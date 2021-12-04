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В «Батькивщине» не исключили переговоров Киева с Газпромом о покупке газа
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Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко не исключил, что украинское правительство будет вынуждено начать переговоры с Газпромом о прямой покупке газа.
Кучеренко заявил, что «за последние два года энергетика Украины попала в огромный кризис». Он объяснил «тактику «Слуг народа», когда они говорят, что мы перезимуем»: «Разумеется, если они допускают, что можно перезимовать за счет электроэнергии из Белоруссии, они перезимуют».
Депутат «дал свое аналитическое видение», заявив, что «не исключает , что пройдет полтора-два месяца – и украинское правительство будет просто вынуждено вести переговоры с российским Газпромом о прямом контракте на покупку газа», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».
В начале ноября лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины впервые за все годы независимости страны не создали запасы газа на зиму, «за эту бездарность и эту коррупцию» заплатит каждый украинец и каждое предприятие, это катастрофа. По мнению Тимошенко, нынешний энергетический кризис на Украине является рукотворным, так как у страны якобы есть все для обеспечения собственных потребностей.
«Нафтогаз» поднял для украинских потребителей тарифы на газ в пять раз
По решению компании «Нафтогаз» украинским потребителям теперь придется платить за газ в пять раз больше. Изменения коснулись почти 500 тыс. человек.
Так, стоимость газа теперь составляет 47 гривен (127 рублей) за 1 куб для потребителей, получающих газ от компании «Поставщик последней надежды». Отмечается, что компания фактически принадлежит «Нафтогазу», она обслуживает тех украинцев, чьи поставщики обанкротились, сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Согласно закону, такие клиенты 60 дней получают газ от «Последней надежды». Сейчас это 457 тыс. потребителей, передает «Страна».
Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос о транспортировке газа на Украину после 2024 года. По словам пресс-секретаря главы страны Дмитрия Пескова, тема транспортировки российского газа на Украину вторична, топливо сначала надо продать.
Кулеба заявил о трех странах НАТО, мешающих Украине вступить в альянс
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Киев может стать членом НАТО, когда три столицы стран Североатлантического альянса изменят свое отношение к нему, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран НАТО изменят свой взгляд на отношения с Украиной, наконец начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России», – заявил Кулеба в интервью латвийскому изданию Sargs.lv.
Перевод приводится на сайте посольства Украины в Латвии.
Он отказался называть эти столицы и подчеркнул, что, когда в этих странах изменится отношение к Киеву, ситуация «кардинально изменится».
«Пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но дверь для присоединения пока будет закрыта», – сказал министр.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг несколько раз подчеркивал, что альянс поддерживает Киев, но Украина не может рассчитывать на принцип коллективной обороны НАТО, так как не является членом объединения.
До этого президент Владимир Путин заявлял, что Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток.
Частные компании Украины задолжали России более 1 млрд долларов
Долг частных украинских компаний перед Россией составляет 1,1 млрд долларов по состоянию на 1 июля, Россия входит в десятку кредиторов предпринимателей страны, говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).
Уточняется, что по географической структуре долгов реального сектора по негарантированным кредитам доля России с начала года увеличилась с 2,5% до 2,6%, передает ТАСС.
По итогам первого полугодия общая сумма долга частных предприятий Украины составила 43 млрд 964 млн долларов. В лидерах стран, которым должны украинские бизнесмены, находится Кипр – около 21 млрд долларов, в списке есть Великобритания и Нидерланды. Россия находится на восьмом месте.
Основная валюта заимствований – доллары (62,2%), евро (23,1%) и другие валюты, говорится в релизе Нацбанка.
Ранее сообщалось, что Киев начал переговоры с Еврокомиссией по поводу выделения финансовой помощи стране на сумму менее 1,2 млрд евро.
Украина купит не подошедшие США атомные реакторы
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На Хмельницкой АЭС планируют построить два новых атомных энергоблока, для этого использовать реакторы Westinghouse.
Приобретет в кредит у американской компании реакторы для АЭС украинский «Энергоатом», сообщает «КорреспонденТ» со ссылкой на «Зеркало недели».
Отмечается, что компания Westinghouse продает два комплекта оборудования реакторов АР-1000, оставшихся от неудавшегося строительства в США.
«По условиям контракта компания должна это сделать до 2025 года, желательно подороже. Чем она и занимается. Собираются отправить эти комплекты на Хмельницкую АЭС», – говорится в статье.
В публикации говорится, что реакторы «лежат без дела» около пяти лет, если их купят, то они продолжат еще столько же. Согласно оценкам СМИ, «Энергоатом» и Westinghouse не имеют необходимого количества средств, чтобы построить реакторы, поэтому строить их будут в кредит, в том числе и под госгарантии.
Ранее сообщалось, что Великобритания поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины.
Посол Украины в Германии предъявил новому канцлеру список требований
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал будущего канцлера Германии Олафа Шольца сделать предупреждение России сразу после своего избрания. Он потребовал пригрозить новым пакетом санкций из-за якобы скорого нападения на Украину.
«Риск нового военного нападения России на Украину никогда не был выше, чем в эти недели. Речь идет о выживании Украины как независимого государства», – заявил Мельник изданию Bild, передает Страна.ua.
По мнению дипломата, необходим «жесткий каталог суровых карательных мер», который нужно представить не позднее 8 декабря.
Он должен включать в себя «полный остракизм России» со стороны международных организаций, полное эмбарго на весь стратегический экспорт газа, нефти, угля и другого сырья, полный запрет немецких инвестиций в Россию, замораживание российских государственных активов за рубежом, отключение от SWIFT.
По словам политика, чтобы предотвратить катастрофу, нужно что-то большее, чем просто предупреждение. Мельник призвал Шольца сразу после избрания продемонстрировать «все серьезные последствия нападения на Украину».
В Газпроме усомнились в наличии в России запасов газа на 50 лет
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Глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков усомнился в прогнозах вице-премьера Александра Новака, что Россия обеспечена запасами газа только на 50 лет.
«Я тут на днях включил телевизор и вижу, выступает Александр Валентинович Новак. И он говорит, что в России на 30 лет осталось нефти и на 50 лет природного газа. Ну, сколько нефти, наверное, может быть и на 30 лет, а вот природного газа... Мы сомневаемся, что эта цифра, которую назвали, реальна», – приводит РИА «Новости» слова Зубкова.
По его словам, компания является лидером по запасам газа среди всех других национальных и публичных нефтегазовых игроков. На конец 2020 года разведанные запасы Газпрома составляют 34 трлн кубометров, 16% общемирового потребления, заметил он. При этом ежегодно компания ведет работу по восполнению запасов, полностью покрывая свою добычу.
«Кроме того, наши месторождения, вот взять Бованенковское месторождение, это около 4 трлн кубических метров газа на 116 лет. Вот за 11 месяцев текущего года отсюда направлено 100 млрд кубометров природного газа, впереди еще декабрь месяц. Вот какие мощности сегодня имеет Россия. Вот как Бог дал нам такие запасы природного газа», – подчеркнул Зубков.
Он также добавил, что факт того, что Россия обеспечена запасами нефти на 30 лет, подтверждает, что принятое в свое время решение развивать рынок газомоторного топлива было правильным.
Ранее ОПЕК+ приняла решение об увеличении добычи нефти в России.
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В Раде заявили, что Зеленский может объявить мобилизацию без военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский сможет мобилизовать резервистов без объявления военного положения в случае необходимости укрепления госграницы, сообщил глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Если нужно будет быстро мобилизовать какую-то группу конкретных профессий военных, чтобы усилить какие-то участки, границы, например, то для этого не нужно никаких военных сословий», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко объявил, что Зеленский собирается вести в стране военное положение с 1 декабря.
Накануне в Генштабе Белоруссии заявили, что наращивание военных контингентов соседними странами НАТО и агрессивное поведение Украины ведет к созданию вокруг республики «пояса недружественных государств».
В СВР 22 ноября отметили, что сложившееся положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, есть информация об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией.
Байден отказался признавать «красные линии» в контексте Украины
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.
Его попросили прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями» приближение инфраструктуры НАТО к России и размещение на Украине гиперзвукового оружия. Байден сказал, что «не признает ничью красную линию». Президент США заявил, что хочет провести с главой российского государства Владимиром Путиным «долгий разговор». Оценивая ситуацию на границе России и Украины, Байден заявил: «Мы давно знаем о действиях России». Он не указал возможных сроков и формата переговоров, передает ТАСС.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. Путин заявил, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях».
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что предварительная дата встречи по видеосвязи президентов России и США утверждена. Перед этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что обсуждаются разные варианты даты встречи президентов, рассматривается в том числе 7 декабря.
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«Северный поток – 2» назвали проблемой для США
Американские сенаторы не смогли договориться о внесении поправок в оборонный бюджет из-за разногласий по газопроводу «Северный поток – 2», это стало для них проблемой, пишут зарубежные СМИ.
Портал Axios пишет, что несмотря на многочисленные попытки демократов и республиканцев помешать российскому проекту, весной президент США Джо Байден не стал вводить санкции против компании – оператора «Северного потока – 2», так как газопровод уже скоро запустят, так что бессмысленно пытаться заблокировать его на этой стадии, передает РИА «Новости».
Кроме того, он якобы считает, что новые санкции могут подорвать «трансатлантическое единство».
На фоне этого представители Республиканской партии уже успели отклонить десятки предложенных демократами кандидатур на посты руководителей внешнеполитического ведомства.
На повестке дня остается вопрос согласования поправок к закону об оборонном бюджете, который должен быть принят не позднее 31 декабря.
Основным препятствием для завершения дебатов стал отказ сенатора Чака Шумера провести голосование по поправкам республиканцев, так как они среди прочего предполагают повторное введение санкций против оператора «Северного потока – 2».
Однако, как пишут СМИ, сенат договорился об ускоренном рассмотрении 21 поправки, в число которых вошли и предложения по возможным рестрикциям в отношении газопровода в случае вторжения России на Украину.
Ранее в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).
В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».
Также минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin).
В Кремле новые санкции назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без».
Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
Затем стало известно, что администрация Байдена выступает против инициативы Конгресса о новых санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».
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Ученые спрогнозировали сокращение населения Украины наполовину
К концу века население Украины может сократиться на 50% – до 22 млн человек, следует из прогноза ученых Национальной академии наук Украины (НАНУ).
«К концу XXI века население Украины сократится наполовину – до 22 млн. И мы пока не видим путей приостановки этого процесса», – сказал замдиректора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Александр Гладун, передает РИА «Новости».
Ученый пояснил, что в стране отсутствует отдельная демографическая политика для улучшения демографической ситуации, Большинство опрошенных украинцев утверждают, что не могут позволить себе иметь двух и более детей в первую очередь по экономическим причинам – низкая зарплата, отсутствие собственного жилья и неразвитая социальная инфраструктура. «Изменилось и репродуктивное поведение женщин: сначала они учатся и делают карьеру, а потом создают семью и рожают детей, потому что иначе рискуют потерять зарплату и полученный статус», – пояснил Гладун.
Также на Украине отмечается половой дисбаланс в пользу женщин в возрастных группах старше 35 лет из-за высокой смертности мужчин. «Во-первых, мужчины больше работают на опасных производствах, где более высокие риски. Во-вторых, мужчины составляют три четверти погибших в ДТП. В-третьих, мужчины совершают гораздо больше самоубийств, чем женщины», – объяснил исследователь.
Население Украины составляет около 41,3 млн человек.
Ранее стало известно, что население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Об этом свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН «Демографические процессы».
Политолог, экономист Иван Лизан Ранее пояснил газете ВЗГЛЯД, что «в рамках существующей экономической системы простые украинцы оказываются лишними, поэтому они уезжают из страны. К 2050 году население может сократиться до 30 млн человек».
Украина начала строительство двух военно-морских баз в Азовском и Черном морях
Украина начала строительство двух военно-морских баз в Николаевской и Запорожской областях, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске (Запорожская область) и Очакове (Николаевская область) и другим контрактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», – передает ТАСС слова Резникова в Верховной раде.
В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание инфраструктуры для строительства флота и баз военно-морского флота. Зеленский заявил, что к 2035 году в стране планируют реализовать большую программу по развитию ВМФ.
Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим на Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки».
Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский.
О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.
В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тыс. рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников.
Напомним, адмирал Вячеслав Попов сказал газете ВЗГЛЯД, что нынешнее состояние экономики Украины не дает возможности говорить о строительстве какого-то серьезного флота.
Путин указал Эрдогану на деструктивную линию Киева в Донбассе
Президент России Владимир Путин в ходе беседы по телефону с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Донбассе, российский лидер заявил, что украинская сторона продолжает деструктивную линию, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин проинформировал Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи.
Российский президент обратил внимание на то, что в ходе переговоров подтвердилась готовность Баку и Еревана взаимодействовать в контексте обеспечения стабильности в регионе, а также создать механизмы делимитации и демаркации границы между двумя государствами.
«Кроме того, проявлен настрой на решение практических вопросов восстановления торгово-экономических и транспортных связей», – указывается в сообщении.
Эрдоган высказался в пользу дальнейшей координации усилий, в том числе с использованием возможностей российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.
Также оба президента выразили удовлетворение уровнем взаимодействия по стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии. Военные двух стран будут и далее вести совместную работу в Идлибской зоне деэскалации и в Заевфратье.
Путин и Эрдоган также поговорили на тему ситуации в Ливии. Они акцентировали безальтернативность политико-дипломатического урегулирования при посредничестве ООН.
«Высказана надежда на успешное проведение намеченных на 24 декабря 2021 года общенациональных выборов, которые должны способствовать восстановлению ливийской государственности и территориальной целостности», – пояснили в Кремле.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что президенты России и Турции провели в пятницу разговор, они обсуждали двусторонние отношения.
Google нашел «штаб Талибана» в украинском заповеднике «София Киевская»
Администрация украинского исторического и архитектурного заповедника «София Киевская» получила бумажное письмо от Google, адресантом которого указан «штаб Талибана*» (движение, признанное террористическим и запрещенное ООН).
«[В ответ] на письмо Google я в заповеднике по ул. Владимирская, 24 пол дня искал «штаб Талибана*». Не нашел. Честно, только к научным работникам и в бухгалтерию не заглянул. Сам иногда что-то о них подозреваю», – сообщил первый заместитель начальника заповедника Вадим Кириленко в своем Facebook.
В подтверждение своим словам он опубликовал фотографию конверта, где адресатом указан «штаб Талибана», а также текст письма, в котором также повторяется «штаб Талибана».
«Вероятно, это следствие работы интернет-хулиганов, но странно, что Google не только не удаляет метку, но и обращается к компании, расположенной по адресу так же, как это указано на карте», – объясняет произошедшее телеграм-канал «Политика страны».
На Украине рассказали о трех направлениях пакета «сдерживания» России
Пакет сдерживания России «от агрессивных действий» включает меры по трем направлениям, это, в частности, четкая коммуникация с Москвой, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил в видеообращении в Facebook из Стокгольма, где он участвует в мероприятиях в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, что «на двусторонних встречах мы продолжили работу, которую вели в Риге на министерском заседании НАТО, а именно, обсуждение того, каким будет комплексный пакет сдерживания России, в какие сроки он будет сформирован», передает ТАСС.
Отмечается, что пакет состоит из «трех направлений»: «Первый: четкая коммуникация с Россией по всем каналам – открытым и закрытым – про то, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия».
Второе направление предусматривает разработку пакета санкций, который «будет молниеносно применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции»: «Это будут санкции очень тяжелые для нее экономически».
«Третье – это углубление военно-технического сотрудничества с Украиной (ее партнеров) для укрепления нашей обороноспособности», – отметил Кулеба и подчеркнул, что по всем этим направлениям «ведется активная и оживленная работа».
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Ранее Украина пожаловалась ОБСЕ на «опасность российского вторжения».
Напомним, Украина и США работают над комплексным пакетом «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий».
При этом Киев рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии, не исключив такой возможности. Украина уже попросила помощь у Запада в укреплении ПВО и ПРО.
США рассказали о консультациях с Европой по санкциям против России
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США ведут с европейскими партнерами консультации по вопросу возможных санкций против России, если та проявит «агрессию» в отношении Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Комментируя возможные шаги США, Псаки сказала, что «введение экономических санкций – это один из вариантов», но необходимы консультации с Конгрессом США и «европейскими партнерами». По ее словам, «консультации идут уже какое-то время», власти США «хотят быть готовыми, так что рассматривают подобную возможность», передает ТАСС.
Псаки заявила, что возможность проведения прямых контактов между американским лидером Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным обсуждается, Вашингтон намерен сосредоточиться на украинской тематике. США хотят «обсудить серьезные озабоченности относительно воинственной риторики и наращивания вооруженных сил на границе с Украиной». По ее словам, Байден является убежденным сторонником прямых контактов между лидерами стран.
Напомним, в Пентагоне призывали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.