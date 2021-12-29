В Общественной палате после трагедии с ребенком в Дубне призвали ввести школьные автобусы

Для того, чтобы не происходило случаев, когда ребенок сел не на тот автобус, не на той остановке вышел и потерялся, так и не дойдя до школы, как это произошло с 11-летним мальчиком в Дубне, необходимо организовать для детей школьные автобусы, заявил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

В подмосковной Дубне 11-летний мальчик 27 декабря вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, однако до учебного заведения он не доехал. 28 декабря было обнаружено замерзшее тело ребенка, признаков насильственной смерти не выявлено. Предполагается, что мальчик случайно вышел не на своей остановке, по дороге провалился под лед и замерз.

«Сложно сказать, в каком возрасте можно уже отпускать в школу ребенка одного, все дети разные. Некоторые уже в 10–11 лет достаточно самостоятельные, а некоторые совсем пока ничего сами сделать не могут. Это и от воспитания зависит, детьми нужно заниматься, но, опять же, все абсолютно разные и самостоятельности в разное время учатся. Иной раз и 13-летнего мальчика отпускать опасно», – говорит Пожигайло.

Он отмечает, что помочь ребенку стать более ответственным могут дополнительные занятия и секции. По его мнению, дети, особенно мальчики, должны уметь за себя постоять, потому что родители не всегда имеют возможность находиться рядом, поэтому необходимо посещать спортивную секцию, например, борьбу. Также, для баланса, стоит водить свое чадо на творческие занятия (музыкальная школа, хор, рисование и так далее). Это поможет погасить возможную агрессию. Благодаря сложившемуся расписанию ребенок постепенно будет учиться самостоятельности.

По его мнению, отсутствие подобного расписания у школьников – упущение государства, должна быть разработана система по укреплению иммунитета детей и их физической подготовки.

«Второе, что очень важно, нужно организовать для детей школьные автобусы. Тогда они в определенном месте будут садиться на автобус, который ни с каким другим нельзя перепутать, и четко будут доезжать до школы. И со школы также будут ехать. Тем более это важно, когда на улице мороз. У меня за окном сейчас –17, уверен, в Дубне также. Но как можно ребенка отпускать в мороз в школу? Если на улице мороз 17–20 градусов нужно отменять занятия или переводить на дистант, потому что в такой мороз опасно идти в школу», – заключил Пожигайло.

Позже появилась информация, что замерзший в Подмосковье мальчик был из неблагополучной семьи, его никто не проводил до остановки и не посадил на нужный автобус. Также известно, что он учился в школе для детей с ограниченными возможностями.