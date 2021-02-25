Актер Щербаков опроверг сообщения о заболевании коронавирусом

В ЮНЕСКО назвали число не получивших ни одной дозы вакцины стран

Более 130 государств по всему миру еще не получили ни одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19), заявил генеральный директор ЮНЕСКО Одоэ Азуле.

«Когда кампании по вакцинации были объявлены по всему миру, мировое сообщество вздохнуло с облегчением. Без солидарности мы далеки от достижения этой цели, поскольку более 130 стран еще не получили ни одной дозы вакцины», – цитирует Азуле сайт ЮНЕСКО.

Он добавил, что наиболее уязвимые слои населения по всему миру до сих пор не защищены от этого вируса.

В ЮНЕСКО отметили, что некоторые развитые государства законтрактовали столько доз вакцины, что могут позволить себе привить население своих стран два, три или даже пять раз, при этом страны Глобального Юга остаются позади.

Также в сообщении приводятся слова главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса. Он отметил, что с пандемией в мире нельзя покончить в одном месте, пока с ней не будет покончено в другом.

«В конечном итоге справедливость вакцинации – это не просто правильный выбор, это лучший способ контролировать пандемию, восстановить доверие и возродить мировую экономику», – указал он.

Отмечается, что Международный комитет ЮНЕСКО по биоэтике (МКБ) и Всемирная комиссия по этике научных знаний и технологий (КОМЕСТ) призвали сменить курс действующих стратегий вакцинации от COVID-19.

Организации призывают к тому, чтобы вакцины рассматривались как глобальное общественное достояние, доступное на справедливой основе во всех странах, «а не только для тех, кто предлагает самые высокие цены на эти вакцины.

Ранее глава ВОЗ Гебрейесус заявлял, что странам с высокими доходами на душу населения необходимо выделить часть вакцин от COVID-19 механизму COVAX для облегчения доступа к вакцинации жителей небогатых стран.