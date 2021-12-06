Обязательную вакцинацию от COVID для пожилых ввели в Рязанской области

В Рязанской области расширили список граждан, подлежащих обязательной вакцинации, в их число теперь включены лица в возрасте 60 лет и старше, говорится в постановлении главного санитарного врача по области.

В документе указывается, что в постановлении от октября о введении обязательной вакцинации для работников ряда сфер внесены изменения. Пункт о подлежащих обязательной вакцинации дополнен подпунктом: «Лица в возрасте 60 лет и старше; работники санаторно-оздоровительных организаций; работники промышленных предприятий; лицам, проживающим в организациях социального обслуживания (независимо от формы собственности)», передает РИА «Новости».

Кроме того, расширен перечень сфер деятельности, работники которых должны сделать прививки. К ним добавлены, в частности, ветеринарные, фармацевтические, гостиничные, страховые, охранные, клининговые, ритуальные услуги, а также организации по дезинфекции, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, доставке, работе с недвижимостью, перевозке пассажиров, багажа и грузов, проведению досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, службы занятости, лица, работающие вахтовым методом, волонтеры.

Требование, указано в постановлении, не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к прививке.

Вакцинация не менее 80% от общей численности сотрудников должна быть организована «первым компонентом в срок до 10 января 2022 года, и в срок до 10 февраля 2022 года – вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию».

Ранее сообщалось, что обязательная вакцинация жителей Коми в возрасте от 60 лет от коронавируса должна быть проведена с 4 декабря по 1 февраля 2022 года.