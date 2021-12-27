Сестра предполагаемого убийцы семьи в Канске рассказала о его конфликте с женой

Сестра предполагаемого убийцы жены и двоих детей в Канске рассказала об отношениях в семье. По ее словам, еще осенью женщина вместе с детьми ушла от супруга и скрывала от него свой новый адрес.

По ее словам, конфликты в семье начались в сентябре текущего года. Женщина предполагает, что причиной передряг стало то, что ее брат начал избивать жену и детей. В какой-то момент супруга собрала вещи и переехала от тирана вместе с детьми, а мужчина замкнулся в себе, передает «360».

«Он спокойный, сильно ничего не рассказывает. Мы с мужем ходили, чтобы его разговорить. Когда она ушла, он замкнулся и не открывал никому. Мы к нему стучали и ходили вокруг: мало ли, ему же плохо. Он скрытный очень. Не делился ни с друзьями, ни с кем», – рассказала его сестра.

Первоначально причиной семейных конфликтов, предположительно, были деньги. В то время как муж на что-то откладывал, жена полностью обеспечивала семью: продукты покупались на ее деньги. По словам сестры мужчины, о проблемах в семье она начала догадываться еще в феврале. Тогда его жена уже убегала из дома к подругам.

«Потом начались вот эти ссоры. Я думаю, может быть, он в телефоне что-то нашел у нее, что вот это спровоцировало», – предположила она.

Погибшая боялась, что муж расправится и с ней, и с детьми. «Света говорила: «Галя, я боюсь, что он нас всех поубивает». Я говорю: «Ты ерунду-то не говори». Она убежала, просила: «Ты только не говори, где мы живем», – сообщила Галина.

Мужу стало известно, где проживала его жена с детьми, когда после крещения младшей дочери они договорились встретиться и попить чаю, чтобы отметить это. «Меня дома не было, на квартиру они не захотели, где они жили, и пришлось ехать туда, где они на данный момент жили», – объяснила она.

Между тем Следственный комитет опубликовал видео из квартиры в Канске, где были найдены тела убитой семьи.

В квартире дома на улице Эйдемана прошли следственные действия. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов осматривают комнату с кроватью, кухню.

Напомним, об убийстве семьи из четырех человек в Красноярском крае стало известно 27 декабря. Тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей с колото-резаными ранами были обнаружены в квартире одного из домов в Канске.

По версии следствия в Красноярском крае, мать с двумя детьми в городе Канске мог убить глава семьи, совершив после этого самоубийство. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося в заведомо для виновного в беспомощном состоянии». Соседка семьи рассказала подробности произошедшего.