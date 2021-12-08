Глава Курчатовского института отметил резкий рост интереса россиян к науке

Резкий подъем интереса к науке и повышение привлекательности научного знания у россиян можно считать главными итогами Года науки и технологий, объявленного в стране по инициативе президента Владимира Путина в 2021 году, заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук в кулуарах Конгресса молодых ученых.

«Я бы отметил результаты, которые совершенно очевидно имеют глобальный характер. Первое – это резкий подъем интереса к науке, второе - повышение престижности научного знания в массовом сознании в стране в целом и для молодежи в частности», – передает его слова ТАСС.

Глава Курчатовского института отметил, что этому, в том числе, способствовала организация в течение года форумов, конкурсов и премий в сфере науки, включая проходящий в Сириусе Конгресс молодых ученых.

К глобальным научным событиям года Ковальчук отнес энергетический пуск в феврале мощнейшего в мире источника нейтронов «ПИК» в Петербургском институте ядерной физики (ПИЯФ) им. Б. П. Константинова (входит в состав НИЦ «Курчатовский институт»), а также физический пуск токамака Т-15МД, состоявшийся в Курчатовском институте в мае. Третьим важным событием он назвал ввод в эксплуатацию крупнейшего в Северном полушарии глубоководного нейтринного телескопа на Байкале, прошедший в марте. Россию в международном проекте представляет Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) и Институт ядерных исследований РАН (Москва).

«Это эпохальные события мирового уровня, потому что запуск подобных установок – единичный», – отметил он.

Помощник президента Андрей Фурсенко отметил, что современная ситуация в российской науке позволяет использовать дополнительные деньги эффективно, но так было не всегда.

«Наука, как и образование, у нас недофинансированы. Это означает, что если бы было больше денег, то эти деньги могли бы быть потрачены с достаточной пользой. <…> Мне кажется, что сегодня в науке тот момент, когда можно было бы эффективно потратить большее количество денег, с результативностью, с отдачей», – сказал Фурсенко.

Он отметил, что во многих отраслях есть деньги, которые тратятся неэффективно, и это не обязательно связано с нецелевым использованием. В науке сложилась иная ситуация, но «есть коллеги, которые занимаются не наукой, которые считают, что деньги правильнее было бы отправить по другому адресу или сложить в кубышку», – сообщил он.

При этом Фурсенко пояснил, что ранее в научной сфере также существовал риск неэффективного использования дополнительных средств. «В 2012 была поставлена задача существенного [увеличения] финансирования науки. Когда мы начали считать, то оказалось, что резко увеличивать не получится. Оказалось, что раздать-то можно, конечно, а раздать с высокой эффективностью – не очень», – сказал он.

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства «Сириус» на одноименной федеральной территории. Форум станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее. Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч человек из разных регионов России: молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.