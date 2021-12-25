В жилом доме в Дзержинске взорвался газовый баллон

Эксперт: Для защиты Калининграда Москва должна ввести санкции против Литвы

«Россия остается главным торговым партнером Литвы, и Москва могла бы использовать ссору Вильнюса и Пекина себе на пользу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Василий Кашин. Ранее стало известно, что ряд крупных немецких производств могут уйти из Литвы из-за прекращения импорта комплектующих из Китая.

«Если Китай будет жестко давить на своих партнеров в Германии, то немецкие концерны уйдут из Литвы. Предотвратить это явно опасное для экономики прибалтийской страны событие может только вмешательство какого-то сильного игрока, например Евросоюза. Но пока от ЕС нет никакой реакции», – сказал эксперт-китаист Василий Кашин.

По его мнению, для России имело бы смысл применить стратегию, аналогичную китайской, в ответ на угрозы Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии. Такие действия позволили бы защитить снабжение Калининградской области, полагает Кашин.

«До сих пор Россия только занималась снижением своей зависимости от портов прибалтийских стран, никаких санкций, подобных китайским, она не вводила. Но для ответа по ситуации с Белоруссией и Калининградом Москве, может быть, имело бы смысл даже скоординироваться с Пекином в русле санкционного давления на Литву», – считает эксперт.

Ранее литовское издание 15min сообщило, что прекращение китайского импорта в Литву может вынудить немецких инвесторов закрыть заводы в Прибалтике, если не будет найдено «конструктивное решение для восстановления литовско-китайских экономических отношений».

Немецкие автомобильные компании Hella и Continental имеют заводы в Каунасской свободной экономической зоне. По данным литовского министерства экономики, Германия является четвертым по величине инвестором в Литве с прямыми инвестициями в размере 1,45 млрд евро. Как указали руководители Немецко-Балтийской торговой палаты Кястутис Багдонавичюс и Флориан Шредерис в письме литовскому правительству, компании, работающие с лазерами, автомобильными деталями и другими высокотехнологичными секторами, сталкиваются с большими проблемами.

Ранее министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В России заявили, что это может затронуть обеспечение Калининградской области, и Москва не оставит ситуацию без внимания.

Политолог Александр Носович рассказывал газете ВЗГЛЯД, что если Москва вдруг вычеркнет Литву из своей электронной системы таможенного декларирования, как это сделал Китай, то по Литве будет нанесен сильнейший удар. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой ситуации.