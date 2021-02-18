В Думе оценили перспективы внедрения четырехдневной рабочей недели

Идея о четырехдневной рабочей неделе не похоронена, переход к ней при сохранении или увеличении оплаты труда – магистральный путь, однако сегодня на первый план выходят другие задачи по защите интересов работников, заявил первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Могу сказать, что, безусловно, эта идея (о четырехдневной рабочей неделе) не похоронена, магистральный путь развития человечества – это сокращение необходимого рабочего времени», – передает РИА «Новости» ответ Исаева на соответствующий вопрос.

Первый зампред фракции отметил, что в свое время фантастикой казался и восьмичасовой рабочий день, и переход на пятидневку.

«Поэтому перспектива развития человечества – это сокращение необходимого количества рабочего времени. Поэтому переход к четырехдневной рабочей неделе при сохранении или даже увеличении оплаты, я хочу это подчеркнуть, безусловно, магистральный путь, и мы будем двигаться в этом направлении. Естественно, что пандемия с временным локдауном, с сокращением производств, сейчас, в данный момент, делает ну не очень своевременным подобный разговор... Естественно, начать говорить о том, что четырехдневная рабочая неделя - это ваше светлое будущее, было бы, наверно, не очень актуально звучало бы. Стратегически, с моей точки зрения, эта задача сохраняется, но мы реалисты, и мы понимаем, что сейчас, на сегодняшний день на первый план выходят другие задачи по защите законных прав и интересов работников», – заключил Исаев.

Депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесли в четверг в Госдуму законопроект о совершенствовании сферы занятости населения, предусматривающий создание единой цифровой платформы вакансий и дистанционный формат поиска работы.

«Да, безусловно, мы хотели бы принять до конца созыва, эта сессия последняя в нашем созыве, данный законопроект. Но, во-первых, он потребует серьезного обсуждения. Партия «Единая Россия» предполагает организовать обсуждения этого законопроекта в субъектах Федерации так же, как мы организовывали обсуждения Трудового кодекса», – сказал Исаев.

Он пояснил, что ко второму чтению предстоит вносить большое количество поправок. Кроме того, перед первым и вторым чтениями законопроект будет направлен в регионы и ведомства на месяц для обсуждения.