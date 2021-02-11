Представитель ВОЗ в России привилась российской вакциной от COVID-19

Врачи предупредили о новой волне пандемии COVID-19

Ученые из США и Франции построили модель сценариев развития пандемии COVID-19 в 2021 году. По их прогнозам, следующая волна, которая наберет силу к началу лета, будет связана с развитием новых, более заразных вариантов вируса SARS-CoV-2, а ключевым фактором успешного ее прохождения станет эффективность вакцин.

После начала первой волны пандемии COVID-19 большинство стран предприняли комплекс мер для предотвращения распространения опасного заболевания, включающие закрытие предприятий и учебных заведений, тестирование и отслеживание контактов, социальное дистанцирование. Хотя эти мероприятия помогли контролировать передачу вируса, без вакцин их было недостаточно для предотвращения повторных волн инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на статьи на сервере препринтов medRxiv.

Сейчас, когда во многих странах уже началась массовая вакцинация, возникла другая серьезная проблема – появление новых, более заразных вариантов вируса. В Великобритании выявлен так называемый «британский» штамм B.1.1.7, не менее опасные новые штаммы обнаружили в Бразилии и Южной Африке.

Исследователи из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле и Университета Гренобль-Альпы во Франции разработали прогнозную модель, позволяющую предсказать сценарии развития пандемии COVID-19 в 2021 году.

Авторы отмечают, что, несмотря на то, что вирус SARS-CoV-2 уже достаточно хорошо изучен, существует значительная неопределенность в сроках и интенсивности будущих волн из-за различных оценок заразности вновь появляющихся штаммов, а также отсутствия информации об эффективности существующих вакцин против этих новых вариантов.

Тем не менее, результаты моделирования показали, что во всех возможных сценариях главные факторы, позволяющие существенно снизить смертность, – это быстрая вакцинация и раннее введение режима изоляции.

Отдельно авторы проанализировали сложности, возникающие в реальной жизни при развертывании вакцинации на местах. В качестве тестового региона они взяли округ Кинг штата Вашингтон и смоделировали различные сценарии с переменными показателями, такими как уровень вакцинации населения, профили эффективности вакцин и пороговые значения для введения и ослабления мер по изоляции.

Задача заключалась в том, чтобы выяснить, какие из переменных оказывают наибольшее влияние на уровень инфицирования и смертность, чтобы рассчитать оптимальное время нахождения в изоляции. Исследователи отмечают, что их модель работает и в других штатах или регионах с более низкой или высокой заболеваемостью и различными программами вакцинации.

Во всех сценариях, к началу лета новые, более заразные варианты вируса станут доминирующими, считают ученые. При этом показатели смертности, госпитализаций и общего количества заболевших в нынешнем году будут ниже, чем в предыдущем, при условии, что власти будут вовремя вводить режим блокировки.

«Наша модель прогнозирует, что с новыми более заразными вариантами высокие пороговые значения для запуска частичной изоляции приведут к увеличению общего числа инфекций и смертей на душу населения», – пишут авторы статьи.

Многое также будет зависеть от уровня вакцинации населения и эффективности вакцин против новых штаммов.

«Высокая эффективность вакцин против новых более заразных вариантов и, в частности, их способность блокировать продолжающуюся передачу, а не просто предотвращать симптомы, потенциально могут предотвратить тысячи инфекций и спасти сотни жизней», – отмечают ученые.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что снижение и повышение числа регистрируемых случаев коронавируса, скорее всего, связано с волнообразным характером инфекционного процесса, а не с введенными разными странами ограничениями.