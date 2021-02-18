Роскомнадзор определил порядок ведения реестра иностранных сайтов-нарушителей свободы СМИ

Роскомнадзор определил, как вести реестр сайтов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод российских граждан, гарантирующих, в том числе, свободу массовой информации, и состава содержащейся в нем информации.

Напомним, по согласно закону, который вступил в силу в январе, владелец интернет-ресурса может быть признан причастным к нарушениям прав и свобод человека, если ограничил распространение общественно значимой информации на территории России, в том числе материалов зарегистрированных СМИ, по признакам национальности, языка, происхождения, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами санкций в отношении России, ее граждан или юрлиц.

Решение о признании сайта нарушителем принимает Генпрокуратура по согласованию с МИД. Такие сайты вносятся Роскомнадзором в реестр нарушителей, а владельцу направляет требование прекратить нарушения. При неисполнении требования может вводиться ограничение доступа к ресурсу, передает РИА «Новости».



В соответствии с законом Роскомнадзор должен определить порядок ведения такого реестра. В проекте приказа, разработанном ведомством, говорится, что включение владельцев в реестр осуществляется на основании решения, которое принимается генеральным прокурором или его заместителями по согласованию с МИДом. Данное решение незамедлительно направляется в Роскомнадзор, в течение суток с момента поступления решения в реестре формируется соответствующая запись.

В реестр вносятся данные о владельце ресурса и хостинг-провайдере, а также сведения, связанные с организацией взаимодействия Роскомнадзора с владельцем ресурса и хостинг-провайдером, в том числе о дате и времени направления им требования о необходимости прекращения нарушения. Также в реестр включаются сведения о принятии мер по полному или частичному ограничению доступа к ресурсу, нарушившему закон.



В случае отмены решения о признании владельца ресурса нарушителем Генпрокуратура направляет в Роскомнадзор уведомление, после чего в течение суток Роскомнадзор исключает информацию о владельце ресурса из реестра. При этом в реестре сохраняется персонифицированная история изменений записей с указанием даты и времени создания записей, изменения их состояния и исключения.

Напомним, президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах.

Закон распространится в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИДом отменяет решение о мерах.

Также законом предусмотрена возможность блокировки, замедление трафика и административные штрафы.