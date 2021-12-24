Рейтинг доверия к Путину вырос почти до 67%

Сенатор: Путин четко подтвердил, что социальные программы не будут свернуты

Президент на пресс-конференции обозначил, что Россия последовательно строит социальное государство, несмотря на непростой экономический климат в мировой экономике и санкции, которые сохраняются в отношении нашей страны, – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя основные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

«На большой пресс-конференции президента были озвучены очень серьезные установки – оживление экономики, вопросы удержания под контролем инфляции, поддержка бизнеса, деловой среды, поддержка граждан, поддержка семей с детьми», – перечислил замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, бывший эмиссар МИД России по правам человека.

«Президент обозначил, что мы последовательно строим социальное государство, и эта серьезная работа будет продолжена, – отметил сенатор. – Эта установка находится в контрасте с западными странами, которые в последние годы ушли от парадигмы социального государства – даже те страны, кто, собственно, следовал этой парадигме. Россия же идет в этом направлении, несмотря на непростой экономический климат в мировой экономике и санкции, которые сохраняются в отношении нашей страны. В конечном итоге, основная функция государства – это благополучие граждан, и президент об этом сказал».

Внешняя политика тоже рассматривается Владимиром Путиным как способ обеспечения благополучия граждан, подчеркнул политик. «Глава государства очень четко говорит о том, что интересы государства неотделимы от интересов граждан. Когда мы говорим о безопасности – это безопасность наших граждан. Когда мы говорим о неправомерности санкций и обеспечении экономических интересов нашей страны – это, в первую очередь, забота о благополучии граждан», – указал Долгов.

При этом президент полностью владеет вопросами внутренней повестки, что позволяет ему давать четкие установки правительству, конкретным чиновникам, законодателям по решению злободневных вопросов развития нашей страны, отметил сенатор.

В своем выступлении Путин уделил большое внимание вопросам жизни обычных российских семей и тому, как на них влияет обстановка в стране и мире, констатировал собеседник. «С одной стороны, президент согласился, что социальные расходы «разгоняют» инфляцию. Эту общемировую тенденцию мы наблюдаем и в других государствах. С другой стороны, Путин четко подтвердил, что социальные программы не будут свернуты, – подчеркнул Долгов. – Это принципиально важно, потому что речь идет о ежедневной жизни граждан, об их благополучии, особенно – благополучии семей с детьми».

«Президент абсолютно четко и правильно сказал, что у нашей большой страны – маленькое население. В интересах безопасности и процветания людей должно быть больше. Акцент на социальной поддержке продиктован также и заботой о демографии», – сказал сенатор.

Россия, как страна, защищающая традиционные общечеловеческие ценности, стала центром притяжения для людей, которые не приемлют отказа от них, отметил политик в выступлении президента. «Это очень последовательный акцент, который он делает на вопросах традиционных ценностей. При этом на Западе мы видим попытки построения трансгуманизма, «преодоления человеческой природы» которые, кстати, встречают отторжение в западном общественном мире», – отметил бывший дипломат. Россия движется в противоположном направлении, с доминированием гуманистических ценностей и ценностей семьи. И президент четко подтвердил, что этот курс не подлежит никакой ревизии, подчеркнул Долгов.

Хотя мы против дискриминации, у нас по Конституции не может быть противопоставления одних групп людей другим. При этом гуманистические основы нашего общества и культуры тоже находятся под защитой Конституции в свете тех поправок, которые были в нее внесены. Очень важно, что президент подтвердил, что этот курс будет полностью сохранен»,– отметил сенатор.

Установка на отсутствие дискриминации и заботу о правах граждан проявилась в ответах президента по теме вакцинации, поэтому его выступление имело по-настоящему успокаивающий характер и разрядило напряжение в обществе, заметил собеседник.

«Президент подтвердил, что не надо разжигать страсти, увлекаться разговорами о каких-то штрафах для тех людей, которые не вакцинируются. Нужно спокойно убеждать, разъяснять важность борьбы с пандемией и ни в коем случае не дискриминировать граждан – рассказал сенатор. – Эта установка важна и для регионов, для губернаторов. Они находятся на переднем крае борьбы с пандемией. При этом, важность борьбы с вирусом – это несомненный приоритет, и президент это тоже подтвердил. Нужно больше объяснять, разъяснять и убеждать, это задача государства и врачей».

Пресс-конференция – не монолог, а диалог президента с обществом и СМИ, в первую очередь, региональными, отметил политик. «Я думаю, предстоящее Послание Федеральному собранию во многом вырастет, в том числе, из тех тем, которые поднимались сегодня журналистами – заявил сенатор. – А журналисты не придумывают эти темы, они берут злободневные вопросы, которые волнуют общество, в первую очередь, в регионах».

«Президент постоянно говорит, что для него региональная пресса – это ценный источник сверки позиций, «сверки часов». Не только получение информации, но и первичное обсуждение тех путей, которые могут оказаться оптимальными решениями вопросов. Президент неоднократно говорил, что вся жизнь – в регионах: структуры федеральной власти должны иметь направляющую, контролирующую функцию, но при этом больше полномочий должно уходить регионам», – отметил Долгов.

В условиях пандемии меньше возможностей общаться вживую, поэтому президент уделяет большое внимание встречам с общественностью, отметил Константин Долгов: сейчас больше задействуется дистанционный формат, и в этом смысле пресс-конференции имеют очень важное значение.

В четверг состоялась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Общение президента с журналистами продолжалось 3 часа 56 минут, за это время глава государства ответил на 55 вопросов. В том числе, Путин сообщил – российское руководство примет все меры, чтобы повышение пенсий проводилось по уровню фактической инфляции. Президент также напомнил о повышении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, и подчеркнул, что у федерального бюджета – социальная направленность.

Глава государства также ответил на вопрос о том, что может помочь решить демографическую проблему в России. «Все наши действия нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми, – сказал президент. – Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. От рождения и до окончания школы».

«Понимание того, что счастье и радость отцовства и материнства выше материального благополучия – это понимание должно постепенно и спокойно внедряться в сознание наших людей», – добавил Путин.

Президент высказался против преследования за отказ вакцинироваться от коронавируса, потому что люди, по его словам, должны понимать необходимость этой процедуры. «Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», – заметил Путин.

Значительная часть вопросов президенту имела отношение к международной политике и к социальным явлениям, распространившимся в последнее время за рубежом. В частности, Путин ответил на вопрос о своем отношении к тому, как на Западе изменяются такие базовые понятия как пол и родительство.

«Если кто-то считает, что женщина и мужчина – одно и то же, то ради Бога. Но существует же здравый смысл», – заметил президент. Путин отметил, что бороться с «мракобесием» Запада надо не указаниями и окриками, а поддержкой традиционных ценностей. «У всех народов Российской Федерации, хочу подчеркнуть, у всех, есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия», – подчеркнул Путин.

Газета ВЗГЛЯД писала о пяти главных темах пресс-конференции президента.

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