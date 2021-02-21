Москвичам пообещали самую холодную ночь в году Синоптики рассказали о погоде в Москве Центру европейской части России пообещали скорое потепление 21 февраля 2021, 04:56 Текст: Наталья Ануфриева

Потепление до нулевых отметок ждет жителей центра европейской части России в конце следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Вильфанд сообщил, что «отклонение от нормы 23 февраля от 13 до 16 градусов, но затем все-таки приятное», ожидается повышение температуры, по разным данным это будет от нуля до минус пяти градусов, передает РИА «Новости». К концу недели в центральной России «столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке». Ранее москвичам пообещали самую холодную ночь в году.

Климатолог объяснил причину наступления аномальных холодов 18 февраля 2021, 19:08

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Чем слабее перепад температуры между экватором и полюсом, тем чаще могут устанавливаться такие холодные аномальные режимы, рассказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский. Он прокомментировал внезапное похолодание и обилие снега в Европейской части России, Европе и Америке. Исключительно холодная и снежная погода обрушилась на ряд стран и регионов, для которых она не слишком типична. Так, например, на Украине, как и во многих других европейских странах, были зафиксированы температурные минимумы за период более ста лет, ряд регионов США лишились тепла и электричества, а американский штат Техас из-за холода столкнулся даже с проблемой водоснабжения. Несколькими неделями ранее столица Испании Мадрид была засыпана сильнейшим снегопадом. Европейская часть России переживает необычные для последних лет морозы. «Обычной средней погоды не бывает. То есть средняя температура вычисляется за определенный период. Да, в последние годы реже встречались такие аномалии холодов, в основном была теплая погода, но ничего удивительного в том, что сейчас происходит, нет», – говорит Чернокульский. Он рассказывает, что есть работы, показывающие, что при текущих глобальных измененях климата аномальные холода в разных регионах могут учащаться. Это связывают с текущей обстановкой в Арктике. То есть когда в Арктике практически не останется льда, наступят очень теплые зимы, а пока там его порядка 40%, может наблюдаться так называемый полярный диполь – ученые его называют «холодный континент теплой Арктики». «Если уж говорить об аномальной погоде, то в Арктике, например, сейчас температура гораздо выше нормы. Да и средняя температура в любом регионе складывается из аномалий. То, что во время глобального потепления мы наблюдаем такие холода, тоже абсолютно нормально, ведь складывается общая температура во всем мире. Где-то теплее нормы, где-то холоднее», – объясняет собеседник. Климатолог рассказывает, что в этом году также развивается явление Ла-Нинья (холодная фаза тихоокеанского колебания) – Тихий океан в этом году холоднее, чем обычно, но это не значит, что мы можем попрощаться с глобальным потеплением. В среднем глобальная температура на планете все равно выше. «А аномальные холода в этих широтах только чаще могут приходить при глобальном потеплении. Меняются перепад, экватор, полюс. Полюс теплеет быстрее, чем экватор, в итоге этот перепад становится слабее. А чем слабее перепад температуры между экватором и полюсом, тем чаще могут устанавливаться такие холодные аномальные режимы. Причем достаточно длительные», – заключил Чернокульский. Ранее синоптики предупредили жителей российской столицы, что в течение выходных и праздничных дней в Москве будет наблюдаться «барическая пила» (резкие колебания атмосферного давления за определенный срок). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россиянка помогла живущим в США внукам справиться с аномальными холодами 19 февраля 2021, 09:33 Текст: Наталья Ануфриева

Гостившая у родственников россиянка помогла внукам, проживающим в США, спастись от аномальных холодов в Техасе. Россиянка по имени Лилия приехала в гости к родственникам в США, но задержалась из-за начавшейся пандемии коронавируса, а затем застала аномальные холода в Техасе, передает канал «360». «Воду [из батарей] слили вовремя – система отопления не перемерзла. Большинство не знает, что воду нужно было сливать», – рассказала женщина. Она также отметила, что в американских магазинах не продают одежду, предназначенную для таких суровых морозов, однако ее семье повезло, так как они ездили в горы и имели необходимые вещи. Кроме того, россиянка вязала теплые свитера своим внукам. «Спасло то, что жила в России», – считает Лилия. Напомним, беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 38 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина. После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения. Научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД причину наступления аномальных холодов. Россиян предупредили об аномальных морозах 20 февраля 2021, 15:35 Текст: Абдулла Шакиров

Жителей Центрального федерального округа (ЦФО) ожидают перепады температур до плюсовых значений и аномальные морозы на 7–12 градусов ниже климатической нормы, рассказали в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «С 21 по 23 февраля ожидается резкий перепад температур. С 22 февраля Воронежская область попадет под влияние циклона, пройдет мокрый снег, а днем местами даже снег с дождем, ожидаем гололед, налипание мокрого снега, ночью еще 3–8 градусов мороза, но днем уже от 0 до 2 градусов», – передает ТАСС сообщение дежурного синоптика Воронежского областного гидрометеоцентра Светланы Перовой. Аналогичная ситуация ожидается в Орловской, Смоленской, Курской и Калужской областях. Также в ближайшие дни в большинстве регионов ЦФО прогнозируются небольшие осадки в виде снега, местами с дождем, гололед и усиление порывов ветра. Начиная с 23 февраля в округ вновь вернутся аномальные морозы. Как отмечается в сообщении, в Костромской области объявлен режим повышенной готовности из-за понижения температуры до минус 36 градусов, а в Ярославской области к среде ночные температуры установятся на отметке минус 35 градусов. Тем временем в Рязанской области 20 февраля в ряде районов полностью или частично отменили занятия для школьников. Ранее климатолог объяснил причину наступления аномальных холодов в европейской части России. В МЧС предупредили о возможных ЧС из-за сильных морозов в Подмосковье, Тверской, Калужской и Тульской областях. Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды 19 февраля 2021, 08:18

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Дорожники впервые с момента завершения строительства перекрыли движение по Крымскому мосту из-за снегопада, сообщил замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко. Лукашенко в эфире «Радио Крым» сообщил, что «в связи с обильным выпадением осадков, которые в настоящее время идут, идет налипание мокрого снега, ФКУ Упрдор «Тамань» принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна», передает ТАСС. Крымский мост – самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Ранее сильные дожди со снегом прогнозировали в Краснодарском крае, Волгоградской области и Крыму. Крымскую трассу «Таврида» закрыли от Керчи до Симферополя 19 февраля 2021, 21:41 Текст: Вера Басилая

Ограниченное в пятницу из-за снегопада движение автомобилей по трассе «Таврида» от Керчи до Симферополя закрыли как минимум до утра субботы, для расчистки дороги привлекли бронетранспортер, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «Сейчас сильный ветер боковой не дает быстро убрать снег. Только убрали, через час опять надуло, сметает снег с полей. Температура – минус четыре. Сказать оперативный прогноз пока невозможно, движение по трассе будет ограничено до утра. Сейчас на трассе остаются фуры, которые стоят в сторону Симферополя. Команда дана обойти всех без исключения, с каждым водителем переговорить, кому какая помощь нужна. Легковой транспорт размещен в городе Керчи, людям будут предоставлены гостиницы», – приводит слова Аксенова ТАСС. По его словам, жителей Керчи пропускают на въезд в Крым со стороны Крымского моста, но для других автомобилистов проезд на полуостров по-прежнему закрыт. Сложности с выездом на трассу сохраняются в Ленинском, Кировском и Белогорском районах. В течение двух часов планируется создать коридор для движения транспорта, находящегося на трассе «Таврида», в сторону Симферополя. При этом Аксенов вновь призвал всех водителей воздержаться от поездок по дорогам полуострова. Задействована техника Минобороны, Росгвардии и бронетранспортер предприятия «Черноморнефтегаз», рассказал Аксенов. «Подрядчик, ответственный за уборку дороги от снега, не справился с данной ситуацией. Повторно на завтра я готовлю обращение в федеральные органы власти, чьим решением был выбран подрядчик. К сожалению, количество комбинированных дорожных машин [недостаточное], вместо 24 мы видим только десять. Хотя подрядчик рассказывает о 24, но найти их не можем», – сообщил глава Крыма. Ранее сообщалось, что временно была закрыта часть крымской трассы из-за ухудшения погодных условий. Напомним, что Минобороны, Росгвардию и МЧС привлекли к расчистке «Тавриды» от снега в Крыму, где из-за ночного снегопада образовался транспортный затор. Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды. Позднее в МЧС рассказали, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновили по направлению из Крыма на Кубань. На подъезде к Крымскому мосту скопилось 80 автомобилей, развернут пункт обогрева. Жители Техаса столкнулись с проблемами с водопроводной водой из-за холодов 18 февраля 2021, 11:44 Текст: Дмитрий Зубарев

Миллионы жителей американского штата Техас, пострадавшего от аномальных холодов и непогоды, столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения, сообщает телеканал NBC. Согласно заявлению главы техасской комиссии по качеству окружающей среды Тоби Бейкера, 264 тыс. человек остались из-за непогоды без водопроводной воды. Почти 7 млн жителей штата получили уведомление о том, что из-за проблем с водоснабжением и качеством очистки воды ее перед использованием необходимо прокипятить, передает РИА «Новости». Однако некоторые жители не способны это сделать, поскольку испытывают проблемы с электроснабжением. По последним данным, без электричества остаются более 1 млнпользователей в Техасе, а также более 183 тыс. в штате Миссисипи, почти 120 тыс. в Орегоне и свыше 116 тыс. в Луизиане. Ранее сообщалось, что число жертв аномальных холодов в ряде американских штатов увеличилось до 29 человек. Наибольшая часть погибших приходится на Техас, также есть жертвы в Северной Каролине, Оклахоме, Кентукки, Теннесси и Луизиане. В результате стихии в Техасе вышли из строя половина ветряных энергетических установок, приостановили работу крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы и автопроизводители. В воскресенье вечером президент США Джо Байден по просьбе губернатора Техаса Грега Эбботта объявил в штате режим чрезвычайной ситуации на федеральном уровне. Эта мера позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях приступить к оказанию прямой помощи пострадавшему региону. Ранее сообщалось, что беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 25 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина. Жертвами аномальных холодов в США стали почти 50 человек 19 февраля 2021, 17:03 Текст: Елизавета Булкина

В США почти 50 человек погибли в результате аномальных холодов и снежной погоды, сообщило издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты. В воскресенье, по данным газеты, в Соединенных Штатах погибли не менее 47 человек, из них 30 – в Техасе, передает РИА «Новости». Издание учитывало случаи смерти от погодных условий или с подозрением на смерть по этой причине. При этом реальное число жертв «несомненно выше», отмечает Washington Post. Некоторые погибли от отравления угарным газом в попытке согреться, другие – от гипотермии или в ДТП. Личности большинства погибших все еще не установлены. Беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 25 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина. После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения В четверг число жителей Техаса без электричества сократилось до 537,8 тыс. человек, В Миссисипи, Луизиане, Орегоне и Кентукки без света сидят порядка 490 тыс. граждан. Почти 7 млн жителей Техаса рекомендовано кипятить воду перед употреблением, неисправности поставщиков воды затронули порядка 263 тыс. человек. Москвичам пообещали мороз на 23 февраля 19 февраля 2021, 23:47 Текст: Евгения Шестак

В начале следующей недели в Москве ожидается морозная погода на 10-13 градусов ниже нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В выходные температурный фон будет на 4-5 градусов ниже нормы, все-таки не экстремальный холод. Но в понедельник очередное понижение температуры, которое особенно будет выражено днем – будет минус 12-14 градусов, по области – до минус 17 градусов. Во вторник тоже холодная погода с температурой на 10-13 градусов ниже нормы», – цитирует ТАСС Вильфанд. По его словам, ночная температура в начале недели будет в диапазоне 21-26 градусов мороза. Ранее научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова, климатолог Александр Чернокульский объяснил, что холодные аномальные режимы зависят от перепада температуры между экватором и полюсом. Исключительно холодная и снежная погода обрушилась на ряд стран и регионов, для которых она не слишком типична. Так, например, на Украине, как и во многих других европейских странах, были зафиксированы температурные минимумы за период более ста лет, ряд регионов США лишились тепла и электричества, а американский штат Техас из-за холода столкнулся даже с проблемой водоснабжения. Несколькими неделями ранее столица Испании Мадрид была засыпана сильнейшим снегопадом. Европейская часть России переживает необычные для последних лет морозы. Москвичам пообещали самую холодную ночь в году 20 февраля 2021, 19:10 Текст: Елизавета Булкина

Ночь на 23 февраля может стать самой холодной в Москве в этом году, температура в столице может опуститься до -27 градусов, а атмосферное давление будет на 20 единиц выше нормы, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В выходные дни в честь Дня защитника Отечества в Москве будет постепенно холодать. В воскресенье утром будет порядка минус 13–15 градусов, днем ожидается минус 8–10. «Погода будет облачная, небольшой снежок днем пройдет. Выпадет 1–2 сантиметра снега, не более того. В ночь на 22-е число мы останемся в зоне фронта с небольшим снежком. Температура воздуха в Москве минимальная минус 15 – минус 17, по области до минус 20», – передает слова специалиста РИА «Новости».



Дневная температура станет чуть ниже, минус 14–16 в Москве и минус 12–17 по области, уточнила Позднякова.



«Самым холодным днем будет 23 февраля, мы будем практически в центре антициклона, атмосферное давление будет очень высоким – больше чем на 20 единиц выше нормы. Существенных осадков 23-го числа не будет, но за счет того, что ночь будет малооблачной, температура будет понижаться, мы ждем, что это будет очень холодная ночь в Москве, не исключено, что она даже будет самой холодной в этом году – минус 25 – минус 27 градусов», – рассказала синоптик. Дневная температура останется на уровне минус 14–16 градусов. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жители Москвы на праздники могут столкнуться с резкими скачками атмосферного давления, это может сказаться на метеозависимых людях. Климатолог дал прогноз погоды на 2021 год 20 февраля 2021, 12:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Этот год будет холоднее, чем 2020-й, а 2022 год, скорее всего, снова будет теплым, сообщил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. «Уже понятно, что 2021 год будет не жарче, а холоднее 2020 года. Потому что в настоящее время развивается так называемое Ла-Нинья в Тихом океане, и, соответственно, происходит как бы всасывание тепла в океан из атмосферы», – цитирует ТАСС Кокорина. По его словам, 2022 год, скорее всего, будет снова теплым. Ла-Нинья связана с широкомасштабным охлаждением поверхности океана в экваториальной части Тихого океана в сочетании с изменениями тропической циркуляции атмосферы, а именно ветра, давления и осадков. Обычно она оказывает противоположное воздействие на погоду и климат по отношению к Эль-Ниньо, которое является теплой фазой так называемого Эль-Ниньо/Южного колебания (ЭНЮК). Ранее погоду в 2020 году признали аномальной. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Часть крымской трассы «Таврида» временно закрыли 19 февраля 2021, 16:27 Текст: Вера Басилая

Крымская федеральная трасса «Таврида» из-за снежного циклона временно закрыта на участке от Керчи до Белогорска, при ухудшении погоды полностью закроют участок от Симферополя, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов. «В связи с ухудшением погодных условий надвигающегося циклона, принято решение с 15.30 закрыть участок трассы «Таврида» от Белогорска до Керчи для автомобильного транспорта. Затем поэтапно будет закрываться участок от Симферополя до Белогорска», – передает РИА «Новости» слова Кабанова. По его словам, пока будет позволять погода, автомобилисты, следующие до Белогорска, смогут проехать по трассе, но в случае ухудшения ситуации участок от Симферополя полностью придется закрыть. По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с. С 19-21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин. Автомобилистов призвали исключить движение по трассе «Таврида», через Ангарский, Грушевский перевал, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности. Ранее сообщалось, что минобороны, Росгвардию и МЧС привлекли к расчистке «Тавриды» от снега в Крыму, где из-за ночного снегопада образовался транспортный затор. Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды. Позднее в МЧС рассказали, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновили по направлению из Крыма на Кубань. На подъезде к Крымскому мосту скопилось 80 автомобилей, развернут пункт обогрева. Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 февраля 2021, 06:32 Текст: Наталья Ануфриева

Облачная погода с небольшим снегом и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, сообщают синоптики. Днем в Москве ожидается до 10 градусов мороза, ночью – до 15 градусов ниже нуля, передает ТАСС. В Подмосковье днем температура опустится до минус 13 градусов мороза, ночью ожидаются заморозки до 18 градусов, местами до 23 градусов. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 13.00 мск 21 февраля. В Подмосковье синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности в связи с аномально низкой температурой в период до 21.00 мск 20 февраля. Скорость западного ветра не превысит 7 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 756 мм ртутного столба. Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 февраля 2021, 06:19 Текст: Антон Антонов

Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в Москве, сообщают синоптики. Днем в Москве прогнозируют от 12 до 14 градусов мороза, ночью столбики термометров опустятся до отметки 24 градуса ниже нуля. В Подмосковье температура будет колебаться от минус 12 до минус 17 градусов, в ночные часы – от 22 до 27 градусов мороза, передает ТАСС. По области до 12.00 мск пятницы объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномально низких температур – на 7–12 градусов ниже нормы. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 12.00 мск 19 февраля. Скорость северного ветра не превысит в четверг 10 м/с. Атмосферное давление составит в регионе 753 мм ртутного столба. Сильный ветер снес крышу здания детского сада в Хабаровском крае 20 февраля 2021, 07:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело было заведено после срыва крыши здания детского сада в городе Советская Гавань во время прохождения циклона, установлено, что при строительстве не были выполнены требования безопасности, сообщает прокуратура Хабаровского края. Советско-Гаванская городская прокуратура провела проверку в связи с разрушением кровли крыши здания МБДОУ детский сад № 11 при прохождении циклона на побережье Татарского пролива 16 февраля. Установлено, что при работе по реконструкции крыши допущены нарушения требований строительных норм и правил, которые создают реальную угрозу жизни и здоровью детей. «Городской прокурор направил материалы прокурорской проверки в органы следствия. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по пункту «б» части. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности)», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства. Штормовым ветром в разгар стихии сразу в нескольких районах повредило, а местами сорвало кровли со зданий. В Советско-Гаванском, Ванинском, Нанайском районах требуется отремонтировать 45 строений. Решением врио губернатора края Михаила Дегтярева введен режим ЧС межмуниципального характера на территории Комсомольского, Нанайского, Ванинского и Советско-Гаванского районов. Глава региона заявлял, что в регионе возможны «кадровые решения» из-за последствий циклона. Напомним, в мае 2020 года в Екатеринбурге трое человек скончались от травм, полученных из-за шквалистого штормового ветра, доходившего до 28 метров в секунду. Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 февраля 2021, 06:07 Текст: Наталья Ануфриева

Облачная погода, снег и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщают синоптики. Днем в столице от пяти до семи градусов мороза, ночью похолодает до минус 15 градусов, передает ТАСС. По области температура днем опустится до восьми градусов мороза, ночью ожидается 13-18 градусов ниже нуля. Южный ветер в Московском регионе не превысит 10 м/с. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 11.00 мск понедельника. Атмосферное давление в регионе составит 754 мм ртутного столба.