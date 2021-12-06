Организаторы «Елки желаний» назвали самые вожделенные подарки на Новый год у детей

Дети чаще всего загадывают получить в подарок на Новый год музыкальные инструменты, приглашение посетить культурное или спортивное мероприятие, сообщили газете ВЗГЛЯД в оргкомитете благотворительной акции «Елка желаний».

В минувшие выходные стало известно, что Владимир Путин под Новый год вновь, как и раньше, присоединится к акции «Елка желаний». Во время церемонии награждения участников Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ и празднования Дня добровольца президент с помощью юного ведущего Егора «снял» три открытки с желаниями с установленной на сцене в «Манеже» елки. Выяснилось, что глава государства теперь должен исполнить желания 5-летнего Осора Аюшеева из Бурятии, 13-летней Татьяны Троценко из Ставропольского края и 14-летнего Марка Кобленева из Московской области. Осор пожелал попробовать себя в роли пожарного. Марк хочет получить в подарок на Новый год гитару. А Татьяна мечтает увидеть «Лебединое озеро» в петербургском Мариинском театре. «Считай, что ты уже в дороге», – сказал глава государства, когда ему зачитали открытку девочки.



С 2018 года, когда состоялась первая «Елка желаний», было исполнено свыше 21 тысячи желаний детей из всех 85 регионов страны, сообщили в понедельник в оргкомитете акции. По словам организаторов, дети чаще всего загадывают получить в подарок на Новый год музыкальные инструменты, приглашение посетить культурное или спортивное мероприятие, шанс попробовать себя в определенной роли.

Впрочем, бывают и совсем необычные желания, добавили в оргкомитете. Так, год назад, во время предыдущей акции, газета ВЗГЛЯД писала о мальчике Саше Колясникове из Тульской области, чьей мечтой было обнять панду. «Для меня сейчас происходит что-то сверхъестественное. Чувствую волнение и радость. Панд я очень люблю: они большие и пушистые», – поделился ребенок, когда его желание осуществилось. Отец мальчика тогда отметил, что акция «Елка желаний» подарила его сыну ощущение, что мечты сбываются. «Это дорогого стоит. У него поднялась самооценка. Он по-настоящему поверил в себя», – признавался мужчина.

В прошлом году на фоне пандемии «Елка желаний» была организована сразу в двух форматах: офлайн и онлайн. Офлайн формат подразумевает установку новогодних деревьев с детскими желаниями в зданиях министерств, ведомств, администраций регионов и в офисах партнеров акции. Онлайн формат – это одна виртуальная елка на сайте елкажеланий.рф. Организаторы уточняют, что принять участие в онлайн-формате может любой совершеннолетний гражданин, который обладает возможностями исполнить желание детей – нужно только зарегистрироваться на сайте в качестве исполнителя. Там же могут зарегистрироваться и те, кто хочет сам получить подарок, – к примеру, дети-инвалиды и дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума.

В этом году акция стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля. Заявки на участие принимаются до 11 декабря. К «Елке желаний» уже присоединились многие известные деятели культуры и политики, такие как первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления Президента по общественным проектам Сергей Новиков, вице-премьер Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. В прошлом году Кириенко назвал «Елку желаний» новой традицией для официальных структур и различных компаний в России. Он также отмечал значимость примера главы государства в таких акциях.

Организатором акции выступает благотворительный проект «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». В этом году у акции появился генеральный партнер - ПАО «КАМАЗ».