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7 декабря, вторник | Последнее обновление — 07:56 | vz.ru
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ВОЗ не рекомендовала лечить COVID переливанием плазмы переболевших
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не применять при лечении пациентов с COVID-19 переливание плазмы крови переболевших людей.
Как заявила женевская штаб-квартира ВОЗ, ранее на этот метод возлагались надежды, однако имеющиеся на настоящий момент данные говорят о том, что он не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких. Подчеркивается, что «переливание кровяной плазмы выздоровевшего от COVID-19 не рекомендуется пациентам с COVID-19».
«Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние свидетельства говорят о том, что оно (переливание кровяной плазмы) не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции, и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени», – передает ТАСС сообщение организации.
В этой связи ВОЗ «настоятельно не рекомендует» переливать плазму выздоровевших людей пациентам, заболевание которых не является тяжелым. Она также не рекомендует применять такое переливание при лечении тяжелобольных и находящихся в критическом состоянии людей. Исключение составляют «рандомизированные контролируемые исследования».
Соответствующие рекомендации разработала группа международных экспертов, пояснили в ВОЗ. Они основывают свои выводы на результатах 16 исследований, проведенных с участием 16236 пациентов. «Тщательно изучив всю информацию, эксперты пришли к заключению, что практически все хорошо информированные пациенты предпочли бы не получать плазму выздоровевших», – отметили в ВОЗ.
Напомним, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустины сообщила, что в России заготовлено 13,5 тонн плазмы крови людей, переболевших коронавирусом. В процессе заготовки антиковидной плазмы участвовали 58 регионов.
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В России выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон»
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У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили штамм «омикрон» COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «омикрон», – приводит сообщение РИА «Новости».
Также в ведомстве сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются.
«В результате плотного контроля у 10, находившихся в обсерваторе, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении.
Отмечается, что все граждане, возвращающиеся в Россию из ЮАР и сопредельных стран, тестируются на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленные обсерваторы. Там они проходят ежедневное ПЦР-тестирование, находятся под медицинским наблюдением. При появлении симптомов или положительного ПЦР-теста граждане изолируются в боксы инфекционных стационаров.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимает все необходимые меры для защиты населения России от нового варианта коронавирусной инфекции, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что положительный ПЦР-тест был выявлен у девяти вернувшихся из ЮАР россиян.
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Биолог заявил о распространении штамма «дельта» в России от одного человека
Большинство случаев заражения дельта-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 в России произошли из-за одного человека, заявил биолог Георгий Базыкин.
«Более 90% случаев дельты в России – похоже, потомки одного-единственного вируса, завезенного сюда весной. Если вы заразились ковидом в России этим летом или осенью, почти наверняка вы болели именно этим вариантом, так называемым AY.122», – написал Базыкин в Facebook.
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Ранее в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон», еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются.
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Терапевт рассказал, когда пора вызывать скорую при коронавирусе
Коронавирусная инфекция может протекать с разной степенью тяжести. «Симптомы красного флага», которые указывают на необходимость срочно вызвать врача, назвал врач-терапевт Алексей Водовозов.
«Инфекция протекает куполообразно. То есть симптомы сначала постепенно поднимаются на самую вершину, а потом постепенно спадают вниз. Так должно быть в норме, когда организм справляется самостоятельно. Если на этом пути попадаются провалы или подскоки, то есть очень сильные отклонения в течении инфекции, то потребуется дополнительная медицинская помощь», – пояснил Водовозов в интервью радио Sputnik.
По словам терапевта, есть определенный набор симптомов, которые указывают на тяжелое состояние пациента с коронавирусной инфекцией и грозящую ему опасность. В первую очередь нужно обращать внимание на дыхание больного, уточнил он.
«Есть набор «симптомов красного флага», при появлении которых надо бить в колокола и обращаться за медицинской помощью. Прежде всего это нарастающая одышка. В норме у нас частота дыхательных движений 14-16 (в минуту), если она уходит к 30, то это проявление одышки. Но самое главное, тут надо понимать динамику. Если одышка нарастает, появляется нехватка воздуха и для того, чтобы продышаться, нужно остановиться, то это означает, что, скорее всего, потребуется медицинское вмешательство», – сказал Водовозов.
Предотвратить тяжелое течение COVID-19 и снизить риск заражения коронавирусной инфекцией можно с помощью вакцинации, добавил терапевт.
Ранее ученые из ЮАР провели исследование, благодаря которому выяснили, что риск повторно заразиться COVID-19 при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета», поскольку новый вариант коронавируса имеет способность обходить иммунитет, приобретенный после заболевания инфекцией.
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Врач указал на ошибки при измерении сатурации
При измерении насыщенности крови кислородом – сатурации – необходимо соблюдать ряд правил, чтобы результат процедуры был точным и на его основе можно было сделать правильные выводы, заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
Он объяснил, что у здорового человека содержание кислорода в крови должно быть выше 93%, средние цифры – 96-99%. Показатели сатурации важны при диагностике коронавируса, поскольку при воспалительных процессах в легких.
Уровень кислорода измеряется прибором пульсоксиметром, чтобы результат был правильным, особенно в зимнее время, руки необходимо согреть.
«На холодной руке с мороза все капилляры в спазме, от этого пальцы белеют. На "белом" пальце сатурация будет существенно ниже, чем на теплом пальце. То же самое и при обезвоживании. Если человек обезвожен, капилляры также сокращаются, и показатели снизятся», – сказал Хухрев в интервью радио Sputnik.
Также важно измерять сатурацию сидя.
«Человек дышит по-разному в разных позах. Если мы лежим, особенно на спине, живот ограничивает объем легких, это называется «рестриктивный эффект», то есть легкие не могут расправиться, как когда человек сидит или стоит. В положении лежа человек дышит более поверхностно, соответственно, насыщение кислородом будет существенно ниже – на несколько единиц. То есть если человек измеряет (сатурацию) лежа, у него может быть 91%, а сидя вполне может стать 95%», – объяснил врач.
Кроме того, перед измерением сатурации следует не курить, так как это сузит сосуды и показатель будет занижен. Женщинам с массивным маникюром необходимо снять лак, прежде чем надевать пульсоксиметр на палец.
«Если при повторных замерах в сидячем положении на теплом пальце сатурация ниже 93, уже имеется дыхательная недостаточность, и надо смотреть на остальные вещи. Мы ориентируемся в том числе на частоту дыхания. Если человек в спокойном состоянии, не волнуясь, делает меньше 17 дыхательных движений в минуту, это говорит о том, что человек не страдает дыхательной недостаточностью. Если частота дыхания у человека в минуту больше 17, какая-то степень дыхательной недостаточности уже может быть. Если она больше 30, то это значит, что человек нуждается в дополнительном кислороде и пора подумать, не перевезти ли его в больницу», – предупредил Хухрев.
Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал газете ВЗГЛЯД, как защититься от омикрон-штамма коронавируса.
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При перевозке в COVID-госпиталь в Кургане пропала пациентка
Курганские медики потеряли 86-летнюю пациентку Зинаиду Манько при перевозке из больницы скорой помощи в COVID-госпиталь, поиски идут пять месяцев.
Пенсионерка оказалась в больнице скорой помощи после падения и инсульта. Затем у нее диагностировали коронавирус и повезли в горбольницу №2 в Кургане.
«Нас не предупредили, что бабулю переводят. Повезли ее вечером 19 июля. Мы на следующий день стали звонить, искать, оказалось, что во второй горбольнице она не значится, но знаем точно, что ее туда увезли на скорой. Последний раз, когда общались, она была спокойна и хорошо себя чувствовала», – рассказала Ura.ru внучка женщины Анна Серебрякова.
По ее словам, женщину доставили в приемный покой госпиталя, но оттуда она ушла. «Пояснили, что якобы написала отказ от госпитализации, но этот отказ никто не видел. А охранник сказал, что он всех выпускает и никого не держит. Видно же было, что пожилой человек куда-то уходит поздно вечером, почему не остановили? Могли позвонить родственникам, она была с телефоном», – отметила внучка.
Вместе с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» родственники обыскали всю округу. Запеленговали телефон, сигнал которого оборвался в Рябково.
«Женщина объявлена в местный и федеральный розыск. Заведено розыскное дело. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на поиск разыскиваемой», – заявили в УМВД России по Курганской области.
Ранее потерявшаяся в лесу в Нижегородской области пенсионерка раскрыла секрет выживания.
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В ВОЗ описали течение болезни при заражении «омикроном»
По предварительным данным, коронавирус у заболевших омикрон-штаммом протекает в более легкой форме, заявила в эфире CBS глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
«Первоначальные данные свидетельствуют, что люди, заразившиеся «омикроном», как правило, переносят болезнь легче, но говорить об этом пока очень рано», – передает ее слова РИА «Новости».
Ван Керкхове уточнила, что это может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов. «Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из этих лиц (заразившихся новым штаммом – прим. ВЗГЛЯД) разовьется тяжелое заболевание», – сказала представитель ВОЗ.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Она подчеркнула, что даже при легком течении болезни возможен рост числа госпитализаций. «Им (госпитализированным – прим. ВЗГЛЯД.) будет необходимо лечение в отделении интенсивной терапии, и некоторые из них умрут», – добавила эксперт.
Ранее в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса «омикрон» пока не вызвал ни одной смерти.
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Инфекционист назвал замену медицинской маске на корпоративе
Эффект медицинской маски для защиты от COVID-19 тем, кто собирается на новогодний корпоратив, помогут создать увлажняющие или интраназальные капли, они сформируют на слизистой носа биопленку, препятствующую распространению вируса, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Поскольку на корпоративе мы вряд ли будем носить маску, можно создать эффект ее присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты, которые создают определенную биопленку, чтобы в ней не распространялся вирус», – рассказал он РИА «Новости».
По его словам, самое важное – это увлажнить слизистую, ни в коем случае нельзя допускать «сухого носа».
«Этими каплями необходимо воспользоваться перед корпоративом, после возвращения домой промыть нос физиологическими и солевыми растворами, а после также закапать капли», – объяснил инфекционист. Кроме этого, предупредил он, на новогоднем корпоративе нужно внимательно следить за чистотой рук. Это поможет снизить количество попадающего в организм вируса.
В свою очередь врач-эпидемиолог Анастасия Пакулаева добавила, что защититься от COVID-19 полностью на новогоднем корпоративе невозможно.
«Безусловно, единственной на сегодняшний день мерой специфической профилактики от коронавируса является вакцинация, но несмотря на иммунизацию против COVID-19, на новогодних корпоративах необходимо придерживаться правил личной гигиены, использовать антисептические средства, нельзя забывать про средства индивидуальной защиты, выбирать для проведения мероприятий помещения с оборудованием для обеззараживания воздуха», – сказала она.
Ранее врачи рассказали, что некачественные новогодние игрушки и украшения могут стать причиной химического отравления, а также вызвать аллергию, поэтому при выборе нужно обращать внимание на состав изделия и запах.
Нефть подорожала после снижения
Мировые цены на нефть в понедельник утром значительно растут, при этом марка WTI отыгрывает почти все снижение прошлой недели.
По состоянию на 8.10 февральские фьючерсы на нефть марки Brent подскакивают в цене на 2,09%, до 71,34 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI – на 2,25%, до 67,77 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
На рынке нефти в понедельник утром наблюдается рост цен на 2% после того, как за прошлую торговую неделю черное золото марки Brent подешевело почти на 4%, а WTI – на 2,77%. Такому снижению способствовало распространение штамма «омикрон» нового коронавируса. По мнению аналитиков, опрошенных Wall Street Journal, цены на нефть снижались, поскольку появление «микрона» поставило под угрозу перспективы спроса на энергию в мире.
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В России выявили 32,1 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 32 136 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 32 136 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2561 (8,0%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3134, Санкт-Петербурге – 2412, Московской области – 2215.
Всего в стране выявлено 9 833 749 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1184 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 282 462 человека.
Накануне в России выявили 32 974 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 466.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В администрации Кремля сравнили антиваксеров с Гитлером
Отрицание вакцинации от коронавируса – не просто выражение мнения, это фактически стратегия по уничтожению российского народа, заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков.
«Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что «нет, вакцина, надо еще подумать, пусть она сначала еще себя оправдает». А между тем каждый день будет умирать тысяча человек. И как бы считается, что это все просто гражданское общество, демократия, свобода выражений собственного мнения... Нет, это стратегия по уничтожению народа. И мы просто должны это знать», – передает РИА «Новости» слова Новикова на всероссийском семинаре «Без срока давности».
Новиков напомнил, что во время Великой Отечественной войны Гитлер также призывал своих командующих на оккупированных территориях СССР лишать местное население вакцин и средств гигиены, снабжая их алкоголем и табаком. «Это была его экономическая стратегия по уничтожению населения Советского Союза», – добавил представитель кремлевской администрации.
Ранее в РПЦ заявили о зарубежных кураторах антипрививочников.
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В Москве ожидают борт из Аддис-Абебы с россиянами из ЮАР
В Москву в понедельник прилетит еще один борт из Аддис-Абебы с россиянами, покинувшими ЮАР в пятницу, сообщили в посольстве России в Эфиопии.
«Да, (еще один борт вылетит сегодня), но там небольшая группа людей, так как сегодня нет рейса из Кейптауна в Аддис-Абебу», – передает сообщение посольства РИА «Новости».
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Ранее в пятницу борт Ethiopian Airlines со 100 россиянами, прилетевшими двумя рейсами из ЮАР, вылетел из аэропорта Аддис-Абебы (Эфиопия) в Москву. У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили штамм «омикрон» COVID-19.
В ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
Обязательную вакцинацию от COVID для пожилых ввели в Рязанской области
В Рязанской области расширили список граждан, подлежащих обязательной вакцинации, в их число теперь включены лица в возрасте 60 лет и старше, говорится в постановлении главного санитарного врача по области.
В документе указывается, что в постановлении от октября о введении обязательной вакцинации для работников ряда сфер внесены изменения. Пункт о подлежащих обязательной вакцинации дополнен подпунктом: «Лица в возрасте 60 лет и старше; работники санаторно-оздоровительных организаций; работники промышленных предприятий; лицам, проживающим в организациях социального обслуживания (независимо от формы собственности)», передает РИА «Новости».
Кроме того, расширен перечень сфер деятельности, работники которых должны сделать прививки. К ним добавлены, в частности, ветеринарные, фармацевтические, гостиничные, страховые, охранные, клининговые, ритуальные услуги, а также организации по дезинфекции, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, доставке, работе с недвижимостью, перевозке пассажиров, багажа и грузов, проведению досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, службы занятости, лица, работающие вахтовым методом, волонтеры.
Требование, указано в постановлении, не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к прививке.
Вакцинация не менее 80% от общей численности сотрудников должна быть организована «первым компонентом в срок до 10 января 2022 года, и в срок до 10 февраля 2022 года – вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию».
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Ранее сообщалось, что обязательная вакцинация жителей Коми в возрасте от 60 лет от коронавируса должна быть проведена с 4 декабря по 1 февраля 2022 года.
Аргентина одобрила «Спутник Лайт»
Применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции одобрено в Аргентине, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» как – передает РИА «Новости» сообщение РФПИ.
«Спутник Лайт» является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) вакцины «Спутник V». Аргентина одной из первых стран в мире зарегистрировала «Спутник V» в декабре 2020 года. Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями (ANMAT) одобрило вакцину на основе российских данных без дополнительных клинических исследований на территории Аргентины.
«Спутник V» стал одной из ключевых вакцин, которые применялись в стране в ходе кампании вакцинации населения, что помогло снизить заболеваемость коронавирусом в 35 раз в течение четырех месяцев. Исследование в Аргентине для оценки комбинированного применения препарата «Спутник Лайт» и вакцин компаний AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino продемонстрировало, что «Спутник Лайт» – эффективный универсальный бустер для этих вакцин. Каждая комбинация («вакцинный коктейль») с применением «Спутника Лайт» обеспечивала более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с гомогенными схемами вакцинации каждым из препаратов (одна и та же вакцина в качестве и первой, и второй дозы), сообщает РФПИ. Фонд указывает, что эффективность «Спутника Лайт» против дельта-варианта коронавируса в качестве бустирующей инъекции для других вакцин будет близкой к показателям эффективности «Спутник V» – более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации. Данные, опубликованные в ряде стран, подтверждают высокую безопасность и эффективность «Спутника Лайт» в ходе вакцинации населения.
В частности, данные министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность «Спутник Лайт» на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей.
Напомним, в июне президент Аргентины Альберто Фернандес поздравил россиян с Днем России и выразил благодарность за возможность использовать российский препарат от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения.
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Больницы Кубани поручили дооснастить для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
В Краснодарском крае за счет нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году планируют дооснастить 17 больниц для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний для этого выделено свыше 850 млн рублей, заявил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
«Более 520 млн рублей выделим на закупку 23 единиц медицинского оборудования. В том числе, двух ангиографических комплексов и семи компьютерных томографов. Заболевания сердечно-сосудистой системы остаются главной причиной смертности, их качественная своевременная диагностика и лечение имеет первостепенное значение, – приводятся его слова на сайте администрации региона.
В регионе продолжат реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
Новейшее оборудование получат краевые медучреждения – больницы №1 и №2, больница скорой медицинской помощи Краснодара. А также ЦРБ Славянского, Туапсинского, Ейского, Кущевского, Лабинского, Каневского, Выселковского, Тимашевского и Тихорецкого районов, горбольницы Новороссийска, Сочи, Анапы, Армавира и Горячего Ключа.
В минздраве также сообщили, что порядка 350 млн рублей предусмотрено на приобретение лекарственных препаратов для пациентов, перенесших инфаркт миокарда, инсульт и кардиологические интервенционные вмешательства.
В 2021 году по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» приобрели 30 единиц техники.
Сейчас на Кубани работает 10 региональных сосудистых центров, три из которых организовали в 2020 году в рамках нацпроекта, и 8 первичных сосудистых отделений.
Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на базе ЦКБ открыли новосибирский региональный сосудистый центр в Академгородке, который стал важным звеном кардиологической службы региона и повысил доступность современной медицинской помощи для жителей региона.
Кремль спросили о первом случае штамма «омикрон» в России
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом провел определенную работу в связи с появлением в мире штамма COVID «омикрон», но ориентироваться на сообщения СМИ о появлении в России первого случая заражения не стоит, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Я знаю, что в штабе проведена работа – все работают. От кого эта информация появилась о том, что первые случаи появились? Давайте не будем комментировать неподтвержденную информацию», – передает РИА «Новости» слова Пескова в ответ на реплику журналиста о якобы зафиксированном в России первом случае штамма «омикрон».
Ранее сообщалось, что положительный ПЦР-тест был выявлен у девяти вернувшихся из ЮАР россиян.
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