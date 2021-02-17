Минсельхоз объяснил подорожание картофеля в России

Подорожание плодоовощной продукции в России является сезонным, с поступлением нового урожая цены начнут снижаться, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

«В настоящее время продолжается традиционный сезонный тренд на умеренное повышение цен в плодоовощной группе, что обусловлено увеличением доли импортной продукции. В частности, в настоящее время на рынок поступает молодой картофель из Египта и стран Средиземноморья, который существенно дороже отечественного. Коррекция цен на картофель ожидается с июня после начала поступления нового урожая», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Также в ведомстве добавили, что снизить цены на полке поможет выстраивание прямых поставок картофеля в торговые сети и исключение лишних звеньев в торговой цепочке. В этих целях Минсельхоз России направил перечень региональных производителей в АКОРТ и Минпромторг России.

Отмечается, что картофеля в России будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности страны, а рост цен во многом связан с конкуренцией ритейла за крупнокалиберную продукцию.

«В прошлом году урожай картофеля в России составил 19,577 млн тонн (по итогам 2019 года – 22,073 млн тонн), что с учетом импортных поставок позволит полностью удовлетворить внутренние потребности страны», – сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем, на ценовую динамику в прошлом году оказали влияние определенное сокращение производства из-за неблагоприятных погодных условий, а также увеличение в урожае доли мелкого картофеля, добавили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что картофель и морковь в России подорожали в рознице с начала года более чем на треть. Причиной стала погода и плохой урожай: а также сокращение объема посадок из-за профицита 2019 года.

Напомним, в декабре президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты. Позже президент на совещании с правительством раскритиковал министерства за рост цен на основные продукты. Позднее производители в регионах согласились снизи