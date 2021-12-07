ВОЗ не рекомендовала лечить COVID переливанием плазмы переболевших

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не применять при лечении пациентов с COVID-19 переливание плазмы крови переболевших людей.

Как заявила женевская штаб-квартира ВОЗ, ранее на этот метод возлагались надежды, однако имеющиеся на настоящий момент данные говорят о том, что он не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких. Подчеркивается, что «переливание кровяной плазмы выздоровевшего от COVID-19 не рекомендуется пациентам с COVID-19».

«Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние свидетельства говорят о том, что оно (переливание кровяной плазмы) не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции, и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени», – передает ТАСС сообщение организации.

В этой связи ВОЗ «настоятельно не рекомендует» переливать плазму выздоровевших людей пациентам, заболевание которых не является тяжелым. Она также не рекомендует применять такое переливание при лечении тяжелобольных и находящихся в критическом состоянии людей. Исключение составляют «рандомизированные контролируемые исследования».

Соответствующие рекомендации разработала группа международных экспертов, пояснили в ВОЗ. Они основывают свои выводы на результатах 16 исследований, проведенных с участием 16236 пациентов. «Тщательно изучив всю информацию, эксперты пришли к заключению, что практически все хорошо информированные пациенты предпочли бы не получать плазму выздоровевших», – отметили в ВОЗ.

Напомним, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустины сообщила, что в России заготовлено 13,5 тонн плазмы крови людей, переболевших коронавирусом. В процессе заготовки антиковидной плазмы участвовали 58 регионов.

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