военными формированиями НАТО, укрепление уровня военного взаимодействия. Мы исходим из того, что современные оборонные условия, в частности противодействие вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, нуждаются в максимально эффективном использовании всех механизмов и инструментов сотрудничества с НАТО», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на «Укринформ». Приоритетным для Украины направлением сотрудничества с организацией, по словам Корнейчука, также является «практическая и материально-техническая помощь, оказываемая в рамках проектов трастовых фондов НАТО и соответствующих двусторонних программ». «Эта помощь заключается как в выделении средств в бюджет фондов, которые в дальнейшем используются при закупке оборудования для насущных потребностей украинской армии, профессиональной подготовки персонала, реабилитации раненых военнослужащих, так и в предоставлении союзниками масштабной консультативно-совещательной помощи», – уточнил он. Глава Генштаба также напомнил, что в июне 2020 года Украина стала партнером НАТО с расширенными возможностями, что дает ей ряд преимуществ по подготовке персонала и подразделений и существенно расширяет возможности в учебно-тренировочных мероприятиях. Оценивая нынешнее состояние украинской армии, он признал необходимость ее перевооружения, избавления от советского наследия и модернизации по стандартам НАТО. В связи с этим Украина ведет переговоры о закупках боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, противоракетных комплексов и кораблей для ВМС. «В этом году планируем получить береговой ракетный комплекс «Нептун», американские патрульные катера типа Island, средний разведывательный корабль, малый бронированный артиллерийский катер «Гюрза-М», несколько десантно-штурмовых катеров и другое вооружение», – добавил он. Вместе с тем, по словам генерал-лейтенанта, пока о «массовом перевооружении войск речь не идет». В феврале украинское министерство иностранных дел и Центр информации и документации НАТО на Украине запустили проект «Сильнее вместе» о взаимном сотрудничестве. В России создали новое устройство для борьбы с дронами 26 февраля 2021, 09:57 Текст: Алина Назарова

Санкт-петербургский научно-исследовательский институт «Вектор» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разработал мобильный комплекс борьбы с беспилотниками, получивший название «Защита». Стоимость комплекса варьируется от 25 до 35 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Ростеха». Комплекс умещается в трех кейсах и способен подавлять управление дроном в радиусе 2 км вне зависимости от времени суток и погодных условий, оставаясь незаметным и неуязвимым для радиопротиводействия. На развертывание системы требуется около 30 минут, пишет РБК. Генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев заявил, что испытания комплекса уже завершены и предприятие готово к серийному производству. По словам Михеева, ежегодно НИИ «Вектор» готов производить до 50 комплексов «Защита». Как сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника», стоимость изделия будет соответствовать рынку. «По оценкам экспертов, на сегодняшний день стоимость комплексных решений для противодействия БПЛА составляет 25-35 млн рублей в зависимости от комплектации», – добавили в холдинге. В свою очередь в пресс-службе «Ростеха» добавили, что комплекс «Защита» способен «видеть» летательные аппараты в секторе 360 градусов по азимуту и на расстоянии до 2 км и определять, какого они типа — самолетного, вертолетного или конвертопланного. Устройство способно обнаружить местонахождение пульта управления дрона и разорвать канал связи с летательным аппаратом. Для этого обеспечивается сплошное перекрытие по частоте в диапазоне от 400 до 6200 МГц, используемой для управления беспилотниками. Одновременно с подавлением каналов управления БПЛА действует система подавления навигационных сигналов глобальных спутниковых систем. В «Защите» использован пассивный когерентный локатор, т.е. комплекс не облучает цель, а использует сигналы, излучаемые внешними сторонними передатчиками, – волны цифрового телевещания, отраженные от цели. Отсутствие активного локатора позволяет комплексу оставаться незаметным для чужих перехватывающих устройств, что существенно снижает вероятность радиопротиводействия. Кроме того, пассивная РЛС не требует разрешения на использование радиочастотных каналов, что облегчает ее применение в гражданской сфере. Авиацию ОДКБ решили усилить беспилотниками 25 февраля 2021, 13:42 Текст: Дмитрий Зубарев

Подразделения беспилотной авиации будут включены в состав коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. «Мы идем по пути того, чтобы в состав войск коллективных сил – как то коллективные силы оперативного реагирования, как то коллективные силы быстрого развертывания и миротворческие силы в том числе – были включены подразделения применяющие беспилотные летательные аппараты», – цитирует ТАСС начальника штаба. По словам Сидорова, беспилотная авиация уже применяется в ОДКБ. «Буквально сейчас у нас решается вопрос двухсторонний между Россией и Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой по применению беспилотников «Орлан-10» и «Форпост», – отметил он.

Ведутся работы в целом по усилению авиационной составляющей ОДКБ. «Думаю, если не до конца этого года, то в следующем году однозначно будет принято решение по ее дальнейшему развитию и усилению в том числе», – заявил начальник штаба. В Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина ведется работа по оптимизации вопросов управления авиацией, по централизации этих процессов в рамках организации. Также активно решаются проблемы пересечения границ между странами-участниками. «Между государствами есть государственные границы. Разные структуры организовывают воздушное движение в воздушном пространстве государств. Рассматривается вопрос, как свести к минимуму связанные с этим проблемы», – заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ. Ранее в феврале ОДКБ анонсировала восемь крупных учений в 2021 году. Турция назвала условие применения С-400 26 февраля 2021, 12:25 Текст: Алина Назарова

Анкара намерена задействовать приобретенные у России зенитные ракетные системы С-400 только в случае возникновения опасности, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «Турция намерена задействовать С-400 только в случае возникновения угроз и опасности. С-400 в Турции не представляют угрозы для тех, кто не собирается нападать на нее», – заявил министр, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство. Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не откажется от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, несмотря на позицию Вашингтона. Названы сроки утверждения первой военной концепции ЕС 26 февраля 2021, 14:46 Текст: Алина Назарова

Лидеры стран Евросоюза намерены интенсифицировать разработку первой военной концепции сообщества под названием «Стратегический компас ЕС» и принять ее к марту будущего года, говорится в заявлении саммита Евросоюза. «Мы поручили верховному представителю (ЕС по иностранным делам и политике безопасности) Жозепу Боррелю активизировать работу над «Стратегическим компасом ЕС», используя весь имеющийся в его распоряжении инструментарий, с прицелом утверждения этого документа (на саммите сообщества) в марте 2022 года», – отмечается в заявлении, передает ТАСС. Осенью прошлого года представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель официально подтвердил разработку нового документа о военной автономии Евросоюза – «Стратегического компаса ЕС». По данным СМИ, «Стратегический компас» Евросоюза более всего будет походить по форме на стратегическую концепцию НАТО. Цель нового документа – определение общего видения внешних угроз безопасности Евросоюза, методов их парирования и планирование совместных проектов по разработке инновационных видов вооружений, включая танки нового поколения.