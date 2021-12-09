Центр «Вектор» получил биоматериалы заразившихся «омикроном» граждан

Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил биоматериалы инфицированных штаммом «омикрон» лиц, исследования могут занять до двух месяцев, сообщили в центре.

«ГНЦ ВБ «Вектор» получил несколько образцов биологического материала от инфицированных лиц», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Отмечается, что исследования нового штамма «омикрон», включая определение трансмиссивности, патогенности и восприимчивости нового варианта к антителам от переболевших и привитых лиц, могут занять до двух месяцев.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

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