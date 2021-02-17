Несколько учеников в Благовещенске одновременно потеряли сознание

В одной из гимназий Благовещенска трое школьников потеряли сознание, профильные управления мэрии города выясняют причины произошедшего, заявил мэр Олег Имамеев.

«ЧП в гимназии по ул. Фрунзе, 71. По неизвестной пока причине трое детей потеряли сознание. На месте работают сотрудники администрации, экстренные службы, правоохранительные органы. Причина происшествия устанавливается», – сообщил Имамеев в соцсетях, передает ТАСС.

В пресс-службе мэрии добавили, что всем троим ученикам стало плохо во время мероприятия в актовом зале, там им экстренно оказали медицинскую помощь. Из-за внештатной ситуации детей отправили по домам.

Следственное управление СК по региону сообщило на своем сайте, что по факту происшествия проводится доследственная проверка. «По предварительным данным, один из учащихся распылил средство, предназначенное для необходимой обороны с раздражающим веществом», – отмечается в сообщении.

Следователи намерены оценить соблюдение требований безопасности при оказании образовательных услуг в школе, после проверки будет принято процессуальное решение.

В октябре 2020 года госпитализировали 13 школьников, которые потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в Великих Луках. Позже в больницу обратился еще один ребенок с головокружением. Один из детей, после того как пришел в себя в больнице, рассказал, что до обморока его «ноги стали тяжелые и в глазах потемнело». На данный момент, исходя из результатов анализов, удалось исключить наркотическое отравление.

Директор школы в Великих Луках Наталья Демиховская, комментируя инцидент с госпитализацией учеников с торжественной линейки, заявила, что школьники якобы не падали в обморок.

Власти Великих Лук предположили, что причиной падения в обморок учеников могло стать стечение обстоятельств.