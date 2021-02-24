В российском модуле МКС засверлят концы трещины для остановки утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции (МКС) засверлит концы трещины в российском модуле «Звезда», через которую происходит утечка воздуха, сообщило НАСА.

Космонавты нашли трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере модуля «Звезда» в октябре, она была временно заклеена гибким диском из резины и алюминиевой фольги.

«Экипаж отметил края трещины для будущего засверливания, сделал слепок трещины», – говорится в сообщении на сайте НАСА о работах, которые экипаж провел накануне, передает РИА «Новости».

В свою очередь специалист подмосковного Центра управления полетами сообщил космонавту Сергею Рыжикову, что в четверг будет обследование трещины номер три, рядом со стыковочным узлом, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

«И в пятницу – обследование трех трещинок, на которые ты устанавливал «купола» (пленка, показывающая наличие или отсутствие утечки – прим.)», – сказал специалист.

Он добавил, что «на следующей неделе у нас планируется герметизация уже первой трещины».

Ранее замруководителя пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Белкин сообщил, что экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха из российского модуля «Звезда».

Накануне на МКС была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.

В среду российский космонавт Сергей Рыжиков рассказал, что размер трещины в промежуточной камере российского модуля «Звезда» на МКС не изменился.

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