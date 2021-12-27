Московские агрегаторы такси решили не менять тарифы в новогодние праздники

«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» не планируют менять базовые тарифы в новогодние праздники, сообщили в компаниях.

«Спрос на поездки в преддверии праздников растет, а число машин и водителей, к сожалению, нет. Это и есть основная причина, почему в острый момент спроса цены на такси увеличиваются. При этом базовые тарифы мы меняем крайне редко, обычно раз в 2-3 года. В новогодние праздники тарифы меняться не будут», – передает со ссылкой на пресс-службу компании «Яндекс.Такси» ТАСС.

В «Яндекс.Такси» пояснили, что сервис регулярно рассказывает клиентам, когда повышенный спрос может повлиять на стоимость поездки. «Во-первых, предупреждение о цене появляется еще до того, как клиент подтверждает вызов и садится в машину (во время поездки стоимость не меняется). Во-вторых, в особенно сложные для города дни, когда пробки показывают девять и десять баллов, мы предупреждаем пользователей, что машина может ехать дольше обычного, и в таком случае лучше пересесть на общественный транспорт», – уточнили в компании.

В «Ситимобил» сообщили, что компания также не планирует менять тарифы. «Ситимобил» не менял и не планирует менять тарифы в Москве и других городах», – добавили в компании.

Как отметили в компании, когда спрос увеличивается, цена поездки может вырасти из-за появления повышающих коэффициентов, поскольку задача алгоритмов – «удовлетворить спрос, адекватно распределить заказы и загрузить автомобили на линии».

Напомним, что с нового года в Москве повысятся цены на услуги сервиса «Яндекс.Такси», повышение тарифов ожидается уже со 2 января.