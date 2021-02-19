Спаниель Макс первым из питомцев получил «орден Британии для животных»

Английский спрингер-спаниель по кличке Макс стал первым питомцем, который удостоился медали «За заслуги», аналога ордена Британской империи для животных. Пес помог собрать для благотворительных организаций около 300 тыс. фунтов стерлингов, сообщает благотворительная ветеринарная организация PDSA, учредившая награду.

«Английский спрингер-спаниель Макс в феврале 2021 года получил медаль «За заслуги» от PDSA за утешение и поддержку тысяч людей по всему миру. Медаль PDSA «За заслуги» считается орденом Британской империи для животных. Тринадцатилетний Макс – первый среди домашний животных, получивших награду с момента ее учреждения в 2014 году», – передает РИА «Новости».

Макс живет вместе с хозяином Керри Ирвингом в графстве Камбрия на северо-западе Англии. Ирвинг после ДТП не мог ходить, у него началась депрессия. Благодаря собаке, он стал вновь совершать прогулки и через некоторое время начал делиться фотографиями Макса в Facebook. Почитателей пса стало так много, что Ирвинг полностью посвятил ему свой аккаунт. Поклонники собаки забрасывали Ирвинга просьбами о встрече.

В 2016 году Макс стал сертифицированной собакой-терапевтом, что позволило ему «приезжать к людям в школы, больницы и хосписы». Как пишет организация «популярность спаниеля была настолько большой, что Керри начал организовывать прогулки для благотворительных целей, благодаря которым с ним могли встретиться большие группы людей». С 2017 года с Максом повстречались более 10 тысяч человек. Пес помог собрать для благотворительных организаций около 300 тысяч фунтов стерлингов. Во время пандемии за прогулками спаниеля через Facebook Live следили тысячи пользователей.

Организация отмечает, что «позитивное воздействие Макса на благополучие сотни тысяч человек по всему миру беспрецедентно», он «вдохновил многих людей в темные и тяжелые времена».