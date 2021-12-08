Зеленский заявил о выделении Британией 1 млрд фунтов на поддержку Украины

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8 декабря, среда  |  Последнее обновление — 21:19  |  vz.ru
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Зачем США накалили обстановку перед переговорами Путина и Байдена

Как новые санкции ударят по россиянам Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Общение Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи изначально рассматривалось в мире как спокойное продолжение женевской встречи двух лидеров. Однако публикации в западных СМИ о якобы готовящихся США новых санкциях против Москвы для предотвращения войны на Украине существенно накалили обстановку перед переговорами. Зачем устроили утечку о новых санкциях, какова вероятность их введения и как они ударят по россиянам? Подробности...
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Путин и Байден договорились договариваться

Российская сторона оценила разговор как откровенный и деловой Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Переговоры между президентами России и США продолжались более двух часов, включив в себя обмен как откровенными мнениями, так и шутками. Главных моментов два: вопрос гарантий от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине. Все прошло скорее хорошо, чем плохо, но в первые минуты после завершения беседы лидеров казалось иначе – что плохо все или почти все.  Подробности...
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Запрет сдавать жилье «только славянам» продиктован извне России

Авторы «неполиткорректных» объявлений должны отредактировать их до 1 февраля Рюмин Александр/ТАСС
Объявления о сдаче жилья в духе «только славянам» на крупнейшем профильном сервисе ЦИАН будут переписаны. Также под запретом окажутся ограничения «по принципу гражданства», что горячо поддерживают в Федерации трудовых мигрантов. Так российский рынок арендного жилья попал в зависимость от западных представлений о том, что нужно считать дискриминацией. Подробности...
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США наносят удар в самое сердце Китая

Предстоящая Олимпиада имеет большое значение не только для Китая в целом, но и лично для председателя Си ROMAN PILIPEY/ЕРА/ТАСС
Австралия вслед за США объявила о дипломатическом бойкоте Пекинской Олимпиады. Почему бойкот носит столь странный характер, какие ответные меры предпримет против участников этого бойкота Китай – и почему Вашингтон в любом случае проиграет этот этап длительного противостояния с КНР? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Рэп ведет молодежь не на баррикады, а в библиотеку

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Россия могла бы приобрести репутацию самой свободной страны мира. Главное, что в потенциале мы и есть самый свободный народ, у которого не принято шпионить за соседями и коллегами, придираться к словам и обижаться на ерунду. Подробности...
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Каким будет мир после Google

Эдуард Стругов
Эдуард Стругов, предприниматель, эксперт в сфере трансформации социально-экономических систем
Парадигму цифровых монополистов – победитель получает весь рынок – пора менять вместе с поддерживающими ее старыми технологиями. Google сделал свое дело. Пора сказать ему спасибо и начать строить на плечах гигантов новую экономику. Подробности...
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Свобода осталась только в России

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
«Этические кодексы» крупных компаний не оставляют пространства для вольнодумства в среднем и тем более высшем управленческом звене. Работник или лоялен либерал-глобалистскому идеологическому пакету, или никогда не поднимется выше уровня ничтожного клерка. Подробности...
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Переговоры России и США: главное

Квартиры «не только для славян»

Чоршанбиева высылают из России

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Германия впервые за 16 лет обрела нового канцлера

Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
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    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?

    Зеленский заявил о выделении Британией 1 млрд фунтов на поддержку Украины

    8 декабря 2021, 21:09

    Текст: Кристина Цыцура

    Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины, заявил 8 декабря президент Владимир Зеленский.

    «Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с Борисом Джонсоном в прошлом году размер всеобщей британской поддержки увеличится до 3,5 миллиардов фунтов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Зеленского в Twitter.

    Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выделенные средства пойдут на проекты инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики.

    Ранее сообщалось, что украинский лидер прокомментировал переговоры президентов России и США, состоявшиеся 7 декабря. Зеленский назвал их позитивными. 


    Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину
    		    8 декабря 2021, 00:31
    Фото: Ohde/face to face/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, глава американского государства Джо Байден предупредил об этом российского коллегу Владимира Путина.

    Как заявил Салливан, в Белом доме «все еще не считают, что президент Путин принял решение» о «вторжении». Байден при этом изложил российскому коллеге, какие будут «последствия» в случае вторжения и как избежать этого. Байден «прямо сказал президенту Путину, что если Россия дальше вторгнется на Украину», США и их союзники «ответят решительными экономическими мерами», «предоставят украинцам дополнительные оборонительные материалы» и «укрепят союзников на восточном фланге НАТО дополнительными возможностями», сказал Салливан.

    Советник президента США заверил, что «Соединенные Штаты предпримут все действия, как дипломатические, так и по сдерживанию, чтобы никогда не произошел сценарий» по захвату Тайваня материковым Китаем и «постараются сдержать вторжение на Украину», передает РИА «Новости».

    США при этом готовы способствовать продвижению минских соглашений. Вашингтон считает, что для деэскалации ситуации по Украине должен существовать путь переговоров, отвечающий на обеспокоенность США, НАТО и России. Салливан подчеркнул, что целью США «является предотвращение дальнейшего вторжения России на территорию Украины».

    Белый дом готовит «конкретные, надежные, четкие» меры на случай эскалации со стороны России, заявил Салливан. По его словам, США «поддерживают постоянный контакт с украинским правительством на разных уровнях». В Киеве, как заявил Салливан «сформулировали ряд конструктивных идей о том, как обеспечить продвижение дипломатического процесса».

    Байден проинформировал лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании о разговоре со своим российским коллегой. Сейчас американские дипломаты разъясняют итоги саммита диппредставителям союзников США по НАТО и в азиатском регионе в Вашингтоне. Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг.

    Как считает Салливан, Байден и Путин провели «хорошую, продуктивную» дискуссию по Ирану. Он также заявил, что Байден открыт к созданию функционирующих диппредставителств в России и США, но не давал конкретных обещаний на этот счет. Байден приветствовал возможность прямо и откровенно пообщаться с Путиным, заявил Салливан.

    Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

    Коментарии (61)
    В Сенате США сообщили о работе над «матерью всех санкций» против России
    		    8 декабря 2021, 04:25
    Фото: Alex Edelman/CNP/
    AdMedia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде», заявил глава международного комитета сената США Роберт Менендес.

    Менендес на слушаниях на тему политики в отношении России заявил, что хочет «предельно ясно» донести эту мысль до «тех, кто наблюдает за этими слушаниями в Москве, Киеве, других местах». Он дал понять, что предлагал включить санкции в проект оборонного бюджета, но будет искать другие возможности для их кодификации.

    По словам Менендеса, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций». Сенатор выразил надежду, что республиканцы и демократы «смогут вскоре найти законодательный путь для того, чтобы этого достичь», передает РИА «Новости».

    «Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для российской экономики, но и для российского народа», – заявил глава международного комитета.

    На ваш взгляд

     
    Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?


    Обсуждение:  37 комментариев

    Напомним, Россия не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Тем временем в США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2». Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.

    Коментарии (54)
    Путин потребовал от Байдена гарантий нерасширения НАТО на Восток
    		    7 декабря 2021, 23:26
    Фото: Bastiaan Slabbers/
    Zuma/Global Look Press, kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении, заявил глава российского государства Владимир Путин президенту США Джо Байдену.

    Как сообщается на сайте Кремля, «в формате видеоконференции состоялась продолжительная беседа» президентов двух стран. В частности, обсуждалась «реализация итогов» июньского саммита в Женеве. В ходе видеоконференции была «отмечена важность последовательного выполнения» достигнутых тогда договоренностей, а также «сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений» и «возникающих между Россией и США проблем».

    Путин и Байден «в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны». Президенты России и США «подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях».

    При этом основное «место в разговоре» было отведено «проблематике, связанной с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении» Минских соглашений. Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева», который стремится к «полному демонтажу» соглашений. Кроме того, глава российского государства «высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса».

    Байден же «акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки». Путин «в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей». 

    Президент России указал, что необходимы «надежные, юридически зафиксированные гарантии, исключающие расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений». Главы России и США «условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам». 

    Кроме того, обсуждалась тема информационной безопасности, стороны «подчеркнули важное значение активно ведущегося диалога по этой теме» и выразили готовность «к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью».

    Также было «рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе». Путин призвал к «его полноценному выполнению в изначально согласованных рамках». Москва и Вашингтон рассчитывают, что переговоры в Вене «пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения».

    При обсуждении «двусторонней проблематики» было «констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии». Так, «урезанные» диппредставительства обеих стран «испытывают трудности в своей работе». Путин заявил, что ситуация вызвана действиями США, которые «еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать». Москва предложила «обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений».

    «Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты. В целом разговор носил откровенный и деловой характер», – говорится в сообщении.

    На ваш взгляд

     
    Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?


    Обсуждение:  37 комментариев

    Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.

    Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

    Коментарии (63)
    Эксперт: Действия США напоминают ультиматум Мюнхгаузена Англии
    		    8 декабря 2021, 01:58
    Фото: «Приключения Мюнхаузена»/ТО «Экран»
    Текст: Антон Антонов

    Действия США напоминают историю о том, как барон Мюнхгаузен выдвинул ультиматум Англии, заявил политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Как заявил Лукьянов в Telegram, «по косвенным признакам можно судить, что разговор Путина и Байдена был тяжелым, удовлетворения ни той, ни другой стороне не принес». По его словам, «зафиксированность Вашингтона на идее, что русская военная машина практически под парами для немедленного вторжения на Украину, даже несколько загадочна»

    «Но благодаря ей итог саммита можно трактовать парадоксально. США жестко требовали от России не атаковать Украину. Россия не атаковала Украину, потому что и не собиралась. Но по факту как бы пошла навстречу. Администрация Байдена с облегчением констатировала, что предотвратила войну угрозами сокрушительных санкций», – заявил Лукьянов.

    Он считает, что «это немного напоминает историю Мюнхгаузена из пьесы Григория Горина: барон выдвинул ультиматум Англии, Англия сдалась. Но пусть». По словам Лукьянова, «основной вопрос, с которого все и началось: требование Москвы дать гарантии безопасности, чтобы быть уверенной, что военная инфраструктура НАТО и ударные вооружения никуда дальше распространяться не будут».

    «В упоминании диалога по «чувствительным вопросам» европейской безопасности можно усмотреть знак того, что США хотя бы признали наличие проблемы. Усмотреть можно, но есть ли такое на самом деле – непонятно. Это прояснится в предстоящие недели», – говорится в сообщении.

    Лукьянов считает, что «есть надежда, что истерия насчет неизбежной войны сейчас пойдёт на спад», но только «до новой оказии». По его мнению, «по атмосфере все это напоминает холодную войну до 1962 года, когда Карибский кризис заставил быть предельно серьезными». «Но это потом. А пока – нервотрепка в духе Берлинских кризисов продолжится», – заявил он.

    Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

    Коментарии (6)
    США задумались об изоляции России от мировой финансовой системы
    		    8 декабря 2021, 00:58
    Фото: H.-D. Falkenstein/imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    США и их союзники обсуждают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы, если российские силы «вторгнутся» на Украину, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.

    Как сообщила Нуланд на слушаниях в Сенате США, обсуждалось то, что «будет равноценно фактически полной изоляции России от глобальной финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и российского народа, их возможностей для работы, путешествий и торговли». По ее словам, в стремлении удержать Россию от агрессии США рассматривают все доступные варианты. При этом санкции могут вводиться поэтапно – «в первый день, пятый, десятый», передает РИА «Новости».

    Власти Германии, указала Нуланд, заявляли, что «любые агрессивные шаги России против Украины окажут непосредственное влияние на газопровод» «Северный поток – 2». «Таковы наши ожидания, и мы ведем диалог относительно этого, – приводит ее слова ТАСС. – Думаю, если президент Путин выступит против Украины, мы ожидаем, что газопровод будет приостановлен».

    Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге сообщил, что США и ЕС «подробно проработают» вопросы, касающиеся санкций. По его словам, «вопрос о будущем «Северного потока – 2» в контексте вторжения России на Украину в ближайшие недели имеет первостепенную важность». «Его подробно обсуждали. Сегодня я ограничусь этим», – сказал он.

    «Сейчас газ не идет по трубопроводу «Северный поток – 2», что означает, что он не действует, что в свою очередь означает, что он не является рычагом для Путина. На самом деле – это рычаг для Запада, потому что, если Владимир Путин хочет видеть, как газ идет через этот трубопровод, он может не захотеть рисковать и вторгаться на Украину», – заявил Салливан.

    Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

    Коментарии (24)
    Депутат Рады назвал жертв УПА* «коллаборантами»

    8 декабря 2021, 08:01

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Егор Чернев назвал «коллаборантами» врачей и учителей, убитых боевиками Украинской повстанческой армии*.

    «Напомню, что за десять лет существования УПА* было уничтожено российских оккупантов и коллаборантов более 30 тыс. И это исключительно маленькая УПА*», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV слова Чернева.

    УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После освобождения Украины от немецкой оккупации УПА* стала убивать бойцов Красной Армии, сотрудников правоохранительных органов, советских и партийных работников, а также присланных на Западную Украину представителей интеллигенции – врачей и учителей.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский в выступлении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поблагодарил в том числе и «национально-освободительное движение», имея в виду, вероятно, УПА*.

    Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений. «Украинская повстанческая армия*» – боевое крыло «Организации украинских националистов*» Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (50)
    В отношении «Миротворца» открыли расследование на Украине
    		    7 декабря 2021, 22:17
    Фото: myrotvorets.center
    Текст: Антон Антонов

    Украинская киберполиция сообщила, что проводит досудебное расследование в отношении сайта «Миротворец» по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

    Уголовное дело по 182-й статье УК Украины открыли в связи с обращением уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая обратила внимание на историю 13-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой. Денисова требовала изъять данные о ребенке из базы сайта и закрыть его, сообщает украинский портал «Суспільне. Новини».

    Денисова указала, что «сайт не принадлежит ни к одному государственному учреждению, нарушает права не только этого ребенка, но и других». По ее словам, сайт «наносит много вреда не только детям, но и другим гражданам».

    В киберполиции сообщили, что направили запросы «Миротворцу» о наличии в списках на сайте других малолетних и несовершеннолетних детей «с целью проверки изложенных в обращении (Денисовой) обстоятельств».

    Напомним, Савенкова, которую внесли в базу украинского сайта «Миротворец», написала генсеку ООН письмо с просьбой повлиять на закрытие экстремистского ресурса. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что внесение Савенковой в базу «Миротворца» является шокирующим фактом. Луганчанку внесли в базу «Миротворца» из-за участия в фестивале «Звезды над Донбассом», который прошел в Донецке.

    Коментарии (9)
    Зеленский назвал переговоры Путина и Байдена победой Украины

    8 декабря 2021, 18:53

    Текст: Кристина Цыцура

    Украинский президент назвал переговоры президентов США и России позитивными, он планирует их обсудить с американским коллегой в четверг, заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Киеве.

    «Я считаю, что это позитивно, что президент Соединенных Штатов разговаривал с президентом России... Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость», – цитирует Зеленского «КорреспонденТ».

    По словам Зеленского, самое главное то, что есть личная и реальная реакция со стороны президента США Джо Байдена в урегулировании конфликта.

    Зеленский планирует дать более подробный комментарий после личной беседы с Байденом.

    Ранее сообщалось, что 7 декабря состоялись двухчасовые переговоры между президентами России и США. Лидеры обменялись мнениями по нескольким вопросам. Главными стали два: гарантии от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине.

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    Нуланд оценила «готовые к вторжению» на Украину силы России
    		    7 декабря 2021, 23:55
    Фото: Serg Glovny/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Замгоссекретаря США Виктория Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала».

    Нуланд в письменных показаниях Конгрессу США заявила, что «военные и разведывательные службы России продолжают развивать потенциал для решительных действий против Украины в случае приказа, потенциально в начале 2022 года». По ее словам, «силы, которые предполагается развернуть, если их полностью мобилизовать, будут вдвое больше того, что видели прошлой весной». «В том числе примерно 100 батальонных тактических групп, или практически все боеготовые наземные силы России, базирующиеся к западу от Урала», – приводит ее слова РИА «Новости».

    На слушаниях в Сенате США замгоссекретаря спросили, видит ли она готовность новых властей Германии к решительным действиям в случае российского «вторжения» на Украину. Нуланд ответила: «Я считаю, что да. Сегодня, как вы знаете первый день работы нового германского правительства, и мы уже начали с ними интенсивные консультации».

    Нуланд заявила сенаторам, что «Байден дал предельно ясно понять президенту Путину сегодня, что решение, кого принимать в НАТО, является прерогативой НАТО и стран-претендентов». Подчеркивается, что «ни одна внешняя сторона не будет иметь права вето в этих решениях».

    По словам Нуланд, Байден «продолжает считать, что более стабильные и предсказуемые отношения США и России в интересах обеих наших стран». Она признала, что у Вашингтона «продолжатся глубокие разногласия с Кремлем» по целому ряду вопросов, которые «Байден уже поднимал и продолжит поднимать с президентом Путиным». Нуланд сказала, что США и Россия «дают гражданам и всем народам перспективы более безопасного будущего», когда «работают вместе, как это делают сейчас по Ирану и начавшимся переговорам по стратегической стабильности».

    Напомним, Украина и США работают над комплексным пакетом «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. При этом в четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.

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    Псаки опровергла сообщения о намерении США эвакуировать американцев с Украины
    		    8 декабря 2021, 07:20
    Фото: Matt Lewis/Youtube
    Текст: Дмитрий Зубарев

    США далеки от подготовки планов экстренной эвакуации своих граждан с Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    «Я знаю, что были некоторые сообщения на эту тему. Конечно же, у военных есть планы на случай чрезвычайных ситуаций для целого ряда потенциальных сценариев, чтобы обезопасить военнослужащих США», – сказала она, комментируя утверждения американских СМИ о разработке властями США плана эвакуации американских граждан с Украины в случае возникновения там «чрезвычайной ситуации» на фоне напряженной обстановки у границ с Россией.

    Псаки отметила, что и у Госдепартамента США существует собственный процесс, в ходе которого дипломаты уведомляют американских граждан о необходимости покинуть страну и начинают оказывать соответствующие консульские услуги, передает ТАСС.

    «Однако эвакуировать граждан США – это не стандартный процесс для правительства Соединенных Штатов», – подчеркнула она. Псаки отметила, что «обычно, когда ситуация в области безопасности ухудшается», власти США публикуют предостережение для своих граждан с советом не совершать поездок в страну или же покинуть ее самостоятельно. «Мы даже близко не на этом этапе в настоящий момент», – добавила представитель Белого дома.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан с Украины в связи с сообщениями о якобы готовящемся вторжении России, а также чтобы не провалиться с эвакуацией, как в Афганистане.

    Россия не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины. Тем временем в США исключили из оборонного бюджета санкции против российского суверенного долга, а также санкции против «Северного потока – 2». Кроме того, из согласованного проекта оборонного бюджета США исключено положение о возможности санкций в отношении 35 россиян.

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    Нуланд заподозрила Путина в стремлении воссоздать СССР
    		    8 декабря 2021, 03:02
    Фото: imago stock&people/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Замгоссекретаря США Виктория Нуланд опасается, что глава российского государства Владимир Путин может стремиться воссоздать СССР.

    По словам Нуланд, «есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз». «А затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» – приводит ее слова РИА «Новости».

    Нуланд также заявила, что «вторжение» на Украину будет «чрезвычайно кровопролитным и трудным» не только для украинской стороны, но и для самой России. По мнению Нуланд, хотя «Россия значительно больше, ее войска значительно крупнее, но Украине сейчас лучше подготовлена», чем в 2014 году, «многие украинцы прошли армию и вернулись к гражданской жизни». Замгоссекретаря США также заявила с сарказмом, что «сейчас уровень поддержки, дружеских чувств в отношении России среди украинцев достиг исторического максимума в 12% или около того».

    Напомним, Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия не раз подчеркивала, что не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.

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    В оборонном бюджете США заложили военную помощь Украине

    7 декабря 2021, 21:33

    Текст: Кристина Цыцура

    Проект нового оборонного бюджета США на 2022 год предполагает выделение 300 млн долларов в качестве военной помощи Украине.

    Сумма оказалась на 50 млн долларов больше, чем запрашивала американская администрация.

    «(Законопроект – прим. ВЗГЛЯД) включает 300 млн долларов на инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и содействие украинским вооруженным силам – увеличение по сравнению с бюджетным запросом в 250 миллионов долларов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Проект должен протий утверждение в палате представителей и сенате перед подписью президентом США Джо Байденом. Поправки не исключены, документ прошел предварительное согласование с участием представителей обеих партий.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом сообщение американских СМИ об эвакуации США своих граждан из Украины из-за якобы готовящегося нападения России. 

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    В США опровергли намерения отправить военных на Украину
    		   7 декабря 2021, 21:40
    Фото: MICHAEL REYNOLDS/ЕРА/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты не намерены направлять свой военный контингент на Украину, «чтобы воевать с Россией», заявил председатель комитета Палаты представителей США по делам вооруженных сил Адам Смит.

    «Мы не говорили, что хотим послать пару тысяч солдат на Украину воевать с Россией. Это не наша позиция. Наша позиция состоит в том, что будут серьезные экономические санкции и военная поддержка Украины по подготовке военных и их снабжения», – передает ТАСС слова Смита.

    Он также пояснил, что обещание отправить американских военных на Украину только укрепит опасения в Москве, и заставит задуматься, что делать дальше.

    Смит также добавил, что в контексте возможной эскалации отношений между Москвой и Киевом Соединенные Штаты не думают, что им придется эвакуировать своих граждан с территории Украины, однако у них есть план действий на случай, если такая необходимость возникнет.

    «Было бы безответственно не иметь такого плана в данный момент, однако это не значит, что мы считаем, что это произойдет. Но нам точно надо быть готовыми, если это все-таки случится. Это один из многих фактов, которые отражают невероятную серьезность ситуации», – уточнил конгрессмен.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан с Украины в связи с сообщениями о якобы готовящемся вторжении России, а также, чтобы не провалиться с эвакуацией, как в Афганистане.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту информацию фейковым мусором. 

    Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

    В администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».

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    Украинский депутат: Путин и Байден решили судьбу Украины без Зеленского

    8 декабря 2021, 19:18

    Текст: Кристина Цыцура

    Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко в Facebook опубликовал пост о том, что никто не имеет права решать будущее украинской нации без ее участия, публикация появилась после переговоров президентов России и США, состоявшихся 7 декабря.

    «Никто в мире – ни друзья, ни враги – не имеет права решать судьбу и будущее нашего государства и нашей нации без нас и за нас. Если это происходит сейчас – то исключительно потому, что мы, украинцы, позволяем это, унижая и недооценивая себя и свои полномочия. Никто не будет уважать тебя, если ты сам себя не уважаешь», – говорится в публикации.

    Далее депутат предложил продвигать заголовок голландского издания NRC: «Президент, которому нельзя говорить. Путин и Байден говорят об Украине, а где Зеленский? Бывший телекомик между двумя супергосударствами».

    Ранее сообщалось, что переговоры между президентами России и США продолжались более двух часов. Лидеры стран обсудили вопрос гарантий от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании ситуации на Украине.

    Ранее лидер «Радикальной партии» заявлял, что Зеленский планировал ввести в стране военное положение с 1 декабря. Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия позже подчеркнул, что президент сможет мобилизовать резервистов без объявления военного положения в случае необходимости. 

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    Кулеба предсказал снижение напряженности в Европе после разговора Путина и Байдена

    8 декабря 2021, 13:30

    Текст: Евгения Шестак

    Переговоры президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным способствуют снижению напряженности в Европе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

    «Контакт между ними сам по себе способствует удержанию [от враждебных действий] и деэскалации. Мы ценим важные дипломатические усилия США по возвращению России за стол переговоров», – цитирует ТАСС Кулебу со ссылкой на Reuters. 

    По его словам, Байден и украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшее время обсудят дальнейшую координацию действий по «сдерживанию России» и возобновлению переговоров о мирном урегулировании конфликта на Донбассе. 

    Во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. В списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Минских соглашений.

    С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. Российский лидер напомнил о требовании Москвы получить четкие гарантии нерасширения НАТО в Восточную Европу. Кроме того, два президента обсудили вопросы информационной безопасности, ряд двухсторонних и региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить контакты.

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