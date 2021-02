Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС Онлайн-урок «Дальневосточная победа Красной Армии» посмотрели 25 тыс. школьников 22 февраля 2021, 17:11 «Российское движение школьников» (РДШ) провело всероссийский открытый урок «Дальневосточная победа Красной Армии». Его провели аспирант Центра военной истории России ИРИ РАН Иван Кулаков и руководитель направления по взаимодействию с научными и образовательными учреждениями «Поискового движения России» Павел Корсаков. Открытый урок в онлайн-режиме в официальном сообществе РДШ во «ВКонтакте» посмотрели более 25 тыс. школьников, пишет «Ридус». В ходе открытого урока школьники узнали, как советскому командованию в кратчайшие сроки удалось перебросить к дальневосточным рубежам колоссальную группировку войск, какие основные операции были проведены в ходе Советско-японской войны, а также как стремительное наступление советских войск менее чем за месяц привело к окончательному поражению Японии. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом президента России 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В настоящий момент РДШ объединяет свыше 500 тыс. детей и 19 тыс. образовательных учреждений из 85 субъектов страны и реализует 27 федеральных проектов различной направленности.

Назван самый вредный продукт для мужчин 21 февраля 2021, 17:54

Фото: scully/imageBROKER.com/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Самый вредный продукт на столе для мужчин – это майонезные салаты, заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова. «Наши мужчины сейчас толстеют, очень много испытывают стресса. Ничего хорошего такие продукты не дают», – рассказала Ura.ru Дианова. Но если очень хочется, следует их хотя бы заправлять сметаной, а не майонезом, уточнила она. По ее словам, из напитков лучше исключить соки и газировки. «Количество сахара в них простимулирует брожение. А это значит, что будет метеоризм, что может привести к тяжести, несварению в животе», – поделилась она. Алкоголь же, как отметила диетолог, стоит растягивать в приеме. «Вопрос в том, чтобы люди относились умеренно к скорости принятия», – советует Дианова. Общей рекомендацией к столу является обилие овощей, которые богаты клетчаткой. К мясу она порекомендовала добавить овощи. Ранее эксперт по питанию Даррен Кирби перечислил продукты, которые следует включить в рацион вместо более вредных аналогов, чтобы похудеть. Nord Stream попросила немедленного разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах ФРГ 21 февраля 2021, 19:40 Текст: Ксения Панькова

Компания Nord Stream 2 AG подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) запрос на незамедлительное вступление в силу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии, сообщила радиостанция NDR. Представитель регулятора подтвердила получение запроса, отметив, что «он рассматривается». Когда ведомство примет по нему решение, пока не сообщается, передает ТАСС. Тем самым Nord Stream 2 AG отреагировала на жалобу касательно продолжения строительства трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ со стороны немецких экологических организаций – Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы. Они опротестовали решение BSH о выдаче разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах ФРГ, аргументируя, что регулятор не учел доводы, касающиеся охраны окружающей среды и климата. BSH пришло к выводу, что отрезок газопровода действительно проходит по краю заповедника для птиц, но в свете глубины, на которой будет пролегать труба, имеет «скорее незначительное значение для определенных видов перелетных птиц». Кроме того, отмечалось, что в этом районе и без строительных работ наблюдается довольно активное судоходство. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что «Северный поток – 2» в итоге будет достроен, несмотря на деструктивные действия США, которые пытаются затянуть процесс, этот проект уже реализован более чем на 95%. Между тем появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине разъяснили разрешение НАТО летать над Крымом 21 февраля 2021, 17:29

Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Текст: Ксения Панькова

Бывший постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин прокомментировал разрешение со стороны Киева использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ), предположив, что вряд ли авиация будет подлетать к Крыму ближе, чем на 12 миль. По его словам, самолетам НАТО разрешается летать в зоне ответственности Симферопольского аэропорта. Бабин утверждает, что якобы «никакая международная организация не признает за Россией права управлять с Симферопольского аэропорта авиационными потоками». Он добавил, что «до сих пор, согласно международному воздушному праву, это зона ответственности Украины», сообщает Obozrevatel. При этом он подчеркнул, что Украина вовсе не приглашает авиацию НАТО летать над Крымом. Она только «разрешает» делать это. Вместе с тем Бабин предположил, что самолеты НАТО вряд ли будут подлетать ближе, чем на 12 миль к полуострову. Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Украина предлагает использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ) для воздушных операций НАТО по транспортировке войск. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Эксперты раскрыли худший сценарий для Украины 21 февраля 2021, 20:21 Текст: Ксения Панькова

Опрошенные изданием «Апостроф» эксперты перечислили сценарии развития Украины после приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом, отметив, что отказ может грозит Киеву «наихудшим сценарием». Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса заявил, что у Украины есть запас прочности до лета, передает РИА «Новости». С ним согласился старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Вадим Иосуб. По его мнению, если весной Украина выполнит требования фонда, то к лету получит следующий транш и сможет избежать серьезных проблем, но без помощи МВФ следует ожидать заметного ухудшения ситуации. Прежде всего отсутствие финансирования, по словам эксперта, влечет сохранение имеющихся проблем: продолжат процветать коррупция, олигархия и «карманное правосудие». «А для украинцев это будет означать постоянную бедность по примеру латиноамериканских стран», – предостерег экономист. Если в стране сохранится коррупция на нынешнем уровне, на Украину не придут инвестиции, а займы придется брать под более высокие проценты, что приведет к удорожанию обслуживания госдолга на миллиард долларов ежегодно, пояснил Иосуб. Аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орыщак обратил внимание на то, что к программе сотрудничества с МВФ привязаны другие займы Украины – макрофинансовая помощь от ЕС и два транша от Всемирного банка. В сумме это 1,3 млрд долларов. «То есть можно считать, что страна осталась без финансирования», – пояснил Орыщак. Отказ от сотрудничества с МВФ грозит Украине «наихудшим сценарием». Речь идет о сокращении инвестиций, трудностях с покрытием дефицита бюджета, удорожании обслуживания госдолга и снижении резервов, предупредил Иосуб. Фурса прогнозирует серьезный удар по экономике и курсу национальной валюты, если до конца года Киев не возобновит программу сотрудничества с МВФ. «Часть денег будет браться из резервов Нацбанка, забираться ликвидность у банков – то есть будет элемент эмиссии. Будет удар по экономике, удар по гривне», – объяснил эксперт. По словам эксперта, даже если не произойдет «обвала в самый низ», валютный курс вполне может упасть на 10% и дойти до уровня 30 гривен за доллар. Орыщак же допустил, что Украина просто не сможет обслуживать и погашать долги. «Без внешнего кредитования вопрос дефолта страны открыт», – констатировал он, добавив при этом, что такое возможно уже в следующем году. Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов написал в Facebook, что Международный валютный фонд (МВФ) «обкакался» при пересмотре программы взаимодействия с Киевом. До этого постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года. Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной. Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов. Первый транш в 2,1 млрд страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 млрд после утверждения программы должны последовать перечисления, оставшегося в четыре приема примерно по 700 млн долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся – по итогам двух обзоров в 2021 году. При этом Украина в 2021 году должна вернуть МВФ почти 1,7 млрд долларов долгов, в то время как Киев может рассчитывать только на два транша в размере 1,4 млрд долларов. В декабре депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МВФ за отношение к жителям страны. «Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, ... (ему нужны) дешевые развитые рабы», – сказал парламентарий. Друзья рассказали о жертве Мягкова ради жены 21 февраля 2021, 20:38 Текст: Ксения Панькова

Друзья Андрея Мягкова в ходе церемонии прощания с артистом рассказали, что актер покинул сцену ради того, чтобы ухаживать за женой и все время быть рядом с ней. Свою последнюю роль актер сыграл в спектакле «Белый кролик». В постановке была занята и супруга Мягкова, Анастасия Вознесенская. В ее актерской карьере спектакль тоже стал последним, передает «Московский комсомолец». Как рассказали в театре, на одном из выступлений Вознесенской стало плохо, у нее случился инсульт. После этого она больше не смогла играть на сцене. Мягков покинул сцену ради того, чтобы ухаживать за женой и все время быть рядом с ней. Он умер у нее на руках. Актер Евгений Киндинов рассказал, что Мягков никогда не жаловался на судьбу. «Нес этот груз. Он никогда не сдавался», – вспомнил артист. Ранее представитель семь рассказал, что супруга народного артиста России Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская Ранее представитель семь рассказал, что супруга народного артиста России Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская не пришла на церемонию прощания с актером из-за проблем со здоровьем. 18 февраля в Москве на 83-м году жизни скончался народный артист России Андрей Мягков. Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым прошло в МХТ имени Чехова 20 февраля, в последний путь артиста проводили продолжительными аплодисментами. Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде в семье профессора Политехнического института. В 1965 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова). В 1965-1977 годах работал актером в театре «Современник». В 1977 году артист перешел в МХАТ, после разделения театра на две самостоятельные труппы продолжил работу в МХАТ (ныне МХТ) имени Чехова. Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Также успех у зрителей снискала роль Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977). ВКС показали боевые вылеты «Ориона» в Сирии 21 февраля 2021, 22:50

Фото: кадр канала «Россия 1»

Текст: Антон Антонов

Опубликована видеозапись боевой работы беспилотника «Орион» в Сирии, видео предоставил СМИ полковник ВКС России Сергей Тюгай. Прежде «эти кадры были засекречены, кроме военных их еще никто никогда не видел», сообщают СМИ. В посвященном БПЛА сюжете программы «Вести недели» канала «Россия 1» показали применявшийся в Сирии «Орион» в пустынном камуфляже. Судя по числу звезд на борту, демонстрирующему количество боевых вылетов, «Орион» совершил 17 вылетов в Сирии с применением оружия, 20 разведывательных и один в иных целях. Звезды отмечены буквой «Р», если вылет был разведывательным, «Б» – с нанесением ударов по наземным целям, «П» – на поиск или подсветку целей, передает РИА «Новости». Комментируя видео боевой работы беспилотника в Сирии, Тюгай пояснил: «Сейчас он ведет разведку, погодные условия очень сложные, вы видите, нижняя облачность». Полковник сообщил, что после того, как БПЛА «вышел на цель, он наводится на цель, наносит огневое поражение и в результате цель поражена». На «России 1» было показано уничтожение нескольких объектов террористов. В частности удар был нанесен по складу боеприпасов боевиков в ночных условиях, когда беспилотник искал цель с помощью тепловизионного канала своей оптико-локационной системы. В конце декабря Минобороны опубликовало календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами. О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников «Орион» между Минобороны и компанией «Кронштадт» стало известно на форуме «Армия-2020». В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса «Орион» был передан в апреле 2020 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разработке российских боевых беспилотников. В Грузии объявлено о «восстановлении производства боевой авиации» 22 февраля 2021, 11:23

Фото: Хизанишвили Давид/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров

До середины марта первый восстановленный собственными силами самолет Су-25 будет поднят в воздух, заявил кандидат на пост министра обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в парламенте в связи с предстоящим утверждением на этот пост, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «В каждом следующем месяце будут осуществляться испытательные полеты еще одного восстановленного Су-25», – заявил Бурчуладзе. По его словам, «активно проводятся действия по восстановлению возможностей Грузии выпускать боевые самолеты». Кроме этого, как сообщил Бурчуладзе, в ближайшие два года парк боевой авиации Грузии пополнится как минимум шестью модернизированными вертолетами различных модификаций. Он сообщил, что закрытый после распада СССР Тбилисский авиазавод, основанный в Грузии в годы Великой Отечественной войны и выпускавший, в первую очередь, штурмовики Су, «восстановлен, возвращены компетентные работники». «Своими силами восстанавливаем авиацию», – сказал Бурчуладзе. Судя по всему, речь идет о восстановлении и капитальном ремонте самолетов, произведенных еще во времена СССР, а не о создании Грузией собственного полного цикла производства боевой авиации. Летом прошлого года тогда министр обороны, а ныне кандидат в премьер-министры Ираклий Гарибашвили заявлял, что Грузия имеет все ресурсы для того, чтобы восстанавливать, производить и продавать штурмовики Су-25. «У нас есть все технические, интеллектуальные и человеческие ресурсы для того, чтобы своими силами ремонтировать, восстанавливать, производить и продавать Су-25. В мире происходит много конфликтов, и страны выражают высокий интерес к такому типу самолетов с целью обороны. Кроме того, что наша страна может использовать эту возможность для оборонных целей, это может также стать коммерческим проектом», – считает он. Тогда же в интервью газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев заявил, что «производство Грузией самолета Су-25 в прежнем облике и с массой комплектующих, которые есть только у России, невозможно». «Когда речь идет о высокотехнологичном производстве, как правило, вынос производства на чужие территории не практикуется. Исходя из этого мы понимаем, что Грузия не имела и не имеет собственных компетенций по разработке летательных аппаратов, авиационных двигателей и комплектующих. Поэтому говорить о создании авиапродукции в данном случае затруднительно», – рассказал Пантелеев. Эксперт напомнил, что в свое время Тбилисский авиазавод выступал в качестве площадки для финальной сборки авиатехники, получая комплектующие с предприятий, расположенных в других республиках бывшего СССР. В бундестаге ФРГ решили поднять вопрос водной блокады Крыма Украиной 22 февраля 2021, 08:28

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал средневековыми методами осады устроенную Украиной водную блокаду Крыма и заявил о намерении поднять данный вопрос в стенах немецкого парламента. По его словам, прекращение подачи пресной воды на территорию Крыма – это какие-то средневековые методы осады. «Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов», – цитирует РИА «Новости» Гердта. Он также отметил, что попросит правительство ФРГ оценить эффективность немецких инвестиций в развитие демократического общества в украинском государстве Как подчеркнул депутат, вызывает удивление, что демократическое, толерантное и человеколюбивое западное общество до сих пор молчит по вопросу водной блокады крымского региона. «Если мы уберем политический контекст и представим, где логика Украины. Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход», – добавил Гердт. Кроме того, он считает, что власти Украины ведут себя по отношению к своим гражданам, СМИ и бизнесу так же, как поступали власти в гитлеровской Германии в 30-е годы прошлого века. «Закрытие каналов на своей территории, введение санкций беспрецедентных в отношении граждан Украины, отжим бизнеса – очень сильно похоже на то, что делали нацисты в 30-е годы в Германии с неугодными», – сказал депутат. По его словам, если не называть вещи своими именами, можно потерять контроль над процессами. «Сейчас не время отмалчиваться и не время для политкорректных высказываний дипломатических. Надо называть вещи своими именами, иначе мы потеряем контроль над процессами», – заключил депутат. В минувшую субботу глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что страны Запада и международные организации должны публично озвучить свою позицию по организованной Киевом водной блокаде Крыма. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что инициирует обращение в ГП России о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида в отношении организаторов водной блокады полуострова. Он также заявил, что Крым не нуждается в поставках воды с Украины, а Северо-Крымский канал уже пришел в негодность. 17 февраля так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что «максимально исключает попадание воды» в Крым. По его словам, «позиция представительства и управления канала однозначна – никакой воды в Крым к деоккупации». Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале. Выяснилось, жители каких стран видят в России будущую сверхдержаву 22 февраля 2021, 12:33

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Более 40% жителей Земли считают, что к 2030 году Россия станет сверхдержавой, также сверхдержавами, по мнению людей, могут быть Китай и США, свидетельствуют результаты исследования международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International. «Понятие сверхдержавы трактуется гражданами различных стран и регионов совершенно по-разному, но, тем не менее, тройка лидеров сохранилась - Китай, США и Россия», – рассказал вице-президент Gallup International, президент «Ромир» Андрей Милехин, сообщает РИА «Новости». Большего всего опрошенных в мире (59%) считают, что в 2030 году сверхдержавой будет Китай, 25% респондентов эту точку зрения не поддерживают. 56% опрошенных назвали будущей сверхдержавой США, 28% с этим не согласны. «Россия оказалась на третьем месте (43%). В 2030 году нашу страну видят сверхдержавой жители Сербии (78%), Армении (76%), Киргизии (75%), Колумбии (67%), Эквадора и Северной Македонии (по 65%)», – говорится в сообщении. Согласно исследованию, больше остальных в удержание Россией статуса сверхдержавы верят жители Латинской Америки, Ближнего Востока и европейских стран, которые не входят в Евросоюз. Что касается россиян, то лишь треть верит в то, что в 2030 году Россия будет сверхдержавой, но также жители страны не считают, что статус останется за США, в этом их поддерживают жители Африки и Западной Азии. Помимо этого, 32% опрошенных считают, что сверхдержавой в 2030 году будет Евросоюз, однако 46% респондентов с этим не согласны. В свою очередь 31% считают будущей сверхдержавой Японию (не согласны с этим 48%), 25% - Великобританию (не согласны - 55%), 16% - Индию (не согласны - 63%). Исследование проходило в ноябре-декабре, в рамках проекта было изучено мнение более 42 тыс. человек в 45 странах мира. Ранее сообщалось, что почти половина опрошенных россиян (48%) считают, что отношения между основными мировыми державами после пандемии обострятся, столько же считают, что мир серьезно изменится. США пригрозили ответить на приписываемые России кибератаки «не только санкциями» 21 февраля 2021, 19:31 Текст: Ксения Панькова

США могут ответить на якобы совершенные Россией кибератаки на американскую инфраструктуру в течение нескольких недель, причем не только санкциями, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Во-первых, мы попросили наше разведывательное сообщество провести дальнейшую работу по определению [причастных и] масштаба ущерба. Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов – видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», – сказал он в интервью телеканалуCBS, передает ТАСС. Салливан также рассказал, что президент США Джо Байден готов к переговорам с Ираном по ограничению ядерной программы исламской республики. «Президент США намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия. Он верит, что усердная, проницательная дипломатия является наилучшим средством для этого», – заявил он. По его словам, Байден готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как США может вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы. «Это предложение в силе», – добавил помощник. Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект». До этого Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям. Политолог Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что США при Байдене будут «максимально приближать к себе идеологических союзников и максимально давить всех остальных». Напомним, команда Байдена не исключает введения новых санкций против Москвы из-за приписываемых России хакерских атак на американские госведомства. Кремль неоднократно решительно отвергал обвинения в кибератаках против госструктур США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему между Россией и Западом началась дипломатическая война. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине футбольный тренер получил желтую карточку из-за языкового скандала 21 февраля 2021, 20:57 Текст: Ксения Панькова

На Украине во время футбольного матча главный тренер команды «Львов» Виталий Шумский получил желтую карточку после требования к арбитру говорить на украинском. Инцидент произошел во время встречи 15-го тура УПЛ Львов – Колос. Шумский после перепалки с 4-м арбитром получил желтую карточку от главного арбитра Виктора Копиевского, сообщает «Футбол 24». После матча Шумский объяснил в эфире ТК Футбол, что во время диалога с резервным судьей Николаем Кривоносом попросил арбитра разговаривать с ним на украинском языке. По словам Шумского, арбитр не прислушался к просьбе наставника, а взамен сказал главному судье – показать тренеру желтую карточку. Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180 – 242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Boeing посоветовала приостановить полеты лайнеров серии 777 22 февраля 2021, 06:59

Фото: Al Jazeera English/Youtube

Текст: Антон Антонов

После инцидента в США рекомендуется приостановить полеты самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000, сообщила компания Boeing. В компании заявили, что в период расследования Национального совета по безопасности на транспорте США рекомендуется «приостановить работы с 69 выполняющими полеты и 59 находящимися на хранении» самолетами, пока Федеральное управление гражданской авиации США «не определит подходящий протокол проверки». Boeing поддержала решения властей Японии и США приостановить полеты указанных лайнеров, передает ТАСС. Напомним, глава Федерального управления гражданской авиации США Стив Диксон потребовал немедленно начать проверку самолетов Boeing 777 после того, как от одного из них в полете отвалилась обшивка. Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии уведомило местные авиакомпании о прекращении использования лайнеров Boeing 777. Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2» 22 февраля 2021, 13:11

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба призвали президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения строительства «Северного потока – 2». Они заявили, что Россия использует вопрос энергоснабжения в качестве мощного орудия на международной арене. По мнению министров, Москва находится в «опасной близости» к окончательной реализации «Северного потока – 2», поскольку ей «позволили зайти слишком далеко» в этом, несмотря на предупреждения Украины и Польши, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico Они подчеркнули, что проект газопровода укрепит контроль России над поставками газа в Европу и к тому же убедит украинскую общественность в том, что Запад не заботится о собственных принципах или безопасности. «Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения проекта», – говорится в тексте. Рау и Кулеба также выразили уверенность, что позиция Вашингтона «критически важна в вопросе реализации проекта, даже на фоне позиции Германии, выражающей ему содействие». Ранее немецкие СМИ рассказали о дилемме Байдена из-за «Северного потока – 2». Немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что Вашингтон хотел бы вернуться к тесному сотрудничеству с Германией, однако этому мешают разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Издание Handelsblatt отмечает, что Вашингтон в качестве компромисса рассматривает возможность временного отключения газопровода, если транзит российского газа через Украину будет ограничен. Такое предложение, утверждает издание, должно поступить от Берлина. Между тем Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пекин потребовал от США не лезть их вилкой в китайскую тарелку 22 февраля 2021, 04:23

Фото: МИД России/«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

В последние несколько лет отношения Китая и США отклонились от нормального пути, заявил глава китайского МИДа Ван И. Он заявил, что отношения двух стран «столкнулись с самыми серьезными трудностями с момента установления» дипломатических связей. Как заявил министр, «ключевой причиной этого стало то, что предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него». В связи с этим Белый дом «предпринял ряд шагов», чтобы «оказать давление на Китай и сдержать его, что оказало неизмеримый ущерб для двусторонних отношений», сказал Ван И. Министр отметил, что администрация Джозефа Байдена «проводит пересмотр и переоценку внешней политики» США. Пекин выразил надежду, что теперь Белый дом «будет следовать тенденциям времени и мира, откажется от предрассудков и неоправданных подозрений, а также предпримет шаги для того, чтобы вернуть политике в отношении Китая рациональность для обеспечения здорового и стабильного развития китайско-американских отношений», передает ТАСС. Ван И призвал США «перестать очернять Коммунистическую партию Китая и политическую систему КНР». Кроме того, от США требуют «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете». Ван И заявил, что «важно проявлять уважение и не вмешиваться во внутренние дела друг друга». По его словам, «это базовая норма международных отношений». «Джентльмен с хорошими манерами никогда не полезет своим ножом и вилкой в чужую тарелку», – сказал он. Китай не стремится бросить вызов США или пытаться заменить их на международной арене, сказал Ван И. Он также подчеркнул, что Китай преследует мирный путь развития и не будет предпринимать попыток экспортировать идеологию, оккупировать территорию других государств или свергать иностранные правительства. Напомним, Белый дом сообщил о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Байден заявил китайскому коллеге о «фундаментальной обеспокоенности» действиями Китая, затронул тему прав человека, Гонконга, Синьцзяна и острова Тайвань, а также обещал «практичное, ориентированное на результат» общение с китайской стороной, говорится в сообщении. Познер раскритиковал роль Сталина в истории России 21 февраля 2021, 18:23

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Телеведущий Владимир Познер, комментируя роль бывшего главы правительства СССР Иосифа Сталина в формировании России, заявил, что было бы гораздо лучше для страны, если бы не было революции 1917 года и советской власти. Познер ответил на своем сайте ответил на вопрос читателя о том, что не задумывался ли он над тем, что, если бы не было Сталина – не было бы и Советского Союза, и России. «Не Сталин создал СССР, а [бывший премьер СССР Владимир] Ленин, это раз», – ответил телеведущий. По его словам, «было бы гораздо лучше для России, если бы не было революции 1917 года и советской власти, чтобы Россия развивалась нормально, без крови, гражданской войны и репрессий». «К счастью, Россия – ее существование – не зависит от воли одного человека, но Сталин сделал очень много для ее разрушения», – добавил он. Ранее президент России Владимир Путин назвал «верхом цинизма» утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну.