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7 декабря, вторник | Последнее обновление — 17:10 | vz.ru
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Американские СМИ: Байден не пойдет на уступки Москве после ухода из Афганистана
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На переговорах с российским лидером Владимиром Путиным у президента США Джо Байдена не остается места для дипломатических маневров, любое действие американского лидера может вызвать ненависть его избирателей, пишет The Wall Street Journal.
Автор статьи Уолтер Рассел Мид, являющийся профессором иностранных дел и гуманитарных наук в Бард-колледже в Нью-Йорке, считает, что главной темой разговора станет украинский кризис, а Байден может занять две позиции: помочь Украине интегрироваться с Западом и направить туда силы НАТО, либо пойти на уступки, чтобы погасить риск полноценного конфликта с Москвой, передает РИА «Новости».
«Ни то, ни другое не кажется привлекательным. Жесткая позиция может привести к эскалации конфликта. Многие американцы выступят против еще одного бессрочного военного обязательства, и враждебность России к США усилится. Решение пойти на уступки будет слишком быстро после афганской катастрофы, когда многие давние союзники сомневаются в словах Америки. Россия станет более влиятельной и более презрительной по отношению к США», – считает эксперт.
Читатели издания в комментариях поделились ожиданиями от переговоров президентов России и США.
«Полезно посмотреть на проблему с другой стороны. Если бы Организация Варшавского договора расширилась до Канады и Мексики в 1980-х, как бы реагировали США?», – задался вопросом Patrick Lee.
«Байден проведет видеозвонок с Путиным. Пустоголовый Джо будет читать подготовленный сценарий, пока Путин будет думать на три хода вперед», – уверен Kevin Klarnet.
«Главный вопрос заключается в том, должна ли Украина стать членом НАТО, c недвусмысленным пактом о взаимной обороне. Мой ответ – нет, защита Украины не входит в интересы безопасности Америки, равно как защита трех крошечных стран Балтии, которые являются членами НАТО (...) Мы можем дать им оружие и деньги, чтобы помочь, но тратить американскую кровь и ресурсы там, где наши интересы незначительны и где мы, скорее всего, проиграем? Ни в коем случае», – считает Robert Fagan.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине.
Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины. В Кремле оценили жесткую риторику США перед переговорами.
Экономист оценил угрозу США заблокировать конвертацию рублей в доллары
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«Если западные финансовые санкции будут введены, то нам придется изыскивать новые схемы, окончательно уходить от доллара», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Юрий Юденков. Так он прокомментировал сообщения о том, что США и ЕС обсуждают возможность блокировки конвертации рублей в доллары и евро.
«На президента США Джо Байдена оказывается колоссальное политическое и моральное давление, чтобы всячески воспрепятствовать расширению контактов с Россией. А усиление санкций в финансовой сфере – это последнее средство в этом направлении», – считает профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
«Раз Соединенные Штаты готовы пойти на это, то для нас этот шаг представляет большую угрозу, чем для них. На сегодняшний день торговля между Россией и США сведена к минимуму, это же касается и взаимных расчетов. Так что Штаты максимально дистанцировались от российской экономики», – пояснил эксперт.
Юденков напомнил, что за последние два года США поднимали вопрос о блокировке на своей территории корреспондентских счетов российских банков. Но в Вашингтоне отказались от этой идеи, посчитав, что это нанесет урон американской экономике, отметил эксперт. «После этого Россия объявила дедолларизацию финансовой системы и экономики в целом. Наша страна сократила долю доллара в золотовалютных резервах и убрала их из Фонда национального благосостояния, – напомнил Юденков. – Также Запад неоднократно высказывал угрозу об отключении России от международной платежной системы SWIFT. Но и здесь Москва подстраховалась, создав национальную платежную систему «Мир».
«Однако большинство международных торговых и экономических контрактов все еще заключается в долларах. То есть если мы поставили какую-либо продукцию той или иной стране, то должны получить за нее доллары. Суть запрета на конвертацию в том, что американские банки просто не будут переводить нам эту валюту», – объясняет экономист.
«К этому же они призывают и европейские банки. Если кто-то нарушит этот запрет, то США применят к этим банкам многомиллиардные санкции, которые приведут их к банкротству. Я думаю, что европейцы могут поддержать Вашингтон в запрете на конвертацию нашей валюты в доллары, но не в евро. Иначе нам придется отключить им газ», – иронизирует экономист.
«Так что это даже не экономическое, а политическое давление на Россию, которое обернется для нас определенными сложностями. Я не говорю, что российская экономика встанет, но нам придется изыскивать какие-то схемы. Например, совсем уходить от доллара, усиливать приграничную торговлю, рассмотреть возможность расчетов с другими странами в национальных валютах или с помощью бартера», – предположил Юденков.
При этом он уверен, что обычных людей эти санкции не коснутся. «В Центральном банке накоплен большой долларовый резерв. Поэтому если россияне держат свои долларовые сбережения в российских банках, то они смогут их беспрепятственно получить», – подытожил собеседник.
Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
Соединенные Штаты и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, которые направлены на осложнение конвертации рублей в доллары, евро и британские фунты, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, на случай «вторжения» России на Украину обсуждаются также санкции против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Источники Bloomberg также упомянули – обсуждается вероятность отключения России от международной платежной системы SWIFT. О возможном применении той же меры как части «агрессивного пакета» санкций в понедельник сообщил CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников. В конце мая в МИД России допустили вовлечение SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в дипломатическом ведомстве заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Россия и Индия отказались от доллара во взаиморасчетах, все платежи ведутся в рублях и рупиях, передало РИА «Новости» во вторник сообщение гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева. Это заявление прозвучало в контексте визита в Индию президента России Владимира Путина.
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Эксперт назвал условия Вашингтона Москве по Китаю и Украине
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«Реальные болезненные меры, которые нам могут угрожать – это санкции в отношении экспорта энергоносителей и, может быть, связанные с вопросами прерывания банковских операций между Россией и западными государствами. Но сейчас об этом речь не идет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом якобы обсуждает введение новых ограничений против России.
«Это классическое нагнетание: то Пентагон, то Госдеп, то сам Байден последние два месяца повторяют одну и ту же мантру про санкции. Завтра на переговорах президентов РФ и США Америка планирует предъявить нам массу претензий и потребовать уступок. Ключевая из них – заставить Москву изменить свою позицию по Китаю, сделав ее более жесткой или хотя бы нейтральной. Плюс от Москвы потребуют не препятствовать восстановлению украинского контроля над Донбассом. Для того, чтобы добиться этих уступок, конечно, идет нагнетание», – заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, Эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Реальные болезненные меры, которые нам могут угрожать – это санкции в отношении экспорта энергоносителей и, может быть, связанные с вопросами прерывания банковских операций между Россией и западными государствами. Но сейчас об этом речь не идет, потому что им самим будет больнее», – уточнил собеседник.
Ткаченко также усомнился в том, что американцы смогут отключить Россию от SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей). По его словам, об этом говорят уже около шести лет, и даже если такое решение будет принято, то «нашим американским коллегам придется очень постараться, поскольку SWIFT – частная структура». «Кроме того, Россия за прошедшие годы создала механизмы, которые позволят обходить эту систему. Да, будет немножко неудобнее отдельным частным банкам, или, может, переводы станут чуть подороже. Но, если в 2014 году отключение от SWIFT могло бы остановить российскую экономику, то в 2021-м уже 90 процентов граждан и компаний этого просто не заметят», – считает Ткаченко.
Источники американской прессы допускают, что санкции якобы могут быть введены в отношении «приближенных Путина». «А против кого из них там еще не ввели ограничения? – задался вопросом Ткаченко. – Основные фигуранты – те, кто принимает решения в администрации президента – все уже давным-давно под санкциями, поэтому здесь качественных улучшений не жду. Ну, наверное, найдут еще кого-нибудь, кто с Путиным сидел в одном зале».
«Что касается возможных санкций против наших государственных облигаций, отмечу, что их не уж и много. Конечно, если американцы начнут преследовать какие-то долги госкомпаний, это будет болезненно. Это уже объявление экономической войны, и тут у нас тоже есть варианты ответного давления», – подчеркнул Ткаченко.
«И все же это уже будет немножко за гранью, потому что Россия ничего не сделала. Если бы и начались какие-то военные действия в Донбассе, это было бы понятно. Но превентивно вводить такие санкции – нет повода. Финансовые рестрикции – слишком болезненная мера, от которой, к тому же всегда страдает более развитая структура», – подытожил он.
В понедельник американский телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Белый дом обсуждает новый пакет санкций против России для сдерживания якобы ее «вторжения» на Украину. Американская администрация рассматривает возможность отключения России от платежной системы SWIFT, рестрикции против российских производителей энергии и суверенного долга, а также «ближайшего окружения (президента России Владимира) Путина». «Мы составили чертовски агрессивный пакет (санкций)», – сказал один из неназванных собеседников канала.
Примечательно, что еще в июле 2021 года американские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства и его окружения.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что во вторник, 7 декабря, Путин и Байден по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. В Кремле подтвердили, что общение президентов запланировано на вечер вторника.
На прошлой неделе помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что политики намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Также напомним, что в конце мая в Министерстве иностранных дел РФ допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в ведомстве заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
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СМИ: Америка подготовила «агрессивный пакет» новых санкций против России
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Американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга РФ, сообщают американские СМИ.
Власти США изучают возможность ввести санкции против РФ для сдерживания якобы «вторжения» России на Украину. Администрация США также рассматривает возможность отключения России от платежной системы Swift и рестрикции против российских производителей энергии, а также возможность затронуть суверенный долг, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
На данный момент решений принято не было, ведутся переговоры с европейскими партнерами по этому поводу, указали собеседники телеканала. Новые санкции могут быть нацелены на разные сектора российской экономики, в том числе и на банковский сектор, также могут быть приняты ограничения против госдолга России, сообщили знакомые с обсуждением проекта источники.
При этом отключение от SWIFT считается «ядерным» (nuclear) вариантом. «Мы составили чертовски агрессивный пакет», – сказал один из неназванных авторов. Он предупредил, что санкции могут быть введены в случае «вторжения» России на Украину.
В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИДе заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
В июле 2021 года американские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения.
Зеленский и Блинкен обсудили «восстановление суверенитета» Украины над Крымом
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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив «восстановление суверенитета» Украины над Крымом, сообщил Госдеп.
Глава американского ведомства «подчеркнул неколебимую поддержку украинского суверенитета, независимости и территориальной целостности перед лицом российской агрессии». Стороны выразили согласие, что конфликт в Донбассе должен быть урегулирован дипломатическим путем. Кроме того, они согласились по поводу «полного восстановления суверенитета Украины над международно признанными границами, включая Крым», говорится в сообщении.
Сам Зеленский заявил, что «согласовал позиции» с Блинкеном «перед разговором президентов Байдена и Путина». Киев и Вашингтон «договорились и дальше действовать совместно и скоординированно». Зеленский «благодарен стратегическому партнеру и союзнику – США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности». «Ничего об Украине без Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. В Вашингтоне заявили, что Байден переговорит с Зеленским после разговора с президентом России.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
В США заявили о готовности России «напасть» на Украину с Запада
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Россия готова напасть на Украину с юга, запада и северо-востока, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Вместе с тем он заявил, что США не знают, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о «вторжении на Украину», передает РИА «Новости».
«Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование с нашей точки зрения ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) – к югу, к западу, а также и к северо-востоку», – пояснил представитель администрации.
В США также отметили, что президент США Джо Байден не будет «грозить пальцем» своему российскому коллеге Владимиру Путину, а в рабочем ключе расскажет про готовность США к сдерживанию России и дипломатии с ней.
«Президент проведет этот разговор в том же стиле, в каком проводил прошлые обсуждения с Путиным – в профессиональной, откровенной, прямой манере, он даст ясно понять без каких-либо риторических излияний и без того, чтобы грозить пальцем, к каким действиям готовы США как по сдерживанию, так и по дипломатии», – заявил представитель администрации.
Кроме того, по словам представителя американской администрации высокого ранга, США готовы поддерживать дискуссии между Россией и НАТО, но выступают против «красных линий» со стороны Москвы.
«Мы, конечно, будем поддерживать дискуссии между НАТО и Россией для решения более широких вопросов, вызывающих обеспокоенность обеих сторон: обеспокоенность России деятельностью НАТО и обеспокоенность НАТО и Америки деятельностью России», – сказал чиновник, передает ТАСС.
Он также прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями», в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.
«Но мы не считаем, что разговоры о «красных линиях» полезны. И, как сказал президент [Байден], мы не собираемся действовать в соответствии с этой логикой – принятия других, чьих бы то ни было «красных линий», – ответил представитель вашингтонской администрации.
1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна готова к действиям, если Россия вторгнется на Украину и не будет идти по пути дипломатии.
Ранее сообщалось, что американская администрация изучает возможность введения санкций в отношении энергетических секторов российской экономики и суверенного долга России.
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Кроме того, Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
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Стало известно об обсуждении США и ЕС блокировки конвертации рублей в доллары
США и ЕС обсуждают возможность блокировки для России конвертации рублей в доллары, евро или британские фунты, сообщают СМИ.
Bloomberg сообщает, что на случай «вторжения» России на Украину обсуждаются также санкции против крупнейших российских банков и РФПИ. Кроме того, рассматривается отключение России от SWIFT. Однако, по словам источников Bloomberg, это «нанесет удар по простым гражданам». Источники полагают, что этот вопрос президент США Джо Байден может обсудить в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что США подготовили «агрессивный пакет» новых санкций против России. Администрация США рассматривает возможность отключения России от платежной системы SWIFT и рестрикции против российских производителей энергии, а также возможность затронуть суверенный долг.
Путин решил не звать Байдена в «нормандскую четверку»
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Президент Владимир Путин на переговорах по видеосвязи во вторник не собирается предлагать президенту США Джо Байдену присоединиться к «нормандской четверке» (Германия, Россия, Украина, Франция), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил в интервью Первому каналу, что «вряд ли он (Байден) получит от президента Путина такое предложение, это самодостаточный формат», передает ТАСС.
По его словам, эффективность нормандского формата «весьма и весьма скромна» из-за того, что Киев не выполняет Минские соглашения.
Представитель Кремля подчеркнул, что до сих пор Париж и Берлин считали, «что это самодостаточный формат», и «нет никакой необходимости в его расширении».
Песков отметил, что Путину удобно проводить переговоры с Байденом вечером по московскому времени, для главы российского государства это середина рабочего дня.
Ранее в Кремле отметили особенности линии видеосвязи для разговора Путина и Байдена.
Песков заявлял, что Путин в ходе переговоров с Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО.
В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
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Песков: Путин с большим интересом выслушает предложения Байдена по Украине
Российский лидер Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине. Имеется ввиду, наверное, по урегулированию украинского кризиса. Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения. И можно будет понять, насколько они способны снять напряженность», – сказал Песков в эфире Первого канала.
По словам представителя Кремля, прорывов от переговоров Путина и Байдена ждать сложно. В отношениях двух стран образовались огромные «авгиевы конюшни», подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
Стало известно о нежелании США передавать Украине «афганские» Ми-17
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Украина хочет получить от США «афганские» вертолеты Ми-17, но Вашингтон не желает провоцировать Россию, сообщают СМИ.
Как пишет Foreign Policy со ссылкой на украинского чиновника, Киев хотел бы получить предназначавшиеся Афганистану боеприпасы, а также Ми-17, которые проходят техническое обслуживание на Украине. Источники издания сообщают, что Белый дом рассматривает варианты помощи Киеву, но они «не соответствуют пожеланиям» украинского министра обороны Алексея Резникова.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан добивается того, чтобы Вашингтон сосредоточился на угрозах со стороны Китая. В связи с этим Салливан и его команда сопротивляются тому, чтобы Россия оказалась «отвлекающим фактором». В результате Вашингтон «умеряет» шаги, способные спровоцировать Москву, передает РИА «Новости».
Помощник одного из конгрессменов заявил, что «межведомственные органы министерства безопасности и госдепартамента делают все правильно, затем процесс оказывается в черной дыре в совете национальной безопасности и останавливается там». Высокопоставленные конгрессмены-республиканцы направили Джо Байдену письмо, в котором выразили обеспокоенность позицией Белого дома. Они считают, что Белый дом скорее «пойдет на уступки» Москве, чем окажет поддержку партнерам и союзникам США.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки вооружений, включая ПЗРК «Стингер». Также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17. Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы.
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с нового, 2022 года на 13 890 рублей.
Глава государства подписал соответствующий законопроект, передает РИА «Новости».
Он вступает в силу с 1 января 2022 года.
Напомним, в конце ноября бюджетный комитет Совфеда поддержал закон о федеральном бюджете на предстоящие три года, включая нормы об увеличении МРОТ и прожиточного минимума.
В результате принятия закона величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения в следующем году составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения – 13 793 рубля, для пенсионеров – 10 882 рубля, для детей – 12 274 рубля, а МРОТ – 13 890 рублей.
В Кремле оценили жесткую риторику США перед переговорами Путина и Байдена
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Несмотря на негативный фон со стороны Вашингтона, смысл переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена все равно есть, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Смысл есть разговаривать в любом случае. И на этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина. Он готов к разговору, но разговор должен быть взаимоуважительным, и в разговоре партнеры все-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга», – передает его слова РИА «Новости»
«Я не сомневаюсь, что наш президент будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги, выслушать озабоченности американского коллеги и дать ему соответствующее разъяснение», – добавил Песков.
Западные СМИ активно нагнетали ситуацию, публикуя «планы России по вторжению» на Украину.
При этом Песков призвал не ждать прорыва от переговоров глав двух государств.
«Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период», – сказал он.
«Такое количество «уток» публикуется в СМИ, вбросов и так далее. Мы в целом видим, что напряженность возрастает в риторике, но все-таки мы призываем здесь трезвость ума сохранять. Тем более президенты никогда не говорят, исходя из эмоционального настроя, они всегда говорят де-факто, исходя из своих национальных интересов», – сказал представитель Кремля.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
Байден намерен после переговоров с Путиным позвонить Зеленскому
Президент США Джо Байден переговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским после разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил представитель администрации США.
«Президент Байден проведет переговоры с президентом Зеленским в ближайшие дни», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что американский лидер сообщит Зеленскому об итогах беседы с Путиным и проведет консультации с ним. Похожие переговоры с президентом Украины проведет и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Также представитель американской администрации подчеркнул, что США хотели бы избежать применения военной силы из-за нынешней напряженности вокруг Украины.
«Я бы сказал, что Соединенные Штаты не стремятся оказаться в таких обстоятельствах, при которых в центре внимания наших контрмер оказалось бы прямое применение американской военной силы, а не комбинация поддержки Вооруженных сил Украины, мощных экономических контрмер и существенного увеличения поддержки, а также сил и средств наших союзников по НАТО с целью гарантировать, что они будут оставаться в безопасности», – подчеркнул он.
При этом он добавил, что в случае «вторжения России на Украину» США, вероятно, окажут военную помощь союзникам на восточном флаге НАТО.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов России и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России вправе решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
США отвергли обвинения в создании угрозы гражданской авиации над Черным морем
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Сообщения о том, что самолет-разведчик США создал угрозу гражданскому самолету над Черным морем, не соответствуют действительности, утверждает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По версии Кирби, «не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров, уж, конечно, не со стороны американских военных». Он заявил, что «была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения». Как заявил Кирби, подобные ситуации, при которых два самолета оказываются на одной высоте, случаются «тысячи раз» по всему миру. Он утверждает, что «русские друзья гиперболизируют, говоря об инциденте, которого не было», передает РИА «Новости».
Напомним, американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. В субботу пассажирский самолет «Аэрофлота» Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВВС США представляют угрозу для гражданской авиации.
США и страны Европы решили создать «единый фронт» против России
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Состоялись переговоры главы британского кабмина Бориса Джонсона, президента США Джо Байдена, врио канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги, сообщает канцелярия Джонсона.
Они «подчеркнули необходимость создания единого фронта перед лицом российских угроз и враждебности». В сообщении канцелярии Джонсона говорится, что «лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою твердую поддержку территориальной целостности Украины», а также «договорились снова выступить после разговора президента Байдена с президентом Путиным».
Как заявил Джонсон, Великобритания использует все имеющиеся экономические и дипломатические инструменты для предотвращения «российской агрессии» против Украины, передает РИА «Новости».
Елисейский дворец сообщил, что они «обсудили напряженность в отношениях между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет Украины и выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе», а также выступили за возобновление переговоров в нормандском формате, передает ТАСС.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине. Кроме того, Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
Путин подписал закон о праве бортпроводников применять к авиадебоширам спецсредства
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Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому бортпроводники на борту воздушного судна получат право применять специальные средства сдерживания к авиадебоширам.
Перечень таких средств и правила их применения предстоит утвердить правительству России, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
По новому закону, если пассажир создает непосредственную угрозу безопасности полета или угрозу жизни и здоровью других лиц, командир воздушного судна может отдать распоряжение членам экипажа или сотрудникам службы авиабезопасности применить такие сдерживающие средства. Соответствующие поправки вносятся в Воздушный кодекс России.
В пояснительной записке к документу говорилось, что случаи нападения и физического воздействия на бортпроводников и пассажиров фиксируются «регулярно», поэтому членам экипажа и службам безопасности нужны новые полномочия, чтобы своевременно и эффективно реагировать на инциденты.
Закон вступит силу через 180 дней – в июне 2022 года.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет экипажам самолетов применять спецсредства против авиадебоширов.
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