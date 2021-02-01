Нейробиолог: Люди быстро станут зависимы от вживленного в мозг чипа

Вживление в человеческий мозг чипа приведет к привыканию,которое можно сравнить с зависимостью от гаджетов, заявил газете ВЗГЛЯД научный руководитель и создатель Центра развития мозга, нейробиолог Илья Мартынов, комментируя сообщение предпринимателя Илона Маска о том, что его компании удалось научить обезьяну играть в видеоигры при помощи импланта с мозгу.

Американской нейротехнологической компании Neuralink миллиардера Илона Маска, разрабатывающей интерфейс для подключения мозга к компьютеру, удалось вживить в мозг обезьяны чип. После этого она стала способна играть в видеоигры с помощью разума. При этом создатель компании утверждает, что обезьяна «счастлива», а вживленный имплант незаметен.

«На самом деле, чипы в мозг людям и сейчас вживляют. Например, в случае, когда человек парализован. Ему вживляют этот чип, и он может управлять замотивированной рукой, например, набирать текст на компьютере. Конечно, вряд ли обезьяна делает это силой мысли. Но вот считывать какие-то простые моторные (двигательные) команды действительно возможно», – считает Мартынов.

Поэтому пока речь идет только о связи с какими-то внешними устройствами (роботами, компьютерами), а о каких-то особых способностях, например, запоминании огромных массивов информации, говорить рано, полагает нейробиолог.

«Конечно, Neuralink хочет сделать своего рода надстройку, дающую человеку дополнительный жесткий диск, но пока что речь об этом не идет. Сейчас Маск пока только научился более оптимизированно выводить информацию из мозга», – говорит эксперт.

Он подчеркивает, что рассуждать о минусах данной технологии пока рано, поскольку массово этого еще никто не использовал, а поэтому и результатов нет. Понятно, что может быть отторжение, у чипов есть ограничения, но оценить негативную сторону пока сложно. Безусловно, чип может вызвать у человека, который его использует, своего рода привыкание. Но человек с подобием чипа живет уже сейчас, отмечает нейробиолог.

«С появлением смартфона люди очень сильно к ним привыкли. Поэтому, с чипами, думаю, будет так же. Когда появляется какой-то дополнительный ресурс для мозга, то, конечно, мозг к нему быстро привыкает. Теоретически, этот эффект будет равносилен зависимости от гаджетов – мозг станет зависеть от чипа, но точно пока никто не знает, что будет», – резюмировал Мартынов.

В августе прошлого года Маск продемонстрировал «здоровую и счастливую свинью с мозговым имплантом». Такой чип, как надеются в Neuralink, позволит лечить неврологические заболевания.