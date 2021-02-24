Российские ученые изобрели способ определения генетической предрасположенности к долголетию

Сотрудники Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) разработали и запатентовали способ, который позволяет определить вероятность достижения человеком 100-летнего возраста. При этом не требуется медицинских знаний, сбора анамнеза или присутствия пациента, сообщила пресс-служба института.

«Авторами работы являются Кравченко Елена и Иванова Анастасия. Изобретение предлагает точный, простой, быстрый и недорогой в исполнении способ прогнозирования генетической предрасположенности человека к долголетию», – передает ТАСС сообщение института. Кроме того, способ может использоваться для любой группы населения, а его результат не зависит от состояния здоровья пациента. Также этот способ позволяет оценить вероятность передачи предрасположенности к долголетию потомкам.

Ранее была установлена связь между присутствием особой редкой формы (аллель) гена FOXO3A и долголетием как для мужчин, так и для женщин. Этот ген играет важную роль в репарации (восстановлении) ДНК и клеточной гибели (апоптозе) в ответ на повреждение ДНК и окислительный стресс. Однако ранее не было разработано эффективного метода определения, какой вариант FOXO3A присутствует у того или иного человека.

Сотрудники ОИЯИ разработали и запатентовали способ, в основе которого – полимеразно-цепная реакция выделенной из биологического материала человека ДНК с последующим анализом вариативности гена FOXO3A. Способ позволяет выяснить, есть ли у человека генетические особенности, которые в полтора раза увеличивают вероятность дожить до 100-летнего юбилея или нет, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ученых российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от COVID-19, следует выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году