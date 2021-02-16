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Политолог объяснил мотивы немецких противников газопровода «Северный поток-2»
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«В будущем «Северный поток-2» можно использовать для поставок экологически чистого водородного топлива. Но для «Зеленых» важнее оказалось выталкивание России из Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя реакцию зелено-либеральной оппозиции на заявление министра энергетики ФРГ о потенциале сотрудничества с Россией по водороду.
«Идеология, которой движимы немецкие «Зеленые» и либералы – это по сути фундаментализм, который не предполагает никакого компромисса, равновесия интересов или диалога. Только конфронтация – в том числе, конфронтация с «антидемократической» Россией», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
Эксперт полагает, что на «зеленую» оппозицию в Бундестаге не подействует довод министра энергетики и экономики ФРГ Петера Альтмайера – о том, что «озеленение» экономики Евросоюза (точнее, перевод ее на экологически чистые виды топлива) возможно в кооперации с Россией. Альтмайер указал перспективу закупок российского водорода, одного из самых безвредных видов топлива.
«В будущем, когда Европе не понадобиться столько газа из-за перехода на более чистую энергетику, трубопровод «Северный поток-2» можно будет использовать для транспортировки водородного топлива из России», – пояснил Рар. Но «Зеленые» игнорируют этот, перспективный с точки зрения охраны природы проект и продолжают требовать ввести санкции против «Северного потока-2» («СП-2» или Nord Stream), констатировал немецкий эксперт.
На сей раз либералы и политических экологи объясняют свои антироссийские требования протестом против «жесткого разгона акций» сторонников Алексея Навального. «Это газопровод Путина и его не следует достраивать», – заявил сопредседатель партии «зеленых» Роберт Хабек. Линия, которую ведет немецкая оппозиция, поддерживает соседняя Франция. В администрации Эммануэля Макрона ранее призвали Берлин отказаться от проекта «СП-2» из-за ситуации вокруг Навального.
Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
Такие партии, как ХДС и СДПГ, которые придерживаются прагматичной позиции, понимают объективную выгоду от закупок российского газа сейчас и российского водородного топлива в будущем, отметил Рар. «Но партия «Зеленых» предлагает закупать водород, например, из Африки. Это явная политика выталкивания России из Европы, которая полностью соотносится с идеологией «Зеленых» – Россия, нарушающая все основы демократии, будет мешать и утверждению экологических ценностей», – считает Рар.
Эксперт не исключает, что на фоне коронавирусного кризиса и полной неспособности кабинета Ангелы Меркель с ним справиться партия «зеленых» победит на выборах в Бундестаг в сентябре этого года и назначит своего канцлера. «Тогда все руководство Германии займет идеологически жесткую позицию, и отношения с Россией могут быть резко испорчены, – прогнозирует Рар. – ФРГ займет ту же точку зрения, на что и Великобритания – с Россией фактически нет никакого диалога и сотрудничества, она воспринимается как чужая страна, с которой и разговаривать нечего».
Пока же от официального Берлина следует ожидать продолжения прежней линии поведения – Германия будет стараться завершить проект Nord Stream и одновременно сохранить отношения с США, полагает Рар. Напомним, что на прошлой неделе появились сообщения о переговорах Берлина и Вашингтона по поводу так называемой «грязной сделки» – закупок Германией американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на достройку «СП-2». Подготовка такой сделки, впрочем, официально опровергается немецкой стороной, а в Сенате США призвали президента Джо Байдена ввести очередные санкции против Nord Stream.
Добавим, что ранее газета ВЗГЛЯД подробно анализировала перспективы России как экспортера водородного топлива.
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Украинский дипломат заметил распад «клуба друзей против Путина»
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Бывший руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и дипломат Роман Бессмертный заявил, что в мире начался распад «клуба друзей против [президента России Владимира] Путина».
«Вспомните телефонный разговор Путина и новоизбранного президента США [Джо Байдена]. Буквально через неделю – продолжение действия договора СНВ-3 <...> и начало ни с того, ни с сего строительства «Северного потока», – цитирует Бессмертного «Спутник».
По его мнению, Россия в скором времени достроит газопровод «Северный поток – 2» и даже введет в эксплуатацию. Дипломат также высказался о предложениях остановить строительство этого проекта в случае, если Россия перестанет переводить транзитом газ через Украину.
«Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе», – сказал Бессмертный.
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
При этом в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на заявление минэкономики ФРГ сообщила, что Германия и США пока не ведут прямой диалог по вопросу газопровода «Северный поток – 2».
Гендиректор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» негативно сказываются на инвестиционном климате Германии, этот проект является мостом для сохранения российско-немецких отношений.
Еврокомиссия назвала условия централизованного заказа «Спутника V»
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Есть два предварительных условия централизованного заказа российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, российская сторона «должна сделать запрос, как и все другие лаборатории, в EMA». А для этого требуется «предоставить полный доступ на производственные площадки». Фон дер Ляйен подчеркнула, что «производство вакцин связано с рисками», в ЕС «должны убедиться» в высоком качестве производства и «что все под контролем», передает ТАСС со ссылкой на Echos.
Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС, которая была подана в конце января. В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта. При этом отдельные страны ЕС уже выразили интерес к российской вакцине или даже получили партии «Спутника V».
Эксперт: Немецкие спецслужбы работали с Навальным слишком демонстративно
Спецслужбы ФРГ не скрывали своего присутствия рядом с Навальным. Не исключено, что такая демонстративность была отвлекающим маневром. Возможно, с «берлинским пациентом» работала разведка совсем другой западной страны. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Михаил Аничкин, комментируя признание Берлина в том, что блогер Алексей Навальный находился под охраной спецслужб ФРГ.
«Силовые ведомства Германии слишком открыто опекали так называемого «берлинского пациента». Они блокировали прессу от контактов с блогером. Показательной была охрана не только Навального, но и членов его семьи, мест, где он лечился. Но это показательные действия. Что же касается закулисных действий, то рано делать выводы о том, какая из западных спецслужб работала с Навальным», – заявил президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Михаил Аничкин.
В любом случае, странно, когда государство так озабочено судьбой иностранного гражданина, добавил собеседник. «Здесь всегда есть определенные цели, надо смотреть, кому это выгодно. Необходимо анализировать всю информацию, включая дополнительные материалы, которые, возможно, будут еще попадать в прессу, – отметил Аничкин.
По его мнению, «нельзя недооценивать профессионализм спецслужб западных государств. Они не зря едят свой хлеб, остаются эффективным инструментом реализации идеологических и политических планов элит Запада». «Кроме того, не лучшим образом отразилась на имидже Навального массовая поддержка, которую он получил от представителей иностранного дипкорпуса во время заседаний суда – добавил эксперт. – Тут тоже все говорит о том, что состоялась демонстративная акция».
Ранее правительство ФРГ признало, что блогер Алексей Навальный с момента прибытия в Берлин и до возвращения в Москву находился под защитой немецких специальных служб. Эту информацию в пятницу обнародовала фракция «Альтернатива для Германии» в Бундестаге.
В частности, сообщается, что немецкие силовики дежурили на этаже возле палаты Навального в клинике Charite, в то время как полицейские дежурили по периметру больницы. 17 января Навального и его супругу отвезли на автомобиле с проблесковым маячком прямо к трапу самолета. Регистрацией пары на рейс в Москву, по данным СМИ, тоже занимались представители немецкой полиции.
Напомним, в августе Навальный из больницы в Омске был спецрейсом отправлен на лечение в берлинскую клинику. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», которое, однако, но не значилось в списках запрещенных. Эти данные якобы подтвердили лаборатории в Швеции и Франции. При этом ни одна из этих лабораторий не предоставила этих данных Москве, ссылаясь на их секретность.
При этом стало известно, что у немецкой разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству «Новичок». Глава российского МИД Сергей Лавров в начале февраля заявил, что действия немецких властей дают все основания считать ситуацию с отравлением Навального инсценировкой.
Немецкий министр указал противникам «Северного потока – 2» на выгоду России от «озеленения» экономики ЕС
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Министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не изменил позицию по проекту газопровода «Северный поток – 2», а постоянно ставить новые вопросы по проекту неверно.
«Моя позиция по «Северному потоку – 2» до сегодняшнего дня не изменилась. Было бы неверно постоянно ставить новые вопросы в адрес проекта. Поставки газа требуют долгосрочных безопасности и надежности», – заявил Альтмайер, передает РИА «Новости».
Он также отметил потенциал сотрудничества по водороду, который ФРГ планирует импортировать в будущем и рассчитывает закупать у России. Кроме того, Альтмайер отметил, что стратегия «озеленения» экономики ЕС также будет иметь эффект и для российской экономики.
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
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Эксперт дал прогноз о наказании Навальному по делу о клевете
«Как правило, суд выносит какое-то компромиссное решение между тем, что просит защита, и тем, что просит обвинение, оставаясь беспристрастным и объективным», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя итоги очередного заседания Бабушкинского суда по делу блогера Алексея Навального о клевете на ветерана.
«Не исключено, что итоговое наказание Навальному может быть немного снижено. Как известно, прокурор попросил почти максимальное наказание для подсудимого – штраф в 950 тыс. рублей, учитывая, что на момент совершения правонарушения уголовного наказания по статье о клевете предусмотрено не было. Но, как правило, суд выносит какое-то компромиссное решение между тем, что просит защита, и тем, что просит обвинение, оставаясь беспристрастным и объективным. Полагаю, что таким будет и наказание для Навального», – считает российский адвокат, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.
При этом собеседник отметил и вызывающее поведение Алексея Навального на всех заседаниях суда по делу о клевете на ветерана. «Теряюсь в догадках, что это было на самом деле – хитрый план или простое пренебрежение всеми принятыми нормами. Но если это был план, то точно рассчитанный не на нашу аудиторию, ведь для каждого жителя России ветераны – это святыня, такое поведение по отношению к ним неприемлемо», – подчеркнул адвокат.
«Если бы я был его адвокатом, то не посоветовал бы ему так себя вести. Но ведь Навальный сам себе на уме и хочет всем показать свою бескомпромиссность. А может быть, он просто не ожидал, что его действительно задержат и осудят, ведь либералам всегда все сходило с рук, они чувствовали себя неприкасаемыми. Но одно можно сказать точно – в том твите, из-за которого возбуждено это дело, человек сказал то, что хотел сказать, и имел в виду то, что имел в виду. Возразить, что его неправильно поняли или слова вырваны из контекста в данном случае невозможно», – заключил Аграновский.
Ранее гособвинение попросило признать Навального виновным по делу о клевете.
Напомним, минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны».
Навальному вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Но блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального.
Новому премьеру Италии предрекли особый статус на Западе
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«Марио Драги долгое время возглавлял Европейский центробанк и поэтому воспринимается как видный представитель наднациональной европейской бюрократии. Поэтому он теперь может претендовать на статус, по крайней мере, равный статусу Макрона», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Генри Сардарян, комментируя появление в Италии нового главы кабинета министров.
«До сих пор только об Эммануэле Макроне говорили как о новом представителе панъевропейских ценностей и коллективного Запада, который выйдет на первый план после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ», – напоминает декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук, представитель России в экспертном комитете ООН по государственному управлению Генри Сардарян.
«Все эксперты сходятся во мнении, что собственной геополитической стратегии у Драги нет. Также надо учесть, что министр иностранных дел Италии, представитель движения «5 звезд» Луиджи ди Майо сохранил свою должность. Но в любом случае, во внешней политике Италии теперь усилится трансатлантический вектор: Рим сблизится с Вашингтоном, смягчит тон в диалоге с Брюсселем, – считает Сардарян. – При этом каких-то резких изменений, смены риторики в отношениях с Москвой и Пекином от нового премьера ждать не стоит».
Что касается внутренней политики, то в первую очередь перед кабинетом Драги стоят задачи по улучшению социально-экономического положения Италии, значительно пострадавшей как от коронавируса, а также от преодоления последствий самой пандемии, отмечает Сардарян. «Драги – технократ, временная фигура, которая, как надеются в Риме, не будет вступать в партии и блоки. Драги заинтересован в том, чтобы новые выборы в парламент не проводились, он получил вотум доверия от текущего состава парламента Италии, в котором сохраняется коалиция «Пяти звезд» с демократами, сделав Марио Драги техническим премьером», – говорит профессор МГИМО.
Нынешний состав парламента Италии избран в 2018 году сроком на пять лет. «Если коалиции удастся улучшить социально-экономическую ситуацию в Италии и побороть последствия пандемии, Драги может надолго остаться техническим премьер-министром», – говорит Сардарян.
Напомним, бывший председатель Европейского центробанка Марио Драги возглавил новое правительство Италии и представил его состав президенту страны Серджо Маттарелле. В субботу новое правительство Италии было приведено к присяге. В понедельник президент России Владимир Путин поздравил Драги со вступлением в должность.
Иностранные дипломаты не пришли на суд по делу Навального
Представители зарубежных дипмиссий не явились в Бабушкинский районный суд Москвы, где утром возобновилось рассмотрение дела блогера Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, однако приехали иностранные СМИ, сообщили в пресс-службе суда.
В суде сообщили, что «дипломаты сегодня не явились», передает РИА «Новости».
К началу заседания у здания суда не было замечено ни одной иностранной дипломатической машины, никто из представителей зарубежных посольств также не пытался пройти на территорию суда.
При этом на заседание приехали представители 11 иностранных СМИ.
Ранее гособвинение попросило признать Навального виновным по делу о клевете.
Напомним, минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны».
Навальному вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального.
В феврале дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили в России персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку Навального.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что высылка дипломатов связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия.
В ответ Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом.
Эстония призвала ЕС разработать политику санкций против России
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ЕС должен совместно с США и Великобританией разработать эффективную политику санкций против России, заявил парламент Эстонии.
В принятом парламентом заявлении говорится, что для этого ЕС «должен конструктивно работать со своими крупнейшими партнерами». Санкции, по мнению Эстонии, нужны, чтобы Москва отказалась от «агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям». Также Эстония хочет, чтобы Россия «выполняла международные обязательства в отношении как других государств, так и своих граждан». Заявление поддержали 62 депутата, против проголосовали трое, один воздержался. При этом не голосовали 28 депутатов, отсутствовали – семеро, передает РИА «Новости».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков разъяснил: министр иностранных дел говорил не о том, что Москва будет инициатором разрыва, а о том, что разрыв может быть следствием санкционных атак со стороны ЕС.
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Китай впервые вытеснил США с места главного торгового партнера ЕС
В 2020 году впервые в истории Китай вытеснил США с места крупнейшего торгового партнера ЕС, свидетельствует отчет Евростата.
В документе статистического агентства Еврокомиссии говорится, что «Китай стал главным партнером ЕС». Импорт из Китая оценивается в 383,5 млрд евро (плюс 5,6%), экспорт в Китай – в 202,5 млрд евро (плюс 2,2%). При этом американский импорт упал на 13,2% и оценивается 202 млрд евро. Европейский экспорт в США снизился на 8,2%, его оценивают в 353 млрд евро. Россия в списке партнеров ЕС отошла пятое место – ее обогнали Швейцария и покинувшая ЕС Великобритания. Российский экспорт в ЕС сократился на 34,3% – до 95,2 млрд евро, российский импорт из ЕС снизился на 10% – до 79 млрд евро. На торговую динамику повлияли ситуация с коронавирусом и Brexit, передает ТАСС.
Напомним, в Брюсселе – столице как НАТО, так и Евросоюза – объявили о перезапуске отношений с США при президенте Джо Байдене. Еврокомиссия ожидает, что после ухода Дональда Трампа политический союз западных стран укрепится.
США и Германия обсудили введение санкций по «Северному потоку – 2»
Американская администрация изучает возможность введения санкций по «Северному потоку – 2» и проводит переговоры с Германией по этому вопросу, пишут СМИ со ссылкой на источники в немецком правительстве.
Переговоры Вашингтона и Берлина включают в себя «угрозы санкций против компаний, вовлеченных в строительство «Северного потока – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Во вторник у администрации США заканчивается срок, когда она должна огласить список компаний, с большой вероятностью попадающих под санкции. Также США могут отказаться от введения санкций.
Члены Совета нацбезопасности страны проводили встречу, на которой обсуждался газопровод, в том числе готовность Германии ввести мораторий на проект.
Ранее министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не изменил позицию по проекту газопровода «Северный поток – 2», а постоянно ставить новые вопросы по проекту неверно.
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Эксперт назвал причину героизации Навального в ЕС и США
США и ЕС воспринимают Алексея Навального как героя только потому, что он постоянно призывает вмешиваться во внутренние дела России и вводить новые санкции, заявил эксперт по международному праву, сотрудник Стамбульского университета Дениз Баран.
«Я только что смог посмотреть фильм Навального «Дворец Путина». Если оставить в стороне содержание документального фильма, странно, что Навальный, непонятная политическая фигура, внезапно стал героем для США и ЕС, несмотря на его откровенно антииммигрантское и крайне шовинистическое прошлое», – заявил Баран журналистам.
По его словам, позиции Навального довольно противоречивы и обусловлены, скорее, внутриполитическими соображениями, чем последовательным мировоззрением. «Таким образом, он похож на еще одного крайне популистского политического деятеля, которому большинство российского общества не доверилось бы в смысле обеспечения более высокого уровня социальной справедливости и борьбы с коррупцией», – добавил эксперт.
«Похоже, что США и ЕС воспринимают его как героя только потому, что он постоянно призывал вмешиваться во внутренние дела России и вводить новые санкции, являющиеся все более спорным инструментом международной правовой системы. Однако такие призывы, вероятно, привели к тому, что рядовые россияне считают его предателем. Лишь незначительное меньшинство общества, в основном состоящее из самого молодого поколения, которое не видело ничего, кроме администрации Путина, и было бы взволновано любыми изменениями, может счесть его надежным политическим героем», – отметил Баран.
Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
Гособвинение попросило оштрафовать Навального по делу о клевете
Гособвинитель попросил признать Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей.
«Навальный совершил клевету на ветерана Великой Отечественной войны… Вместо того чтобы по-человечески извиниться, подсудимый продолжил оскорблять Артеменко в ходе процесса», – сказала прокурор Екатерина Фролова, передает РИА «Новости».
Фролова подчеркнула, что заявления Навального были не просто субъективным мнением, а утверждениями. Она считает несостоятельными аргументы защиты о том, что комментарий Навального является оценкой, а не клеветой.
«По совокупности преступлений прошу назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказания в виде трех лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 950 тысяч рублей», – сказала прокурор, попросив оставить наказание Навального по делу «Ив Роше» в силе.
В то же время суд отказал на данном этапе в ходатайстве прокурору, которая просила направить в СК материалы об оскорблениях Навальным судьи и других участников процесса по делу о клевете.
«В ходатайстве о выделении из уголовного дела и направления их для соответствующей проверки по факту высказывания Навальным оскорблений в адрес мирового судьи и участников процесса во время судебного заседания на данном этапе отказать», – сказала судья Вера Акимова.
Сам Навальный назвал себя «самым милым» подсудимым, несмотря на многочисленные замечания за выпады в адрес судьи, прокурора и потерпевшего. «Серьезно? Мои оскорбления? Мне кажется, я был самым милым подсудимым», – заявил Навальный.
Так он прокомментировал идею прокуратуры выделить в отдельное производство материалы о своих оскорбительных высказываниях об участниках процесса.
Минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев блогера Алексея Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч.2 ст.128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального.
Навального доставили в суд на рассмотрение дела о клевете
Блогер Алексей Навальный во вторник утром доставлен в Бабушкинский суд на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Навального привезли в автозаке из СИЗО «Матросская Тишина» за несколько часов до начала судебного процесса. Его поместили в конвойное помещение, где он будет дожидаться начала заседания. Оно начнется в 10.00 мск. Как ожидается, во вторник суд проведет прения сторон, в ходе которых прокурор запросит наказание для Навального, передает ТАСС.
Возле суда усилены меры безопасности на случай возможных несанкционированных акций. С самого утра полицейские патрулируют периметр суда, территорию обследует кинолог с собакой, на парковке за зданием также наблюдается скопление правоохранителей. Рядом с судом дежурят порядка 20 судебных приставов в бронежилетах. Сторонников Навального рядом с судом не наблюдается.
Минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев блогера Алексея Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч.2 ст.128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального.
OMV заявила о заинтересованности в скорейшем завершении «Северного потока – 2»
Инвесторы строительства газопровода «Северный поток – 2» борются за этот проект и делают все возможное для его завершения, заявил председатель правления концерна OMV AG Райнер Зеле.
«Европейские инвесторы и российские компании борются за судьбу этого проекта, и они, действительно, вносят свой вклад в то, чтобы такой проект мог быть завершен», – сказал он, передает ТАСС.
Зеле также добавил, что OMV как один из инвесторов проекта заинтересована в скорейшем завершении этого проекта. «Безусловно, я надеюсь, что это (завершение проекта) произойдет быстро, мы как инвесторы, разумеется, очень заинтересованы. И мы пытались повлиять на то, чтобы это произошло как можно быстрее. Достаточно большая задержка имеет место. Разумеется, эта задержка оказывает негативное влияние на то, что касается инвестиционной эффективности», – отметил он.
Ранее министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не изменил позицию по проекту газопровода «Северный поток – 2», а постоянно ставить новые вопросы по проекту неверно.
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
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Германия решила убедить США отказаться от санкций против «Северного потока – 2»
Власти Германии обсуждают, как убедить администрацию президента США Джо Байдена отказаться от санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2», пишет Financial Times.
По данным издания, в частности, немецкие политики рассматривают возможность применения механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть «Северный поток – 2», если Россия, например, окажет давление на Украину и произвольно сократит поставки через ее газотранспортную систему, передает ТАСС.
«Как только «Северный поток – 2» будет завершен, у нас будет возможность остановить подачу газа, когда мы сочтем это необходимым. Таким образом мы можем получить совершенно иную возможность оказывать влияние на Россию», – считает депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Андреас Ник.
По данным FT, в Берлине надеются, что с приходом Энтони Блинкена на пост госсекретаря США в отношении «Северного потока – 2» Вашингтоном будет выбран иной подход. Газета в этой связи обращает внимание на популярность среди немецких экспертов книги Блинкена «Союзник против союзника: Америка, Европа и сибирский трубопроводный кризис», изданной в 1987 году. В ней рассматривается скандал, разгоревшийся между США и Европой в начале 1980-х годов из-за нового трубопровода, необходимого для поставок газа из Советского Союза в Европу. В 1981 году администрация президента США Рональда Рейгана ввела санкции в отношении этого проекта, что привело к одному из самых тяжелых кризисов в трансатлантических отношениях времен холодной войны. В своей работе Блинкен утверждал, что Вашингтону важнее заботиться о своих союзниках, чем диктовать им условия ведения экономических отношений с Москвой.
Издание также подчеркивает, что со стороны новой администрации есть явное желание наладить отношения с Берлином. США рассматривают Германию как важнейшего союзника, в том числе в вопросах противостояния Китаю, переговоров с Ираном и изменения климата. Решение проблемы вокруг «Северного потока – 2» позволит им сосредоточиться на общей повестке дня, добавляет FT.
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
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