«Марафон идей» партии «Новые люди» собрал несколько сотен заявок

В России стартовал общенациональный проект «Марафон идей», организованный партией «Новые люди». Цель проекта – найти лучшие идеи в различных сферах для политической программы партии.

Несмотря на то, что «Марафон идей» начался только в понедельник, его организаторы уже получили несколько сотен заявок, пишет «Комсомольская правда».

«Марафон идей» – наш первый федеральный проект. Мы решили организовать сбор инициатив со всех регионов страны. Нам важно ваше мнение, поэтому лучшие идеи войдут в программу партии», – сказал председатель «Новых людей» Алексей Нечаев.

Предложения россиян коснулись, главным образом, социальных вопросов. Так, сразу в нескольких регионах страны жители предложили выпускать медицинские маски с логотипом своего города или поселка. В Челябинской области одна из сторонниц партии выступила с идеей создать экспериментальный школьный класс, в котором вместо обычных парт и стульев будут парты – велотренажеры. По ее словам, это позволит школьникам проявлять во время уроков физическую активность, что в свою очередь положительно скажется на здоровье и успеваемости учеников.

Запустив проект, в партии надеются привлечь специалистов из разных сфер. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов «Новых людей» в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов. По мнению политического обозревателя Сергея Кочерова, реализация идей и предложений простых граждан в конечном счете сделает эффективней и работу органов власти.

«Если все эти знания подключить к принятию решений, то и Госдума будет более качественной – туда будут попадать люди, которые реально чего-то достигли в своей жизни», – сказал Кочеров.

«У нас в стране очень много «диванных критиков», которые не хотят ничего делать. Если вы в оппозиции, то предлагайте. Важно встречаться с народом, знать их мнение, вести обратную связь – это необходимо для любой партии. Тут «Новые люди» уловили запрос общества», – отметил в свою очередь президент «Союза деловых людей» Илья Тимошин.

Для участия в конкурсе желающие могут записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейнштормновыелюди, или заполнить заявку на сайте партии. Сбор предложений завершится 15 марта. После этого в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны. В отборе примут участие лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, эксперты, известные блогеры и члены центрального совета партии. Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов.