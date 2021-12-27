Глава МВД помог исполнить мечту ребенка в рамках «Елки желаний»

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в преддверии Нового года принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и осуществил мечту шестилетнего Михаила Копанева из Орла побывать в Музее космонавтики в Москве.

«В преддверии Нового года министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» – флагманской в линейке мероприятий «Новый год в каждый дом»», – приводятся слова официального представителя МВД Ирины Волк на сайте ведомства.

Мальчик мечтал побывать в Музее космонавтики в Москве. Он еще не ходит в школу, но много читает и хорошо разбирается в данной тематике. Его любимый космонавт – Юрий Гагарин, а также его поражает удачный полет в космос собак Белки и Стрелки.

Отмечается, что министр пообещал сделать все возможное, чтобы в ближайшее время Михаил исполнил свое желание. И заодно найти возможность поздравить его с наступающим Новым годом. Спустя всего несколько дней Михаил Копанев с родителями прибыли в столицу.

В музее Михаил послушал рассказ экскурсовода о том, как Юрий Гагарин впервые облетел Землю, и смог заглянуть внутрь спускаемого аппарата космического корабля «Восток». Мальчик узнал, что в космосе проводятся сложные научные исследования, увидел макеты спутников, ракет, орбитальных станций и лунохода.

Кроме того, по поручению Колокольцева для Михаила была подготовлена большая двухдневная праздничная программа. Он побывал на Красной площади, а также в «Москвариуме» и на фабрике мороженого.

«Моя мечта сбылась! Я очень рад!» – поделился впечатлениями ребенок.

Мать ребенка также поблагодарила главу МВД России за поездку. «Мы хотим поблагодарить Владимира Александровича Колокольцева за предоставленную возможность, за то, что мечта нашего сына сегодня осуществилась, за те эмоции, которые подарила нам эта поездка», – рассказала Наталья Копанева.

Ранее школьница из Ставропольского края, которую президент России Владимир Путин пригласил в Москву, посетила премьеру ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

Напомним, Путин ежегодно участвует в акции «Елка желаний». В этом году, кроме мечты Татьяны Троценко, он исполнил пожелание 14-летнего Марка Кобленева из города Бронницы Московской области, который мечтал о гитаре. Также президент обещал исполнить желание пятилетнего Осора Аюшеева из Бурятии, который мечтал попробовать себя в роли пожарного.

Кроме того, акция фактически стала частью программы совещания, посвященного подготовке совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, губернаторы пообещали выполнить пожелания детей, рассказавших о своих мечтах в рамках акции.