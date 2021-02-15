|
|
Путин поручил проверить эффективность российских вакцин от COVID-19 против новых штаммов
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент Владимир Путин поручил правительству провести анализ эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства сделал несколько поручений после совещания с членами правительства страны, состоявшегося 13 января 2021 года.
Путин поручил правительству «обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию, а также при необходимости проведение дополнительных исследований указанных вакцин и внесение изменений в их регистрационные досье», говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Также президент поручил кабинету министров обеспечить расширение научно-практических исследований, направленных на «на расшифровку (секвенирование) геномов циркулирующих в Российской Федерации и в мире возбудителей инфекционных болезней, и финансирование указанных исследований».
Доклад по этим темам необходимо представить главе государства до 15 марта 2021 года, и предоставлять такие доклады раз в полгода.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
Эксперты ВОЗ озвучили наиболее вероятную причину возникновения COVID-19
|
|
Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей, сообщил член международной научной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Питер Дасзак.
Эксперт считает, что передача коронавируса от летучих мышей – это путь, на который «следует обратить наибольшее внимание», пишет РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.
По словам Дасзака, рукокрылые занесли COVID-19 на ферму с дикими животными, где коронавирусом заболели сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. Уже после этого вирус попал на рынок в Ухане и начал дальнейшее распространение. Как отмечается в сообщении, ученые ВОЗ не смогли получить личные данные некоторых пациентов из-за политики конфиденциальности в Китае. Другие же переболевшие коронавирусом отказались встречаться с представителями организации.
Ранее научная группа ВОЗ, исследующая происхождение COVID-19, обнаружила во время обследования рынка морепродуктов и мяса в Ухане «важные улики», касающиеся возникновения нового коронавируса.
На этой неделе власти Китая отказались предоставить экспертам ВОЗ необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса.
Глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс
|
|
Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал обещание президента России Владимира Путина не бросать Донбасс «несмотря ни на что».
Глава ДНР подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности. «У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами», – заявил Пушилин радиостанции «Говорит Москва».
«Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая неслучайно носит название «Русский Донбасс», – добавил глава провозглашенной Донецкой народной республики, отметив, что регион всегда был русским исторически и ментально.
Как подчеркнул Пушилин, события 2014-го и последующих годов однозначно определили вектор развития республики. «Мы должны быть вместе с Россией», – заявил глава ДНР. Он выступил за усиление сотрудничества с Москвой и назвал Донбасс частью «Большой России».
Ранее президент Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс.
Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. В тот же день глава Офиса президента Украины призвал США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Россия возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном
|
|
Россия с понедельника официально возобновляет регулярное авиасообщение с Арменией и Азербайджаном, приостановленное в 2020 году на фоне распространения коронавируса; соответствующее решение было сообщено правительством 3 февраля.
Авиакомпании каждой страны получили возможность совершать по два рейса в неделю по маршруту Москва – Баку и по четыре по маршруту Москва – Ереван. Российская компания «Аэрофлот» ранее заявила, что планирует начать выполнять четыре рейса в неделю в Ереван с 15 февраля и два рейса в неделю с Баку с 17 февраля, передает ТАСС.
Сейчас въезд для туристов в Армению открыт (нужен ПЦР тест, сданный не ранее, чем за 72 часа до прибытия). Ранее ряд российских перевозчиков уже заявил об открытии чартерных рейсов в Ереван из российских регионов: «Уральские авиалинии» открыли полеты из Красноярска, Nordwind – из Калининграда, «Икар» – из Нижнего Новгорода, а «Азимут» – из Краснодара.
Азербайджанская национальная авиакомпания Azal сообщила, что планирует начать выполнение специальных рейсов в Москву с 17 февраля. При этом на 15 февраля въезд для туристов в Азербайджан закрыт. Въехать в республику могут только дипломаты, иностранцы, чьи родственники имеют гражданство Азербайджана, иностранцы, имеющие разрешение на работу в стране или вид на жительство, а также студенты. Все категории граждан должны будут пройти двухнедельный карантин. При себе необходимо будет иметь ПЦР тест, действительный в течение 48 часов до вылета.
Напомним, с 8 февраля Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром. С лета 2020 года Россия частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Индию, Казахстан, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Финляндию, Японию, на Мальдивы и Кубу. Также формально возобновлено авиасообщение с Вьетнамом, Грецией, Сингапуром, Эфиопией и Сейшелами, однако пока ни одна из авиакомпаний России не объявила о начале полетов в эти страны. В декабре Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков объяснил, почему фильм о «дворце» не повлиял на рейтинг Путина
|
|
Рейтинг президента Владимира Путина зиждется на реальных делах, а не на инсинуациях его противников, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, почему видео о якобы принадлежащем Путину дворце не повлияло на рейтинг главы государства.
«Фильм-то рейтинговый, но то, о чем в фильме говорилось, является неправдой. И владелец этого дома нашелся, и появилась информация, что в этом доме происходит, из первых уст, и о планах по коммерческому использованию этого объекта также было объявлено», – сказал Песков, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, таким образом «стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома президенту является полной чушью и враньем, и в целом подавляющему большинству людей это абсолютно ясно».
«Конечно, реальный рейтинг президента Путина зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях», – подчеркнул Песков.
В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика.
Сам Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Минск допустил достижение серьезных договоренностей на встрече Путина и Лукашенко
В рамках встречи президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко могут быть достигнуты серьезные договоренности, касающиеся интеграционных процессов, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
«Встреча прорабатывается, готовятся соответствующие материалы к этой встрече и с одной, и с другой стороны. И я думаю, что это тоже будет очень важно с учетом того, что уже и премьеры много раз встречались, и мы продвинулись вперед в решении ряда важных для обеих стран вопросов торгово-экономического взаимодействия. Поэтому встреча будет», – сказал Макей РБК.
По его словам, последние события, которые происходят внутри и вокруг России и Белоруссии, могут и обязательно подтолкнут страны к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате и рано или поздно – в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза. «Поэтому, думаю, нашим президентам есть что обсудить, есть о чем поговорить, и будут, мне так кажется, достигнуты серьезные договоренности на перспективу», – считает министр иностранных дел Белоруссии.
Встреча Путина и Лукашенко может состояться в конце февраля. По словам главы белорусского МИД, в повестке дня встречи будут и конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции между Россией и Белоруссией.
Названы необычные последствия COVID-19
Переболевшие коронавирусной инфекцией рассказали о необычных последствиях заболевания, сообщил телеканал Sky News.
По словам опрошенных, помимо таких общих симптомов, как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, переболевшие COVID-19 страдали от «пугающих» долгосрочных последствий – паралича, невралгии, боли в тестикулах, аппендицита, повреждения печени, а также припадков, передает РИА «Новости».
Многие сообщали о тревоге, обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) и резких изменениях настроения. Пациенты также жаловались на онемение и покалывания во всем теле и туман в голове. По словам некоторых опрошенных, последствия COVID-19 дают о себе знать даже спустя год после перенесенной инфекции.
Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы Superjob, более половины россиян, переболевших коронавирусом или наблюдавших за течением болезни у родственников, назвали COVID-19 тяжелым заболеванием с серьезными последствиями. Кроме того, в Минздраве предупредили переболевших COVID-19 о риске развития туберкулеза.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Премьера Грузии призвали купить российскую вакцину «Спутник V»
|
|
Благотворительный фонд и четыре неправительственные организации обратились к премьер-министру Грузии Георгию Гахарии с просьбой рассмотреть возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», говорится в письме НПО «Национальный конгресс славянских народов Грузии».
«К сожалению, в Министерстве здравоохранения Грузии не учитывают пожелания граждан о покупке альтернативной российской вакцины «Спутник V» и переводят данные пожелания в русло политики. Просим вас соблюсти конституционные права населения Грузии и рассмотреть вопрос регистрации и закупки препарата «Спутник V» для граждан, которые хотят пройти вакцинацию именно российским препаратом», – приводит ТАСС текст письма, авторами которого стали НПО «Национальный конгресс славянских народов Грузии», благотворительный фонд «Исток», НПО «Евроазиатский альянс», «Конгресс русских и русскоязычных общин Грузии» и «Антифашистская коалиция многонациональной Грузии».
Неправительственные организации отмечают, что уже более десятка стран одобрили применение «Спутника V». Кроме того, в феврале британский научный журнал «Ланцет» (The Lancet) опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым эффективность препарата составляет 91,6%. Эти данные ставят «Спутник V» в один ряд с вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России создали тест-систему для выявления «британского» штамма COVID
|
|
Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса <...>. Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России, а также обладает высокой точностью, что доказано испытаниями на клинических образцах с подтвержденной мутацией.
«Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции)», – сообщает ведомство.
Накануне врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей. Он также предупредил переболевших COVID-19 о риске подхватить «британский» штамм коронавируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв, в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти.
Напомним, в декабре 2020 года Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мексика назвала сроки поставок «Спутника V»
Первая партия российской вакцины от коронавируса прибудет в Мексику, вероятнее всего, в конце следующей недели, сообщил президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
«Это одна из тех вакцин, которые, возможно, начнут прибывать в конце следующей недели», – передает слова президента Мексики РИА «Новости».
В начале февраля замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» получила разрешение местного регулятора на ввоз и экстренное использование.
Таким образом Мексика стала первым государством Северной Америки, зарегистрировавшим вакцину «Спутник V», и 17-й страной в мире, одобрившей применение препарата. Применение вакцины «Спутник V» также было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.
«Британский» штамм коронавируса оказался опасен для детей
|
|
Стремительно распространяющийся в Словакии «британский» штамм коронавируса представляет особую опасность для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года, сообщило Словацкое радио.
«Штамм коронавируса, пришедший из Китая во время первой волны пандемии, не был столь опасным для детей и подростков, как распространяющийся ныне «британский» штамм, – приводит слова главного педиатра Словакии Элены Прокоповой ТАСС. – Правда, отдельные случаи протекающей при температуре тела выше 38 градусов детской болезни, приводящей к высыпаниям, опуханию слизистой рта, ладоней и ступней, фиксировались уже тогда [во время первой волны], но то, что это заболевание возникает как осложнение после [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, мы поняли лишь недавно».
По данным Словацкого радио, большинство пациентов с такой болезнью поступают в клиники в критическом состоянии. В большинстве случаев, как показывает практика словацких педиатров, возраст этих больных колеблется от пяти до шести лет. Госпитализируют и достигших 20-летнего возраста с ярко выраженными признаками заболевания. Более подробных сведений Прокопова не сообщила. Минздрав республики, по ее словам, обрабатывает поступающие из клиник данные о госпитализированных с симптомами нового педиатрического заболевания.
Накануне врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей. Он также предупредил переболевших COVID-19 о риске подхватить «британский» штамм коронавируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв, в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Комаровский объяснил необходимость вакцинироваться переболевшим COVID-19
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему вакцинироваться нужно даже переболевшим коронавирусом.
«На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, четкая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел», – считает врач, передает РИА «Новости».
Комаровский подчеркнул, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни.
Ранее Комаровский ответил на вопрос подписчика о том, насколько высоки шансы повторно заболеть коронавирусом.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы.
Режим ЧС в Чехии собрались продлить на март
|
|
Правительство Чехии вскоре обратится в нижнюю палату парламента с предложением продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса на период после 28 февраля, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
«Да, [в воскресенье] режим ЧС мы объявили [о продлении] на [следующие] 14 дней, и мы будем стараться убедить [депутатов] нижней палаты парламента, чтобы они его продлили, – приводит слова Бабиша ТАСС. – Мы не думаем, что эпидемиологическая ситуация [в Чехии за две недели] изменится каким-то принципиальным образом».
Со вторника правительство Чехии начнет переговоры с лидерами парламентской оппозиции о дальнейших действиях, которые необходимо предпринять для борьбы с коронавирусом. Бабиш особо подчеркнул, что в республике быстро распространяется британский штамм вируса, а в соседних государствах появились более агрессивные южноафриканский и бразильские штаммы. Вопросом ближайшего времени, по его словам, является то, когда они проникнут в Чехию.
Между тем с понедельника государственные учреждения республики восстановят приемные часы населения. С этого дня власти разрешили библиотекам обслуживать читателей через специально оборудованное окно выдачи литературы. Возможность работы в читальных залах пока не предусмотрена. На ближайшем заседании правительство рассмотрит возможность возвращения к стандартному обучению с 1 марта учеников выпускных классов школ и студентов выпускных курсов вузов. При этом, как сказал Бабиш, граждане обязаны максимально соблюдать требования санитарно-эпидемической безопасности. В общественных местах жителям страны рекомендовано использовать исключительно респираторы с максимальной степенью защиты от коронавируса.
В понедельник премьер Чехии заявил о возможности прямых закупок российской вакцины «Спутник V» без предварительной регистрации препарата в ЕС. Ранее Бабиш заявлял, что Чехия в этом вопросе могла бы пойти тем же путем, что и Венгрия. По оценке министерства труда республики, урон от COVID-19 в Чехии превысил ущерб от Второй мировой войны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вучич заявил о планах Сербии произвести 20 млн доз вакцины «Спутник V»
Сербия в предстоящий период планирует произвести на своей территории 20 млн доз российской вакцины «Спутник V», заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире канала TV Pink.
«Что касается вакцины «Спутник V»: борьба с коронавирусом будет продолжаться еще три, четыре, пять лет, наша задача, чтобы как можно меньше людей потеряли жизни. Мы должны инфраструктурно, по существу и стратегически подготовиться к производству вакцины. Сначала мы получим смесь, а потом попросим трансфер технологии, чтобы до конца года мы могли производить вакцину. Наша оценка, что, когда мы закончим это до конца года, мы сможем произвести 20 млн доз, нам необходимо 5-6 млн доз, остальное мы могли бы продать в регионе», – приводит слова Вучича ТАСС.
Как уточнил Вучич, всего Сербия заказала более 10 млн вакцин из разных стран, однако в республику поступило всего около 2 млн доз препаратов.
В начале февраля госсекретарь здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек сообщил, что большинство сербов захотели привиться российским препаратом от COVID-19 «Спутник V». В конце января Вучич заявил о настоящей войне в мире за вакцины против коронавируса. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение о поставке Сербии 2 млн доз вакцины «Спутник V», что позволит привить 1 млн человек. Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря 2020 года. На следующий день сербское агентство по медикаментам разрешило применение вакцины «Спутник V». Вакцинация российским препаратом стартовала в Сербии 5 января. 6 января председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел республики Александар Вулин вакцинировались в Белграде «Спутником V». Позже в Сербии указали на попытку Запада скрыть информацию об успехе российских ученых и данные о препарате «Спутник V» и очернить российское достижение из-за конкурентной борьбы. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британия ужесточила карантинные меры для въезжающих
Для прибывающих в Великобританию с понедельника вступили в силу более жесткие карантинные правила, предполагающие обязательную сдачу двух тестов на коронавирус в дополнение к десяти дням самоизоляции. При этом прибывающим из 33 стран «красного» списка придется провести полторы недели в гостинице.
Согласно введенным ранее требованиям, перед въездом в Великобританию все прибывающие должны заполнить форму на сайте правительства с подробностями своей поездки и не позднее чем за 72 часа до прибытия сделать тест на коронавирус. С понедельника нужно будет сдать еще два анализа – на второй и восьмой день самоизоляции. За отсутствие теста по прилете штраф составляет 1 тыс. фунтов (102 тыс. рублей), тем, кто не сделал повторные анализы, – уже 2 тыс. фунтов (204 тыс. рублей), а также срок их карантина увеличивается на две недели, передает ТАСС.
При этом въезд в Соединенное Королевство с начала января разрешен лишь для возвращающихся из-за рубежа граждан Великобритании и обладателей видов на жительство и долгосрочных виз, а также людям с крайней необходимостью посещения острова. Туризм под такие цели не подпадает, соответственно, всем туристам во въезде отказывается. Запрещен и выезд из Великобритании, если только речь не идет о неотложных обстоятельствах, например о работе.
Еще более жесткие правила распространяются на прибывающих из стран «повышенного риска». К ним относятся ОАЭ, Португалия, ЮАР и ряд других стран Южной и Центральной Африки, все государства Южной Америки. С понедельника им придется перед въездом в королевство забронировать себе гостиницу и провести в ней по прилете десять дней. Стоимость услуги – 1750 фунтов (180 тыс. рублей) на человека, а пакет услуг включает в себя проживание, питание, обеспечение безопасности и тестирование.
Лицам же, скрывшим от властей информацию о посещении страны из «красного» списка, грозит штраф до 10 тыс. фунтов (1 млн рублей) и тюремное заключение сроком до десяти лет. Последний пункт раскритиковали многие эксперты и политики, в том числе из правящей Консервативной партии. Они указали на то, что человеку, не сообщившему, например, о поездке в Португалию, грозит тот же тюремный срок, что и сексуальному насильнику. Однако правительство Великобритании не намерено менять правила, заявляя об обоснованности подобного наказания. Цель же подобного ужесточения – снизить риск завоза в страну новых и потенциально более опасных генетических вариантов коронавируса, в частности бразильского и южноафриканского.
При этом правительство Великобритании не поддержало самые радикальные предложения по всеобщему карантину, с которыми выступали ряд министров, а также оппозиционная Лейбористская партия. Премьер-министр Борис Джонсон признал, что у Соединенного Королевства просто нет возможности отгородиться от всего мира, как это сделали, например, Австралия или Новая Зеландия. «75% лекарств, 45% нашего продовольствия доставляются в эту страну из Европы, 200 тыс. компаний в этой стране зависят от импорта. Закрыть границы не будет практичным», – заявил Джонсон.
Вместе с тем власти предупредили, что новые страны в случае необходимости могут быть оперативно добавлены в стоп-лист. Подобный подход уже подвергли критике представители туриндустрии и авиакомпаний. Они считают, что новые ограничения и перспектива их ужесточения в любой момент поставят крест на надеждах на восстановление турпотока. Так, исполнительный директор лондонского аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей заметил, что те, кто решается лететь в Великобританию из одной из 33 стран «повышенного риска», «должны быть очень богатыми или в безысходном положении», чтобы заплатить 1750 фунтов за самоизоляцию в отеле.
Напомним, с 22 декабря 2020 года Россия приостановила возобновленное в августе авиасообщение с Великобританией в связи с выявлением на территории Соединенного Королевства нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля. Кроме того, с 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин поздравил нового премьера Италии с вступлением в должность
|
|
Президент России Владимир Путин направил телеграмму Марио Драги, в которой поздравил его с вступлением в должность председателя Совета министров Италии, сообщается на сайте Кремля.
«Уважаемый господин Драги, примите искренние поздравления в связи с вступлением в должность председателя Совета министров. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать конструктивному развитию российско-итальянских отношений, двустороннего сотрудничества в различных сферах – на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на европейском континенте и в мире в целом», – приводится текст телеграммы главы государства на сайте Кремля.
Путин пожелал Драги успехов в решении задач, а также здоровья и благополучия.
Напомним, бывший председатель Европейского центробанка Марио Драги сформировал и возглавил новое правительство Италии и представил его состав президенту страны Серджо Маттарелле.
13 февраля правительство Италии во главе с Драги было приведено к присяге.