Нигерия захотела получать российское новое вооружение

Нигерия предлагает России создать рабочую группу по теме возможных новых поставок вооружений, этот вопрос обсуждается, заявил посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.

«Это (поставки вооружений) необходимо обсуждать. Военно-техническое сотрудничество дает комплексную правовую основу для таких связей. Нам нужно создать рабочую группу из технических специалистов, которая определит ключевые потребности Нигерии и запросы к России о том, как Москва может нас поддержать в сложившейся ситуации», – передает РИА «Новости» слова посла.

Он отметил, что пока нет конкретных планов, сейчас нигерийские власти обсуждают этот вопрос с российскими властями. По словам посла, также нет ещё и обязательств о том, какой конкретно будет возможная помощь России.

«Сейчас Нигерия может решать проблему терроризма. Когда возникнет необходимость, Нигерия обратится к России за помощью», – добавил посол.

По его словам, Нигерия и Россия ведут переговоры о возможном предоставлении Россией помощи Абудже в борьбе с терроризмом.

«Мы подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве в 2017 году. С его помощью мы смогли закупить военные самолеты, чтобы справляться с вызовами безопасности в нашей стране. В августе этого года мы обновили соглашение, теперь у нас есть новый документ о военном сотрудничестве, который касается поставок военного оборудования, обеспечения обучения военных с обеих сторон и также любого другого технического содействия для решения вопросов безопасности», – сказал посол.

Он отметил, что борьба с терроризмом является общей угрозой и международное сообщество принимает совместные усилия, чтобы справиться с ней.

«Россия продемонстрировала свои возможности мировой державы решать эти вопросы в зоне своей юрисдикции и помогать другим странам. Мы ожидаем, что Россия сможет оказать такую поддержку и сотрудничество Нигерии. Закрытые переговоры об этом продолжаются. Исходя из того, что необходимо Нигерии, мы обращаемся к России, ища помощи в этом вопросе», – сказал посол.

Он добавил, что Нигерия рассчитывает развивать сотрудничество с Россией в энергетике в рамках ОПЕК+.

Шеху отметил, что на церемонии вручения верительных грамот президент России Владимир Путин отметил важную роль, которую играет Нигерия в Африке.

«Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке, активным членом ОПЕК. И Нигерия может укреплять сотрудничество с Россией, которая является частью ОПЕК+. Что касается сферы углеводородов, у Нигерии больше природного газа, чем нефти, как и у России, которая обладает большими запасами газа и может стать крупнейшей страной-экспортером газа. Поэтому есть огромные возможности для сотрудничества между нашими странами», – сказал дипломат.

Напомним, 1 декабря российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот заявил, что Россия рассчитывает, что Нигерия поддержит инициативу встречи в 2022 году лидеров России и африканских стран. «Рассматриваем Нигерию как одного из ключевых партнеров России на африканском континенте, отношения с которым традиционно носят дружественный характер», – сказал Путин.