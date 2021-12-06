Эксперт: Перезагрузка «Единой России» поможет избежать кризиса доверия к власти

«Правящая партия должна адекватно понимать общественные проблемы и иметь работоспособные региональные отделения. Тогда можно вообще не допустить кризиса доверия к власти», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Константин Костин, комментируя итоги круглого стола, посвященного перезагрузке «Единой России» по итогам парламентских выборов.

«Пандемию никто не отменял. Мы уже понимаем естественную логику коронавируса – два месяца подъем, два месяца спад. Говорят, жить нам с этим еще лет пять минимум, а то и больше. В этой реальности тоже надо освоиться, чтобы решать одновременно и другие проблемы страны», – заявил координатор экспертного совета партии «Единая Россия», глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Нельзя отметать в сторону подобные неблагоприятные факторы, риски, которые могут в будущем привести к реальному «кризису доверия граждан к власти, и это очень серьезно», предупреждает Костин.

«С другой стороны, – это может быть лишь фрагментарная история, когда ЕР утратит определенную электоральную группу, как в 2018 году она потеряла предпенсионеров – 10 % от общего числа избирателей», – допустил Костин. «Есть и третий сценарий: «Единая Россия» так настроит свою политическую машину, что сумеет вообще преодолеть эти неизбежные вызовы. Но подчеркну: политико-административными решениями кризис доверия к власти не преодолевается», – подчеркнул собеседник.

Другой участник круглого стола, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов выразил мнение, что общество на фоне пандемии находится в состоянии «апатии». «По психологии мы знаем, что есть четыре варианта развития событий: эйфория, депрессия, агрессия и паника. Но нам, чтобы проявить политическую ответственность, нужно быть готовым к любому из этих сценариев. Либо суметь законсервировать апатию», – считает политолог. «Не только от «Единой России», но и от политической системы в целом зависит то, как страна выйдет из состояния апатии. Можно попытаться повлиять на эти состояния», – сказал Виноградов газете ВЗГЛЯД.

В понедельник в Москве Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) провел круглый стол «Перезагрузка «Единой России». Основные этапы и итоги». «В субботу прошел съезд «Единой России». Все политическое руководство партии сохранило позиции, что вполне оправдано», – сказал в ходе круглого стола Костин. Он отметил, что «по результатам произошедшей перезагрузки «Единая Россия» находится в хорошей политической форме и на сегодня ее главные задачи – исполнить народную программу, с которой партия шла на выборы.

По мнению эксперта, за прошедшие четыре года «ЕР» сумела ответить на семь важных вызовов: падение рейтинга после непопулярных, но важных решений (в первую очередь речь идет о пенсионной реформе); общий рост критики власти; снижение социального самочувствия россиян из-за пандемии; недостаток новых лиц в партии; падение статуса региональных отделений; необходимость подтверждения лидирующего статуса на выборах 2021 года.

Для решения этих вопросов партия много работала на местах. В результате число губернаторов в генсовете выросло с шести в 2017 году до 14 в 2019-м, причем большинство глав регионов (63) – члены «Единой России». Помимо этого, в субъектах по инициативе «ЕР» запущен ряд социально значимых проектов. Это «Городская среда», «Детский спорт», «Здоровое будущее», «Новая школа», «Культура малой родины».

Костин добавил, что на ближайших местных выборах 2022 года единороссам предстоит закрепить успех и решить вопросы, связанные с преодолением пандемии. «Ну и самое главное – достижение оптимальной политической формы к федеральному суперциклу 2024-2026 годов. Будут выборы очень непростые», – предупредил аналитик.