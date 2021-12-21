Путин подписал закон о региональной власти Путин исполнил мечту подростка из Подмосковья на акции «Елка желаний» 21 декабря 2021, 18:14 Президент России Владимир Путин в рамках ежегодной Всероссийский акции «Елка желаний» исполнил пожелание 14-летнего Марка Кобленева из города Бронницы Московской области, который мечтал о гитаре. Марк учится в восьмом классе, любит физику, химию и обществознание. Дома у него есть два кота, Парамон и Мишка, за которыми он самостоятельно ухаживает. В будущем планирует стать ветеринарным врачом. Марк увлекается песнями и музыкой. Особенно ему нравятся песни Владимира Высоцкого. Мечта мальчика – научиться играть на гитаре. Он пробовал самостоятельно освоить инструмент, но это оказалось не так просто, как хотелось бы: ведь для этого нужны постоянные занятия с профессионалом, а хорошей гитары дома нет, как нет и возможности учиться в музыкальном кружке. Отсюда и родилась идея – подать заявку на участие в акции «Елка желаний». Исполнение желания началось с приезда в Москву. Марк вместе с мамой побывал в Академии популярной музыки Игоря Крутого, где ему подарили инструмент и сертификат на курсы по игре на гитаре, которые Марк будет проходить в частной музыкальной школе рядом с домом. Кроме того, заслуженный артист РФ, гитарист, композитор и аранжировщик Виктор Зинчук устроил для Марка мастер-класс, а уже через час мальчику позвонил сам президент России и спросил, как прошел его день, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Марк рассказал о своем первом уроке игры на гитаре, о том, как ему объяснили правильную постановку рук и игру аккордов. Президент поинтересовался, есть ли рядом с домом Марка музыкальные школы, на что Марк ответил, что ему уже подарили сертификат. «Это тебе подарок на Новый год», – ответил Путин. Ранее президент Владимир Путин в рамках ежегодной Всероссийский акции «Елка желаний» исполнил желание 13-летней Татьяны Троценко из города Изобильный Ставропольского края, которая мечтала посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре. С 2018 по 2020 год президент поддержал проект «Мечтай со мной» и акцию «Елка желаний», исполнив девять заветных желаний детей, имеющих опасные для жизни заболеваниями.

Путин заявил о полном праве России отвечать на недружественные шаги США военными мерами 21 декабря 2021, 13:49

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин заявил во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны России, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США. «Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги – жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент также добавил, что манипуляции со стороны Запада, прикрывающиеся принципами международного права, надоели. Путин отметил, что страны Запада под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют «за тысячи километров от своей национальной территории». «И когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели», – заявил президент. Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Путин: США могут попытаться подтолкнуть Украину к нападению на Крым 21 декабря 2021, 15:48

Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России выразил мнение, что США в случае размещения своих вооружений на территории Украины могут под их прикрытием попытаться подтолкнуть украинские власти к нападению на Крым. «Поставят на Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием (...) вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем, на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах», – цитирует его ТАСС. Он также добавил, что США должны понять, что России некуда отступать с учетом их планов на Украине. «То, что они сейчас делают на территории Украины, или пытаются делать, или планируют делать – это же не за тысячу километров нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», – сказал Путин. Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Путин: Долгосрочным гарантиям США верить нельзя 21 декабря 2021, 14:04

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

В России обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца тоже нельзя, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Путин заявил, что «серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных, нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США», передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Москве «нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем (...) этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными». Глава государства отметил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности. «В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения», – добавил Путин. Ранее Путин заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США. До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокации с химикатами в Донбассе 21 декабря 2021, 14:15

Фото: Телеканал Звезда/YouTube

Текст: Александра Юдина

Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – передает РИА «Новости» его слова. По данным Минобороны, более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ. По словам Шойгу, «установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области». «Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», – сказал министр. Ранее на заседании Путин оценил значение присутствия российских военных в Сирии, отметив, что оно вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой стране. Путин назвал расширение НАТО на восток результатом неграмотного анализа 21 декабря 2021, 14:49 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, назвал расширение НАТО на восток эйфорией, которую западные страны испытали после холодной войны. Путин напомнил о действиях Запада, которые были предприняты в 1990-х – начале 2000-х годов и создавали проблемы для России. «Иногда задаешься вопросом: а зачем они это все делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи с победой в так называемой холодной войне или с так называемой победой в холодной войне. И из неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации», – цитирует его ТАСС. По мнению главы государства, других причин нет. Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Ранее МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Путин обратился к участникам съезда движения «Народный фронт «За Россию» 21 декабря 2021, 10:05 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин обратился к участникам и гостям IV съезда Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», отметив успехи активистов, передает пресс-служба Кремля. Путин отметил, что «за прошедшие десять лет «Народный фронт» прошел большой путь, объединил вокруг своих масштабных, востребованных временем задач многие авторитетные общественные организации, а главное – сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны», говорится в сообщении на сайте Кремля. «Важно, что вы не только контролируете эффективность работы органов власти всех уровней, честно и откровенно обозначаете проблемы, но и активно включаетесь в их решение в интересах граждан. Среди ключевых инициатив ОНФ – поддержка волонтерского движения, организация бесплатного питания для учеников начальных классов и дополнительных выплат врачам, введение института экологических инспекторов», – добавил он. Президент особо отметил «запуск проекта #МыВместе, который служит консолидации общества в борьбе с опасной эпидемией на основе ценностей солидарности и взаимопомощи». «И конечно, благодарен вам за кропотливую, неформальную, настойчивую работу с миллионами обращений граждан, поступающих на «Прямую линию». Уверен, что в ходе вашего съезда прозвучат предложения, которые станут значимой, неотъемлемой частью общенациональной повестки, будут содействовать повышению результативности деятельности органов власти», – заключил глава государства, пожелав движению «успехов и всего самого доброго». Эксперт назвала «золотое правило» новогоднего корпоратива 21 декабря 2021, 05:30

Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

«Золотое правило корпоратива: что бы ни произошло (кто-то станцевал на столе, кто-то снял с себя какую-то одежду и т. д.), среди коллектива это не обсуждается, не снимается на камеру и не выкладываются в Сеть», – рассказала газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Руководство телеканала «Пятница» приняло решение отстранить от работы продюсера программы «Пятница News» Сергея Ушакова в связи с тем, что его обвинили в домогательствах на корпоративе. Отмечается, что на данный момент представители телеканала разбираются в проблеме, однако если вина продюсера все-таки будет доказана, то его пообещали незамедлительно уволить. «Новогодний корпоратив пройдет успешно для человека в том случае, если все пройдет по нормам этикета. Нам только кажется, что мы все сознательные люди. Если бы это было так, то не было бы преступлений, мы не сталкивались бы с хамством, агрессией и какими-то другими неприятными вещами», – говорит Холгова. Согласно этикету, продолжает эксперт, главное руководство должно находиться на корпоративе первые 40 минут. Его функция одна – поздравить, наградить, поблагодарить, уехать и не мешать рядовым сотрудникам отдыхать. Начальники отделов, как правило, пребывают на вечеринке полтора часа. До конца могут гулять только рядовые сотрудники. «Золотое правило корпоратива: что бы ни произошло (кто-то станцевал на столе, кто-то снял с себя какую-то одежду и т. д.), среди коллектива это не обсуждается, не снимается на камеру и не выкладываются в Сеть никакие видеоматериалы. Кроме того, не стоит забывать о табу на прикосновения. Единственное, что у коллег может соприкасаться – ладони при рукопожатии. Никаких объятий, поцелуев в щеку, похлопываний по плечу не должно быть. Во главе всего этого стоит защита людей от каких-то нежелательных прикосновений», – подчеркивает собеседник. По словам специалиста, если следовать элементарным правилам этикета, то никакого прецедента не случится. Однако «под колеса поезда харассмент» могут попасть как виновные, так и невиновные, и никто от этого не застрахован. «Если мы говорим о правильном поведении на подобных мероприятиях, то здесь нельзя не сказать о понятии «дистанция». Всего существует четыре вида дистанций: интимная – 35 сантиметров (применима только с родственниками и близкими друзьями), 60 сантиметров (соблюдается с коллегами, и, что важно, она не позволяет обняться), социальная дистанция – 120–150 сантиметров, а самая большая – три метра (соблюдается с наивысшим начальством). Корпоратив не повод подсаживаться к верховному руководству и о чем-то говорить, здесь тоже должна соблюдаться дистанция три метра», – объясняет Холгова. Сократиться дистанция с генеральным директором может только в том случае, если он сам подошел ближе к подчиненному, однако даже в этом случае сохраняется расстояние не менее 120 сантиметров, отмечает эксперт. «Также для того, чтобы после корпоратива о нас (рядовом сотруднике) осталось хорошее мнение или же оно даже улучшилось, нужно знать меру. Причем во всем. Во-первых, это касается внешнего вида, корпоратив не повод оголяться. Глубокое декольте, минимальная длина юбки или платья, открытая спина и туфли на шпильке и платформе – неприемлемы. Корпоратив – деловое мероприятие, наряды должны быть соответствующими. Во-вторых, нужно помнить о сдержанности употребления спиртных напитков – нельзя допустить вульгарного опьянения. В-третьих, следует следить, что именно мы говорим», – делится специалист. Она обращает внимание на то, что затянутая, несобранная речь во время тоста может негативно отразиться на мнении начальства об этом человеке. Чтобы этого избежать, собеседник настоятельно рекомендует подготовить поздравление заранее. Причем оно может содержать как слова благодарности компании, в которой человек работает, так и приятные, но осторожные комплименты начальству. Очень важно говорить искреннюю речь и не лицемерить, поскольку ложь или лукавство всегда чувствуются. «Сдержанное поведение, правильные наряд и манеры, а также заранее подготовленная речь покажут сотрудника с положительной стороны, и начальство обратит на него внимание», – резюмировала Холгова. Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что на новогоднем корпоративе медицинскую маску для защиты от COVID-19, которая может испортить наряд, можно заменить увлажняющими или интраназальными каплями – они сформируют на слизистой носа биопленку, препятствующую распространению вируса. В Москве подсчитали стоимость встречи Нового года в ресторанах 21 декабря 2021, 09:22

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Празднование Нового года в среднем обойдется от 8 тыс. рублей на человека в обычном ресторане и до 200 тыс. рублей – в дорогих и популярных заведениях Москвы. В столичных ресторанах сообщили РИА «Новости», что за две недели до Нового года свободные места на новогодние вечеринки уже заканчиваются. Каждый ресторан готовит для гостей не просто особое меню, но и соответствующую атмосферу. Москвичи могут выбрать разные предложения: от диджея до живой музыки от кавер-групп или звездных гостей. Сообщается, что самые дешевые и выгодные варианты можно найти в отдаленных от центра районах, при этом спрос там выше. Например, в ресторанном комплексе в Измайлово мест уже нет, об этом сообщил администратор заведения. Также высоким спросом пользуется и бар-ресторан на Академической, мест за столиками остается уже немного. Здесь для гостей будет выступать кавер-группа, диджей, будет Дед Мороз, а также будут различные конкурсы. «В билет входит шоу-программа и меню, специально подготовленное для Нового года: там на выбор пару салатов, горячее, один крепкий алкоголь на одного гостя, либо шампанское и вино. В дальней части зала стоимость билета на человека 8 тыс. рублей, а ближе к сцене будет стоить 10 тыс. рублей. Уже не так много мест осталось», – сообщили в заведении. Один из старейших клубов-пабов Москвы в районе станции метро «Улица 1905 года» предлагает отпраздновать Новый год за 6 тыс. рублей. «У нас в Новый год работать будут два этажа, на первом этаже будет выступать кавер-группа, а потом диджей, а на втором – группа «Ундервуд», а потом тоже диджей. Есть билет, который дает возможность перемещаться по двум этажам, сейчас он стоит 6 тыс. рублей, а раньше стоил пять тысяч, то есть чем ближе к Новому году, тем выше ценник. По этому билету предлагаются холодные закуски, бутылка игристого, бутылка белого, бутылка красного вина, литр водки и безалкогольные напитки», – рассказали в заведении. При этом можно приобрести билет и за общим столом, либо заказать столик на свою компанию, но их остается уже совсем мало. «Места за столом от 9 тысяч и выше, там будут мини-шашлычки и выбор из горячих блюд, а также десерты», – добавили в заведении. В заведении на крыше кластера «Красный Октябрь» минимальная сумма за билет на Новый год составляет уже 15 тыс. рублей, и это по специальной акции при покупке до 22 декабря. В стандартный билет входит шоу-программа, ужин, конкурсы, места у сцены будут стоить уже от 20 тыс. рублей. В ресторане на Тверском бульваре, где планируется шоу в стиле «диско», остались в продаже билеты только от 95 тыс. рублей. «У нас были билеты за 55 и 65 тысяч, но они раскуплены, сейчас остались места в основном зале за 95 тысяч и в VIP-ложе за 199 тыс. рублей за персону. Для наших гостей выступят Сергей Лазарев и Кристина Орбакайте. У нас будет воссоздана атмосфера знаменитого американского клуба Studio 54, дресс-код обязателен и для мужчин, и для женщин», – рассказали в ресторане. В ресторане на Моховой улице, получившем звезду гастрономического гида Michelin, рассказали, что билет на новогоднюю ночь стоит 60 тыс. рублей для взрослого и 40 тысяч для детей от пяти до 14 лет, но при этом все билеты уже раскуплены. В другом московском ресторане с одной «мишленовской» звездой на Смоленской площади билеты на праздник еще есть, но только за столом на шесть персон с депозитом 390 тысяч, то есть по 65 тысяч с человека. Ранее главный психиатр Москвы Георгий Костюк на городском фестивале психопросвещения «PSYFEST 2021: сезонное обострение» заявил, что Новый год в тихой семейной обстановке, без стремления произвести впечатление – вот залог праздника без дополнительного стресса. Путин задался вопросом, зачем Запад в 1990-е поддерживал сепаратизм на Кавказе 21 декабря 2021, 14:40 Текст: Александра Юдина

Зачем Западу в 1990-е годы надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе с помощью террористов, задался вопросом президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. «Зачем надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе? Причем с помощью... террористических организаций. Явно террористов поддерживали. Ну зачем? Зачем надо было расширять НАТО, выходить из договоров по ПРО?» – передает РИА «Новости» его слова. Ранее на совещании Путин заявил, что в начале 1990-х флаг США стоял на столах у американских специалистов, которые раньше ходили, как на работу, на ядерные объекты России. Путин: Россию не устроит забалтывание Западом переговоров по гарантиям безопасности 21 декабря 2021, 14:39

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Наталья Ануфриева

Москву не устроит, если западные партнеры захотят «заболтать» переговоры по предложениям о гарантиях безопасности, заявил президент России Владимир Путин. По словам Путина, «есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят». Он подчеркнул, что в Москве это понимают, «и такой поворот событий, такое развитие событий нас, конечно, не устроит», передает РИА «Новости». «Документы наши, проекты наших договоров и соглашений, которые были направлены руководству США и НАТО по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет», – добавил глава государства. Он указал, что Россия надеется на конструктивные содержательные переговоры по гарантиям безопасности с видимым конечным результатом. Ранее российский лидер заявил, что в Москве обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца нельзя. Он также заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США. До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе. Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Предполагается, в частности, что альянс возьмет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Также ему предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Путин: Американские специалисты ходили на ядерные объекты России, как на работу 21 декабря 2021, 14:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин заявил, что в начале 1990-х флаг США стоял на столах у американских специалистов, которые раньше ходили, как на работу, на ядерные объекты России. «Говорил уже публично и еще раз скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса России сидели на постоянной основе американские специалисты, на работу туда ходили каждый день. Столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше, чего еще надо?», – цитирует РИА «Новости» заявление Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны. По его словам, в правительстве России тогда работали союзники из США, кадровые сотрудники ЦРУ, советовали. Ранее Путин рассказал, как вычищал из правительства сотрудников ЦРУ. Путин подписал закон о региональной власти 21 декабря 2021, 17:14 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в российских регионах, закон запрещает главам субъектов называться президентами и разрешает избираться больше двух сроков подряд. Закон направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах, передает РИА «Новости». Глава региона, согласно новым нормам, может быть снят с должности президентом страны в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным парламентом. Число сроков нахождения у власти губернаторов также будут определять региональные законодательные собрания. Также заксобрания теперь смогут работать дистанционно. Одним из наиболее спорных моментов в законопроекте стал запрет на использование в наименовании должности главы субъекта России слова «президент», против чего выступили власти Татарстана. Поправки, позволяющие использовать это слово, в комитете не поддержали. В то же время комитет согласился с тем, что в наименовании высшего исполнительного органа власти субъекта может быть не только слово «правительство», как предлагалось изначально, но в том числе и слово «администрация» или иной термин. Парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона. Сенатор Павел Крашенинников заявлял, что законопроект не будут менять из-за несогласия Татарстана. Путин обвинил США в сложившейся напряженности в Европе 21 декабря 2021, 14:52 Текст: Александра Юдина

Сложившаяся сегодня напряженность в Европе – это вина США, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. «То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе – это их вина. На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно как-то ухудшалась и ухудшалась, деградировала и деградировала. Вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать», – передает РИА «Новости» его слова. При этом он уточнил, что Россия не требует для себя особых условий, выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве. «Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве», – сказал глава государства. Ранее российский лидер заявил, что в Москве обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца нельзя. Он также заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США. В Кремле анонсировали коллегию Минобороны с участием Путина 21 декабря 2021, 07:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Министерства обороны России, на котором в том числе будут определены дальнейшие приоритеты развития армии и флота. «Будут проанализированы и подведены итоги деятельности Вооруженных сил России в 2021 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России», –говорится в сообщении на сайте Кремля. На расширенное заседание коллегии приглашены руководящий состав вооруженных сил, представители органов государственной власти и общественных организаций. При этом впервые в режиме видеоконференции в заседании коллегии будут участвовать должностные лица командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заведений Минобороны России. Ожидается, что об итогах развития Вооруженных сил России в 2021 году доложит министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Он расскажет о количестве техники, поступившей на вооружение в уходящем году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности ведомства, социальной защищенности военнослужащих и ходе государственной программы перевооружения, об итогах крупных проверок и учений вооруженных сил, передает ТАСС. Ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин во вторник примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны и проведет оперативное совещание с членами Совбеза. Путин подписал закон о расширении полномочий полиции 21 декабря 2021, 16:59 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин подписал закон о новых полномочиях полиции, позволяющий правоохранителям вскрывать автомобили и квартиры. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон позволяет полицейским для задержания проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории, оцеплять строения и жилые помещения. Также полицейские смогут вскрывать автомобили. Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия полиции и корректирующий перечень оснований, по которым полицейские имеют право вскрывать автомобили, в декабре.