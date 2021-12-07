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7 декабря, вторник | Последнее обновление — 18:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Полицейский рассказал о задержании стрелка в МФЦ
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Погоня полицейского за расстрелявшим людей в МФЦ попала на видео
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Камера видеонаблюдения засняла погоню полицейского Георгия Домолаева за мужчиной, устроившим стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москве.
После убийства двух человек Сергей Глазов выбежал на улицу, за ним вдогонку побежал старший лейтенант, передает «Рен ТВ».
«Я был на рабочем месте, услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода МФЦ. Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним», – рассказал полицейский.
Домолаев добавил, что при задержании злоумышленник оказал сопротивление. На поясе у преступника были нож и огнестрельное оружие.
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».
Открывший стрельбу в московском МФЦ не может объяснить мотивы, говорит про коронавирус и «всемирный заговор».
Стала известна марка пистолета стрелка из МФЦ
На месте стрельбы в одном из московских МФЦ обнаружен незарегистрированный американский пистолет «Глок», из которого, предположительно, стрелял москвич Сергей Глазов, сообщил информированный источник.
«На месте происшествия найден пистолет «Глок» и сумка, из которой торчат провода», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По мнению полиции, в сумке может быть взрывное устройство.
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.
Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.
Задержан пытавшийся прибить гениталии к брусчатке на Красной площади мужчина
Московские правоохранители задержали на Красной площади мужчину, который пытался прибить свои половые органы к брусчатке, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что «полуобнаженного мужчину 1997 года рождения, который попытался прибить свои гениталии к брусчатке, задержали вечером в понедельник на Красной площади, при себе у него нашли молоток и саморезы», передает РИА «Новости».
На мужчину составили протокол по ч 2. ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», «он был госпитализирован нарядом скорой психиатрической помощи».
Максимальная санкция по данной статье – арест до 15 суток.
Напомним, в 2013 году художник-акционист Петр Павленский прибил свою мошонку гвоздем к каменной брусчатке на Красной площади. В середине октября 2017 года парижский суд поместил под стражу Павленского и его гражданскую жену Оксану Шалыгину. Им предъявили обвинение в преднамеренном поджоге входа в Banque de France.
Изначально Павленского перевели в психиатрический стационар, но потом освободили оттуда.
Затем он опубликовал интимные видео с участием якобы Бенжамена Гриво, который претендовал на пост мэра французской столицы. На фоне скандала Гриво пришлось отозвать свою кандидатуру. В марте 2020 года художнику предъявили обвинение по делу о драке.
Из метро Москвы потребовали убрать знаки на узбекском и таджикском
Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев в письме на имя мэра Москвы Сергея Собянина потребовал убрать из столичного метро вывески на узбекском и таджикском языках.
По его мнению, решение об их установке противоречит положениям Федерального закона о государственном языке.
«Кроме того, неясно, как появление указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком», – отметил глава Совета по правам человека, передает издание «Говорит Москва».
Ранее сообщалось, что с сентября в Московском метрополитене появились указатели на таджикском и узбекском языках на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая». Жители ближайших населенных пунктов собрались более 8 тыс. подписей в Администрацию президента, требуя вернуть указатели на русском и английском языках.
Ранее сообщалось, что в Москве на женщину упала вывеска у ТЦ «Перовский». Отмечалось, что вывеска рухнула из-за сильного ветра.
Заммэра рассказала о состоянии пострадавших в результате стрельбы в МФЦ Москвы
В результате стрельбы в МФЦ Москвы две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка 10 лет – в Морозовскую детскую больницу, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Она добавила, что все четверо пострадавших находятся в операционных, передает ТАСС.
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы. По данным следствия, мужчина зашел в МФЦ и открыл стрельбу. Он застрелил охранника МФЦ и администратора, еще четверо пострадали, возбуждено уголовное дело.
Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.
Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».
Спасавшаяся от насильника девушка выпрыгнула с четвертого этажа в Москве
Девушка в Москве выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от насильника, тот нагнал ее и попытался убить, возбуждено уголовное дело, сообщили в московском СУ СК.
По данным следствия, ночью 7 декабря в квартире одного из жилых домов, расположенных в городе Москве, мужчина избил и изнасиловал девушку.
«Потерпевшая, спасаясь от подозреваемого, прыгнула с высоты четвертого этажа. Мужчина, имея умысел на убийство девушки, приискал колюще-режущий предмет, спустился вниз и причинил ей множественные ранения, после чего скрылся», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Очевидцы спугнули нападавшего, вызвали скорую помощь, девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 (изнасилование) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ведется розыск подозреваемого.
Ранее мужчина в Москве покончил с собой после обвинения в изнасиловании дочери.
Обвиненный СМИ в стрельбе в МФЦ Сергей Глазов опроверг свою причастность к происшествию
Сергей Глазов, фотографию которого распространили СМИ и телеграм-каналы, опроверг свое участие в инциденте со стрельбой в московском МФЦ.
«Я вот собираю кухню, что там говорят, это все ложь», – заявил он в своем видеобращении в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, четверо пострадали. СМИ сообщили, что стрелявшим якобы оказался бывший военный Сергей Глазов.
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».
Собянин назвал число погибших в результате стрельбы из-за маски в МФЦ в Москве
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Два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы, которая произошла в МФЦ на юго-востоке Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали», – сообщил он в своем аккаунте в «ВКонтакте».
Как уточнил Собянин, погибшие — охранник МФЦ и посетитель.
Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что ребенок стал одним из пострадавших при стрельбе в МФЦ.
«По предварительным данным, при стрельбе пострадала несовершеннолетняя», – сказал он. В свою очередь очевидцы событий подтвердили агентству, что злоумышленник, открывший стрельбу в МФЦ, ранил девочку, которой «на вид 10-11 лет».
Также источник добавил, что «задержанный, по предварительной информации, находится в неадекватном, невменяемом состоянии».
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.
У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств
У мужчины, который устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, при себе не было взрывных устройств, сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, при себе у задержанного не было взрывных устройств и взрывчатых веществ», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.
Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.
Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».
СК возбудил дело о стрельбе в МФЦ в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия», сообщает СК.
«Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ – 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия»). Оно передано в первый отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве», – говорится в сообщении на сайте СК.
Вы носите маски в общественных местах?
По данным следствия, мужчина зашел в МФЦ и открыл стрельбу. Он застрелил охранника МФЦ и администратора, еще четверо пострадали. На месте ЧП находится руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов. В ближайшее время стрелявший будет доставлен на допрос в СК. Следователи опровергли гибель 10-летней девочки в МФЦ.
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали.
Стало известно состояние пассажирки упавшего в Москву-реку такси
Машина упала в Москву-реку, ее пассажирка отделалась ссадинами, сообщили в департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
«Утром 7 декабря в службу 112 Москвы поступило сообщение о ДТП на Бережковской набережной у дома №22. В результате столкновения один из автомобилей упал в Москву-реку... В результате аварии пассажирка упавшего в реку автомобиля получила ссадины. Девушка от госпитализации отказалась», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
К сообщению приложены фотографии с места ДТП – машину такси краном вытаскивают из воды.
Что стало с водителем такси, не уточняется.
Ранее в экстренных службах столицы сообщили, что машина такси упала в реку после ДТП на Бережковской набережной в Москве.
Устроивший стрельбу в московском МФЦ стрелял из боевого оружия
Мужчина, устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, стрелял из боевого оружия, которое не было зарегистрировано, сообщили в правоохранительных органах.
«По предварительной информации, мужчина стрелял из боевого оружия, которое не было зарегистрировано на его имя», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Вы носите маски в общественных местах?
Ранее сообщалось, что в одном из МФЦ столиц неизвестный устроил стрельбу, в результате которого погибли два человека и трое пострадали. Стрелявший задержан полицией. По предварительным данным, конфликт произошел из-за просьбы охранника надеть маску. Мужчина в ответ достал оружие и начал стрелять.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибших. Он добавил, что в результате инцидента пострадала 10-летняя девочка. Также сообщалось, что открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.
В Совфеде призвали рассмотреть запрет продажи травматического оружия после стрельбы в МФЦ
Надо изучить вопрос о введении запрета на свободную продажу травматического оружия, заявил сенатор Александр Башкин после стрельбы в московском МФЦ.
«Это вопрос, о запрете свободной продажи травматического оружия, надо очень внимательно изучить. Если такая инициатива поступит к нам, я думаю, она будет должным образом изучена», – цитирует РИА «Новости» Башкина.
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
Башкин подчеркнул, что, как показали сегодняшние события в МФЦ «Рязанский», а также недавний инцидент с водителем Cadillac, устроившим стрельбу на Большой Грузинской улице в Москве, травматическое оружие легко переделать в боевое.
«Мне вообще до сих пор неясна цель травматического оружия. Охотничье - понятно, пневматическое, нарезное – тоже. Но цель травматического? Наносить травмы?» – заявил сенатор.
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, четверо пострадали, в том числе была ранена 10-летняя девочка.
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».
Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с раненной в МФЦ девочкой
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что держит на контроле ситуацию с раненной в МФЦ девочкой.
«Я знаю о ситуации, держу на контроле, жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает», – рассказала она РИА «Новости».
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы. По данным следствия, мужчина зашел в МФЦ и открыл стрельбу. Он застрелил охранника МФЦ и администратора, еще четверо пострадали, возбуждено уголовное дело.
Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.
Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».
Задержанный за стрельбу в МФЦ в Москве не смог объяснить причины поступка
Открывший стрельбу в московском МФЦ не может объяснить мотивы, говорит про коронавирус и «всемирный заговор».
«Некий Глазов, бывший подполковник, пришел сначала с пистолетом в ГБУ «Жилищник». Там он выстрелил в одного из сотрудников. Потом, спускаясь с этажа, еще выстрелил в охранника. Потом начал стрелять в посетителей - мужчину с ребенком. Охранник и сотрудник МФЦ скончались на месте», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
По его словам, задержанный никак не может объяснить свои действия и мотивы, говорит про коронавирус и всемирный заговор.
В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».
Саперы прибыли к дому задержанного за стрельбу в МФЦ
К дому Сергея Глазова, который застрелил двух человек и ранил четырех в МФЦ на юго-востоке Москвы, прибыли саперы.
На кадрах видно, как из подъезда многоквартирного дома выходят вооруженные силовики, ситуацию они не комментируют, передает РИА «Новости».
В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».
Открывший стрельбу в московском МФЦ не может объяснить мотивы, говорит про коронавирус и «всемирный заговор».
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