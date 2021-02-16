Политолог объяснил мотивы немецких противников газопровода «Северный поток-2»

«В будущем «Северный поток-2» можно использовать для поставок экологически чистого водородного топлива. Но для «Зеленых» важнее оказалось выталкивание России из Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя реакцию зелено-либеральной оппозиции на заявление министра энергетики ФРГ о потенциале сотрудничества с Россией по водороду.

«Идеология, которой движимы немецкие «Зеленые» и либералы – это по сути фундаментализм, который не предполагает никакого компромисса, равновесия интересов или диалога. Только конфронтация – в том числе, конфронтация с «антидемократической» Россией», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт полагает, что на «зеленую» оппозицию в Бундестаге не подействует довод министра энергетики и экономики ФРГ Петера Альтмайера – о том, что «озеленение» экономики Евросоюза (точнее, перевод ее на экологически чистые виды топлива) возможно в кооперации с Россией. Альтмайер указал перспективу закупок российского водорода, одного из самых безвредных видов топлива.

«В будущем, когда Европе не понадобиться столько газа из-за перехода на более чистую энергетику, трубопровод «Северный поток-2» можно будет использовать для транспортировки водородного топлива из России», – пояснил Рар. Но «Зеленые» игнорируют этот, перспективный с точки зрения охраны природы проект и продолжают требовать ввести санкции против «Северного потока-2» («СП-2» или Nord Stream), констатировал немецкий эксперт.

На сей раз либералы и политических экологи объясняют свои антироссийские требования протестом против «жесткого разгона акций» сторонников Алексея Навального. «Это газопровод Путина и его не следует достраивать», – заявил сопредседатель партии «зеленых» Роберт Хабек. Линия, которую ведет немецкая оппозиция, поддерживает соседняя Франция. В администрации Эммануэля Макрона ранее призвали Берлин отказаться от проекта «СП-2» из-за ситуации вокруг Навального.

На ваш взгляд Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3? Водород

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Такие партии, как ХДС и СДПГ, которые придерживаются прагматичной позиции, понимают объективную выгоду от закупок российского газа сейчас и российского водородного топлива в будущем, отметил Рар. «Но партия «Зеленых» предлагает закупать водород, например, из Африки. Это явная политика выталкивания России из Европы, которая полностью соотносится с идеологией «Зеленых» – Россия, нарушающая все основы демократии, будет мешать и утверждению экологических ценностей», – считает Рар.

Эксперт не исключает, что на фоне коронавирусного кризиса и полной неспособности кабинета Ангелы Меркель с ним справиться партия «зеленых» победит на выборах в Бундестаг в сентябре этого года и назначит своего канцлера. «Тогда все руководство Германии займет идеологически жесткую позицию, и отношения с Россией могут быть резко испорчены, – прогнозирует Рар. – ФРГ займет ту же точку зрения, на что и Великобритания – с Россией фактически нет никакого диалога и сотрудничества, она воспринимается как чужая страна, с которой и разговаривать нечего».

Пока же от официального Берлина следует ожидать продолжения прежней линии поведения – Германия будет стараться завершить проект Nord Stream и одновременно сохранить отношения с США, полагает Рар. Напомним, что на прошлой неделе появились сообщения о переговорах Берлина и Вашингтона по поводу так называемой «грязной сделки» – закупок Германией американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на достройку «СП-2». Подготовка такой сделки, впрочем, официально опровергается немецкой стороной, а в Сенате США призвали президента Джо Байдена ввести очередные санкции против Nord Stream.

Добавим, что ранее газета ВЗГЛЯД подробно анализировала перспективы России как экспортера водородного топлива.

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