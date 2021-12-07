Погоня полицейского за расстрелявшим людей в МФЦ попала на видео

Камера видеонаблюдения засняла погоню полицейского Георгия Домолаева за мужчиной, устроившим стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москве.

После убийства двух человек Сергей Глазов выбежал на улицу, за ним вдогонку побежал старший лейтенант, передает «Рен ТВ».

«Я был на рабочем месте, услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода МФЦ. Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним», – рассказал полицейский.

Домолаев добавил, что при задержании злоумышленник оказал сопротивление. На поясе у преступника были нож и огнестрельное оружие.

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В результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли два человека – администратор и охранник. Четверо пострадавших госпитализированы и находятся в операционных, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».

Открывший стрельбу в московском МФЦ не может объяснить мотивы, говорит про коронавирус и «всемирный заговор».