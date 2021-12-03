Воробьев заявил о радикальном снижении новых случаев коронавируса в Подмосковье

Попова: У «омикрона» есть рисковые мутации

Имеющийся сейчас иммунитет к коронавирусу у людей снижает риски от «омикрона», но не стоит считать, что новый штамм не вызывает тяжелого последствия болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Даже если этот новый вирус будет иметь способность каким-то образом обходить уже сформировавшийся иммунитет, то это не будет 100% обход. Иммунитет, который сформировался после прежней болезни и после прививок он все равно риски для здоровья от этого нового вируса сделает очень небольшими», – заявила Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

По ее словам, у нового штамма есть мутации, которые, как говорят вирусологи, могут быть рисковыми, но «ждать, когда мы увидим реализацию этих рисков – никто в мире сегодня не делает и так не должен делать, потому что главное – это здоровье людей».

Также Попова не поддержала мнение, что новый штамм коронавируса «омикрон» не вызывает тяжелого течения болезни, отметив, что в ЮАР, где он был выявлен, мало пожилых людей, у которых, как правило, тяжелое течение заболевания.

«Средний возраст в ЮАР крайне невысокий, там нет пожилого населения. А вспышка, в первую очередь, это студенческое сообщество, где было выявлено. Это молодые люди. Мы ни при каком варианте коронавируса не видим тяжелого течения масштабного среди молодых людей», – отметила Попова.

Также глава Роспотребнадзора заявила о необходимости прививки, даже если идет подъем заболеваемости.

«Я не готова согласиться с такими иммунологами, но есть общая позиция, есть общие правила – это правила эпидемиологии, которые говорят, что если у нас есть средства погасить распространение вируса, мы должны ими пользоваться, не подвергая жизни и здоровье людей никакому риску, или минимизировать этот».

Ранее был установлен инкубационный период при заражении омикрон-штаммом.

До этого в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса выявлен уже в 23 странах.

В Кремле рассказали об ожидании появления в России штамма «омикрон». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главный вопрос не в том, придет ли «омикрон» в Россию, а важнее узнать, когда он придет.

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